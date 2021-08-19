美國9月下旬追加施打第3劑疫苗，強制口罩令讓美國陷入公衛版「南北戰爭」

美國衛生當局官員於18日宣布，將於9月下旬為第一線醫護人員、療養院居民與高齡者，追加施打第3劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，與第2劑間隔時間為8個月，加強特定民眾體內的疫苗抗體量。

同日華盛頓州也宣布全州室內口罩令，並將要求所有學校教職員接種COVID-19疫苗。對照於田納西州、德州和阿肯色州都極力阻擋強制戴口罩的命令進到學校，美國當前的防疫措施宛如公衛版的「南北戰爭」，對於是否該強制戴口罩、接種疫苗各州仍莫衷一是。

預期突破性重症感染或死亡數增加，8個月後追加第3劑是適宜時間點

（中央社電）美國衛生當局18日引述數據表示，COVID-19疫苗效力隨時間下降，對Delta變異株感染保護力較弱，未來防重症效力也可能降低。因此計劃9月下旬開始追打第3劑，與第2劑間隔須達8個月。

Delta變異株肆虐全美，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）18日協同多名衛生官員發表聲明，宣布今（2021）年秋天全面追打第3劑COVID-19疫苗。

根據聯合聲明，美國準備在9月20日當週開始為民眾追打第3劑疫苗，與第2劑須間隔8個月，但實際開打時程會視衛生當局評估而定。

聲明表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）將針對輝瑞BNT、莫德納（Moderna）疫苗施打第3劑效力與安全性進行獨立評估，CDC預防接種諮詢委員會檢視相關證據後，會做出接種建議。

由於美國第一線醫療人員、療養院居民及高齡者當初是最早接種疫苗族群，他們預計也會率先施打追加劑。

至於施打嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的民眾，聲明指出，預計他們之後也會需要追打疫苗，未來幾週會有更多相關數據出來，屆時會再向外界說明。

佛奇18日在簡報會上表示，美國決定追打第3劑，主要原因包括疫苗抗體量會隨時間下降，且對抗Delta變異株須較高抗體程度。數據也顯示，接種追加劑能提升體內抗體效價至少10倍。

根據佛奇提供的數據，不論對上哪種變異株，打完第2劑疫苗2週後體內抗體量會達高峰，但之後就一路下滑。

另外，根據CDC一份最新研究報告，專家追蹤打完輝瑞或莫德納疫苗的美國療養院與長照居民狀況，發現Delta變異株出現前（3/1-5/9），疫苗效力約74.7％，中期（5/10-6/20）降為67.5％，Delta變異株肆虐期（6/21-8/1）只剩53.1％。

佛奇強調：「若等到壞事發生才去應對，因應能力一定遠不及原本真實實力，所以一定要走在病毒之前。」

至於為什麼是隔8個月，美國公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy） 指出，打完疫苗約6個月後，突破性輕中度感染病例數就會開始上升，但疫苗最重要目的是防重症，目前看來效力還算足夠。

但莫西坦承，若目前趨勢持續下去，專家預期未來突破性重症感染或死亡病例可能增加，因此研判8個月後追加第3劑應是適宜時間點。

由於全球疫苗短缺，世界衛生組織（WHO）曾多次向富國喊話，暫停推動追打第3劑，讓全球更多人口能獲得疫苗。對此，莫西表示，他不認為美國須在保護自身人民與協助全球人口接種疫苗上二擇一，美國在兩者上都會持續努力。

根據CDC最新統計，美國疫苗覆蓋率約60％，其中1億6889萬人已完成接種。在打完疫苗民眾中，54％是施打輝瑞BNT疫苗、38％選擇莫德納疫苗，僅8％是接種嬌生疫苗。

率先推動施打第3劑疫苗的國家是以色列，自8月起為60歲以上的民眾追加施打，並由總統赫佐格（Isaac Herzog）於7月30日帶頭示範。已規劃針對特定人口群追加施打第3劑疫苗的國家，包含了德國、英國，以及比利時。巴西則是正在考慮為老年人和醫護人員追加施打。 台灣方面，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，因應國際此一趨勢未來不排除再加購疫苗，也會盡快擴大阿斯特捷利康（AstraZeneca）、mRNA疫苗混打對象。

華盛頓州加入室內口罩令行列，田納西、阿肯色、德州則極力阻擋

（中央社）華盛頓州18日宣布全州室內口罩令，並要求所有學校教職員接種COVID-19疫苗，相對於美南數州反對學生戴口罩，西北州規定轉嚴，浮現公衛的「南北戰爭」。

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）辦公室18日表示，室內戴口罩的規定自8月23日起生效，僅有小型、不對外接觸民眾的辦公室，以及所有參與者都接種疫苗的私人室內聚會可免戴口罩。

「不接種疫苗就失業」。早在8月初，英斯利已下令所有州政府員工和醫護人員必須在10月18日前完全接種疫苗，否則將失去他們的工作。

華州18日的強制疫苗令再擴及到教育工作者，同樣是訂在10月18日，凡幼稚園到高中及大學的教職員、義工和包商等，不打疫苗就意味著沒有工作，健康情形不允許和特殊宗教信仰者可免於這項疫苗接種令。

面對Delta變異病毒來勢洶洶，美國西北州當中，華盛頓州並不是第一個對公職、醫護與教育人員實施強制接種疫苗的地方。

加州州長紐森（Gavin Newsom）於11日下令公、私立學校教職員若不接種疫苗，就必須每週定期檢測；另外，俄勒岡州要求醫護人員在9月30日之前完全接種疫苗，否則將每週定期採檢；夏威夷州對政府員工和教師也有類似的規定。

《西雅圖時報》（The Seattle Times）評論員魏斯特尼特（Danny Westneat）於14日指出，60％已接種疫苗的人對於40％拒打疫苗的人失去耐心，不過他認為「不接種疫苗就失業」的政策，政府要求民眾接受緊急授權的疫苗，不然就得失去工作，勢將引起反彈。

他傾向給予檢測的選項，畢竟棉花棒進到鼻孔戳一下的感覺並不舒服，長期而言，多數員工最終會接種疫苗。

「高傳染性的疫情需要社區的群體反應，各走各的個人主義路線行不通，」魏斯特尼特說，在疫苗獎勵金失效之後，美國人又得恢復戴口罩，現在又提出「打疫苗不然就失業」。

部分美南州採取截然不同的做法，佛羅里達共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）下令限制管理公立學校的學區辦公室要求學生戴口罩；田納西州、德州和阿肯色州都極力阻擋強制戴口罩的命令進到學校。

美國有如陷入超現實的公衛「南北戰爭」。疫情爆發18個月以來，對於如何儘快平靜地回到疫後新常態，美國人依舊沒有一個共識。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺