快開學了！教育部：造冊教職員疫苗覆蓋率近9成，未打疫苗者由政府補助快篩

高中職以下各級學校9月1日起開學復課，教師的疫苗接種成關注焦點；教育部昨（18）日宣布，截至2021年8月16日止，造冊名單中已接種第1劑疫苗人數為32萬7991人，疫苗接種率達87.77％。若還有教職員工未接種疫苗或接種未滿14日，首次入校須提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日檢驗一次。

有教師批疫苗不足「只能選高端」，教育部：覆蓋率近九成繼續努力

《中國時報》報導，日前有教師在臉書社團《新制教師聯盟》討論，新進教師可能只能接受高端疫苗，人民只能無奈接受，且政府還有很多國際疫苗不放手，若國產疫苗防護力不夠，老師被學生感染，能申請國賠嗎？

新北市教育產業工會理事長李曼麗也在臉書PO文，批評指揮中心當初講得信誓旦旦，開學2週前要安排教師打疫苗，如今仍未接獲施打通知，「這個政府不能信」。李曼麗直言，即便現在接種高端，也要8月23日才開打，距離開學僅間隔1星期未滿14日，卻要老師自費快篩捅鼻子，「這規定太過份」。

教育部昨日則表示，學校教職員已在暑假陸續安排接種疫苗，分2階段造冊，第1階段以正職人員為主，第2階段則是新進教師和非編制人員等，包括「大考及全國性考試工作人員」、「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」、「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「補習班工作人員」列入公費疫苗專案施打對象。

兩階段總計造冊37萬3696人，截至2021年8月16日止，就第1階段及第2階段造冊名單中，已接種第1劑疫苗人數為32萬7991人，疫苗接種率達87.77％。

之前部分媒體報導，教育部日前公布第一階段接種統計時，以疫苗供給數作為母數，有美化數字的嫌疑。教育部澄清，統計是以造冊人數為母數，對於仍未施打的教育人員，後續會配合中央流行疫情指揮中心共同完成接種。

另外針對補習班的工作人員，目前第一、第二階段共造冊7萬3637人，疫苗接種人數為6萬196人，接種率達81.75％。

目前規定疫苗第1劑接種未滿14日或未接種的教職員工，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日檢驗一次。由於快篩費用是一筆不小的負擔，教育部將補助學校經費購買試劑。

全教總：政府應提供教職員快篩補助

對於還未施打的教職員，全國教師工會總聯合會（全教總）指出，如果要在開學前14日完成施打，17日就是最後一天，教師不是不願意施打，而是疫苗儲量不足。呼籲政府加緊完成作業，確認各教育單位的疫苗接種情況，並盡早確定第2劑的接種時間和地點。

全教總也呼籲政府提供教職員公費快篩。對此，教育部召開記者會說明中小學開學準備工作，便已說明快篩費用將由政府補助。

全教總提出四項建議，請政府儘快確認各級學校（含大學）、公私立教育機構全體從業人員疫苗接種情況，並儘快確定相關人員第1劑、第2劑後續接種之時間地點；部分教育人員未完成施打，關鍵還是出在國家整體疫苗儲量不足，在此一情形下，政府有義務提供教職員工公費快篩。

另外，地方政府應儘快盤點校園防疫物資，並協助學校補足；12歲以上學生的疫苗接種事宜，也請政府盡快完成研議，並安排接種時間地點。

立委指出：還有許多老師仍在等疫苗

立委邱臣遠今日則發文，指9月即將開學，教育部說「高中以下學校含幼兒園教職員工第一階段造冊人數33萬8593人，已接種疫苗人數30萬6005人，接種率達90％。」但是教育部公佈後，各地方政府相繼表示數字有誤，有的是造冊數字有誤，有的是配發數字不符。

他質疑，許多教師未能打疫苗，校園安全有如豆腐渣工程。在教師相關社團到處可見老師們著急提問，打不到疫苗該怎麼辦：「一班有幾十個學生，如果老師要打疫苗，上課學生是否也要比照辦理呢（快篩）？」、「打不到疫苗的教師快篩費用該由誰負責？」、「應該要讓老師打完兩劑才進校園接觸學生」。

邱臣遠也表示，第六輪公費疫苗僅剩沒有公佈保護力的高端疫苗，把老師也當成二期實驗的白老鼠，再加上全國從未普篩清零常有黑數不明感染者出現，校園極可能變成「最危險的地方」。

立委王婉諭則表示，除了一般教師之外，仍有許多老師在苦等疫苗。像新進教師、代理教師、課後照顧教師等，因為他們的服務單位還沒確認，所以在最初造冊的時候便被排除了。7月時教育部回覆，由於代理教師尚未確認任職學校，所以會安排在第二階段的造冊。

然而近日卻有多個縣市政府表示，新進教師、代理教師及課後照顧教師等，雖然在第二階段造冊成功，但卻因為疫苗尚未發放，仍無法進行接種。在這之中，實習老師們更是容易被忽略的一群。她的辦公室陸續收到許多陳情表示，預計在8月25日入校的實習教師，至今也還沒有接受造冊和接種。

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核稿編輯：羅元祺