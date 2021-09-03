排卵期出血：會影響懷孕嗎？什麼症狀需要特別留意？

文：李俊逸醫師

排卵期出血的原因

要了解排卵期出血之前，我們來先認識一個重要的女性荷爾蒙——黃體素。卵巢中未排出的濾泡會變成黃體，開始分泌黃體素。黃體素功能能是維持子宮內膜的厚度，若沒有懷孕，隨著月經週期的進程，黃體會萎縮。這時黃體素濃度會下降，子宮內膜會開始剝落，就會形成「月經」。

當卵巢排卵後，黃體素濃度不足夠時，子宮內膜可能會有微量剝落，而形成「排卵期出血（註1）」。當黃體素濃度穩定之後，出血的狀況就會自行停止，是屬於正常生理現象。

Photo Credit: 茂盛醫院

排卵期出血的症狀

出血顏色：棕色血絲，偶爾會伴隨類似蛋白狀分泌物

出血量：微量出血，不需要使用護墊

出血天數：約1-3天

其他症狀：少數會有腹脹或下腹悶痛的症狀

除了排卵期出血，排卵期症狀有哪些？

陰道分泌物增加

排卵痛（下腹單側輕微不適）

乳房漲痛感

遇到這種狀況，請到院就醫！

一般排卵期出血不會對身體健康有負面影響，也不需要就診治療。除了排卵期出血以外，其他非月經出血可能是由婦科疾病所引起，例如子宮肌瘤、子宮息肉、子宮內膜癌、子宮頸糜爛等。若出現下列症狀，建議到婦產科檢查：

出血量增加

月經週期異常

更年期後出血

性行為時疼痛

排卵期出血時的日常保養

保持清潔，防止感染

養成健康的生活作息，確保有充足的休息

維持均衡的飲食習慣

保持心情愉悅，適度的壓力調整

一般排卵期出血不需要特別治療，若出血影響到生活，婦產科醫師通常會安排止血藥協助止血。

排卵期出血會影響懷孕嗎？

正常情況下排卵期出血不會影響到女性備孕，但出血有可能會影響到排卵期的性行為。若夫妻已備孕一年，仍無懷孕消息，建議到不孕症科門診做諮詢。

註釋

在排卵期期間1-3天短暫地少量出血。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航