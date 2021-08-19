緬甸疫情惡化，軍方盼與中俄合作在國內自產疫苗

緬甸深陷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）第三波疫情，軍政府曾喊出今年要達成接種人口過半的目標。緬甸軍政府發言人表示，希望透過中國與俄羅斯協助，可在國內產製疫苗。

緬甸媒體《伊洛瓦底》18日報導，緬甸軍政府希望今年（2021年）透過其盟友中國與俄羅斯的幫助，可以自行產製疫苗。緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，「我們會嘗試在今年達成這目標。」

這似乎意味著緬甸將向中國和俄羅斯取得在國內製造疫苗的許可。目前，中國的科興（Sinovac）和國藥（Sinopharm）兩種疫苗，都已經被大量使用在全國疫苗接種計劃。

「我們希望向俄羅斯取得衛星-V疫苗（Sputnik V），向中國取得什麼疫苗則還沒決定。」紹敏通說明，疫苗將會在政府的藥廠生產，並與本土專家以及中國、俄羅斯的夥伴合作，「他們將會前來拜訪（視察我們是否擁有足夠技術能力）。他們也會提供（疫苗的）原料。」

軍政府領袖敏昂萊（ Min Aung Hlaing）將軍曾宣示，今年前要達成讓緬甸5400萬人口超過半數接種疫苗的目標。然而，他最近又改口稱，如果要購買可供超過5000萬人使用的疫苗，他的政權會「破產」。截至目前，軍方已經向中國購買400萬劑疫苗。

緬甸目前處於第三波疫情中，7月共計6000人染疫去世，8月至今，每天超過3000人染疫。根據路透社截至19日統計，緬甸目前已施打了350萬劑疫苗，藉此估算約有3.2%人口已完整接種疫苗。

除了疫苗數量與接種疫苗比例緩慢，疫苗分配也成問題。《伊洛瓦底》報導，若開邦的穆斯林社群羅興亞人因不具備緬甸國民身份，並沒有被軍政府納入國家接種疫苗計劃的對象。

「他們沒有列在等待接種清單上。在國家政策下，國民優先。我們將為所有國民接種，不論其宗教或種族。疫苗是使用公帑，國民將有權優先使用。」軍方看守政府發言人U Hla Thein說，清單是以登記接種者的國民身分證來造冊，因此非國民不會被列入。

中、印、俄援助軍方

《伊洛瓦底》報導，緬甸軍隊收到來自中國、印度與俄羅斯軍方捐贈共40萬劑疫苗。紹敏通16日表示，「中國人民解放軍（PLA）下週將會再給我們另外40萬劑疫苗。」緬甸軍隊五月曾收到中國人民解放軍捐贈20萬劑疫苗。

印度軍方曾在2月11日捐贈20萬劑疫苗給緬甸軍隊，同天，印度也運送被軍方政變推翻的前民選全國民主聯盟 (NLD) 政府先前訂購的200萬劑疫苗到緬甸。俄羅斯軍方則曾捐贈900劑疫苗給緬甸軍隊，紹敏通說。《伊洛瓦底》記者詢問疫情對軍隊影響，紹敏通僅說，染疫人數「接近一般民眾承受的情況」，不過軍中疫情已在控制之中。

中國、印度與俄羅斯與緬甸軍政府均有良好關係。中國和俄羅斯在聯合國（UN）安全理事會與美國和英國對抗，保護緬甸軍政府。六月，聯合國大會上針對對緬甸禁售軍火的提案，印度則棄票。

《彭博社》報導，緬甸疫情爆發讓富裕國家捐贈和提供疫苗上面臨兩難：與趕走民選政府的將軍們合作，還是放任疫情漩渦失去控制。2月1日軍方透過政變掌權以來感疫人數和死亡人數就激增，醫生們指出實際死亡人數比官方揭露的高上許多。真實的情況仍然難以確知，許多人會避免前往現在已經成為軍隊攻擊目標的醫療院所。

和軍政府競爭合法性的平行政府民族團結政府（National Unity Government ）以及各國際救援團體，也請求其他國家投入人道救援協助緬甸控制疫情，即便和要軍政府合作。新加坡東南亞研究所（ ISEAS）成員Moe Thuzar分析，「與惡魔握手，有時是為了協助人們的必要工作當中的一部分。」除了失去控制的疫情帶來威脅，緬甸還面臨人民抗爭帶來的衝突、貧窮加劇、糧食危機和經濟受損的困境。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒