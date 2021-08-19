Delta病毒入侵固若金湯的紐西蘭，半年來首例社區感染全國封城3日

編譯：吳宗宜

紐西蘭自2月以來首次出現社區感染，重啟封城

8月16日，紐西蘭出現首起Delta變種病毒社區確診病例，確診者為紐西蘭第一大城奧克蘭居民，這是紐西蘭自2月以來再次爆發社區案例，本土疫情開始拉警報。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在8月17日宣布，全國防疫層級自當晚11:59起提升至最高的第4級、實施封城3天，有確診者足跡的奧克蘭及附近的科羅曼德（Coromandel）則封城7天，關閉學校、辦公室和所有商業活動，只提供基本民生服務。

此外，只允許人與人間進行必要的接觸，12歲以上的人去超市、藥店或其他民生必須場所都必須戴口罩，搭乘公共交通工具時也是。這是紐西蘭一年多以來再次實施4級警戒。

阿爾登呼籲，全國人民努力早日採取行動擊敗Delta變種病毒：「Delta變種病毒之前沒有出現在我們的社區，所以這次會讓大家深感擔憂；但我向人們保證，現在最好的因應方式就是實施4級警戒，並遵循所有4級警戒規範。這些措施以前奏效過，現在也還會奏效：待在家裡、接受檢測，這將阻止社區中未被發現的感染者。」

這起社區感染的起源，來自奧克蘭郊區德文港一名58歲男子，他於16日身體不適就醫後確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），據悉其12日便已感染，而在與妻子從奧克蘭往返科羅曼德（Coromandel）途中，曾在許多地方停留。

紐西蘭衛生部於8月18日表示，該病例的基因組定序結果確認是Delta變種病毒。

此次社區感染已累計21例確診，至少7例都與這名男子有關，其中一人是奧克蘭市醫院的一名已完全接種疫苗的護士，另一人則是奧克蘭一所高中的老師。

紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示，大多數確診病例都是20多歲的人：「他們已經外出了很多次，預計曾去過大量地點，因此每個人都需要密切關注，這非常重要。」目前確診者已知的足跡包括天空城賭場和奧克蘭市中心教堂。

阿爾登指出，該名案例與澳洲的東南部新南威爾士州（New South Wales）爆發的疫情有關，並警告考量感染者外出的活躍程度、Delta變種病毒的傳播速度，以及該名男子曾停留的地區是熱門的旅遊地，預期將會有更多新增病例產生；「我們是世界上最後一個被Delta變種病毒在社區中傳播的國家之一，因此可以從海外的經驗中學習，哪些行動有效、哪些行動無效。Delta變種病毒改變了遊戲規則，需要再次努力儘早阻止病毒傳播，我們已經看到如果我們無法控制病毒，將會發生什麼事，我們只有一次機會阻止它。」

另一方面，紐西蘭衛生局指出，奧克蘭男子病毒基因定序與來自澳洲的境外移入確診者疫情有關，但目前調查他與境外移入者沒有明顯聯繫，因此尚待釐清感染源。

Delta變種病毒的感染源不明及迅速傳播，恐將破壞紐西蘭目前固若金湯的防疫成效，這對近日才宣布將重啟國界的紐西蘭政府無疑是巨大打擊。

封城首日的紐西蘭｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

加快疫苗施打，明年重啟邊界

紐西蘭是世界上控制COVID-19疫情最為成功的國家之一，自2020年3月以來，紐西蘭幾乎對所有外國旅客關閉國境，憑藉嚴格的防疫策略和快速封城，成功的遏制COVID-19病毒的傳播，贏得全球讚賞。從疫情開始至今，約500萬人口的紐西蘭僅有不到3000例病例，26人死亡。

在疫情控制良好下，總理阿爾登在8月12日宣布紐西蘭將放寬邊境限制，預計明（2022）年初開始允許來自低風險國家且已經接種疫苗的旅客免隔離入境，為分階段開啟國界做好準備：「我們目前還無法完全重新開放國境，希望帶著信心和更多的確定性後再做出改變，我們的最終目標是讓所有接種疫苗的旅客都能免隔離旅行。」

阿爾登指出，明年初開放國境後，來自低風險國家且已接種疫苗的旅客可以免隔離旅行，而來自中高風險國家的旅客則必須採取隔離14天等一系列檢疫措施，不過紐西蘭政府尚未宣布將哪些國家歸類為低、中或高風險。另外，從今年10月開始，返國已接種疫苗的紐西蘭人將能夠居家隔離，不需強制在檢疫旅館進行14天隔離。

但嚴格的邊境控制政策也使這個太平洋島國相對與世界其他地方隔絕，阿爾登對此表示：「我們不能永遠保持這種邊境管制，我們很清楚、也不想這樣做，專家們也都是如此認為。關閉邊境只是一種暫時措施，目的是在疫苗出現前將COVID-19拒之門外，只要科學證據顯示疫苗可以提供足夠的個人保護以替代嚴格的邊境管制，那麼我們就會走向這種政策方向。」

阿爾登宣布將加速施打疫苗進程，自8月13日起，50歲以上的人可以預約施打疫苗，8月18日開放40歲以上的人預約，8月25日開放30歲以上的人預約，而9月1日開始，所有年齡的人都可以預約接種。

8月13日當日就有超過4萬8000人接種了疫苗，創造了紐國的單日記錄，目前該國已接種的疫苗總數達到234萬劑。

但事實上，紐西蘭在接種疫苗的進程方面較其他西方國家緩慢許多，根據最新數據，至8月17日紐西蘭僅有19.4％的人口已完全接種疫苗，33.7％的人口接種了一劑。根據世界衛生組織的數據，紐西蘭的疫苗接種率是經濟合作暨發展組織（OECD）37個國家中最低的。

阿爾登呼籲國民接種疫苗：「那些說不打算出國旅行而不需要接種疫苗的人，這與你是否想出國旅行無關，這是攸關我們紐西蘭、全世界面臨變種病毒的風險問題，所以請接種疫苗，這是你可以對我們的日常生活做出的最大貢獻，也是停止那些討厭的封鎖和影響每個人生活的限制措施，所能做的最佳選擇。」並宣布將輝瑞BNT疫苗接種第2劑的間隔時間從3週增加到6週，以讓更多人接種疫苗。

這些開放邊境的宣示普遍受到企業的歡迎，尤其是因為疫情陷入困境的旅遊業。在疫情前，每年有超過300萬海外旅客造訪紐西蘭，旅遊業是該國最大的產業之一，《NPR》報導紐西蘭旅遊產業協會（Tourism Industry Aotearoa）秘書長羅伯茨（Chris Roberts）表示：「制定未來政策的路線圖（roadmap）很重要，這讓包括旅遊經營者在內的所有企業都可以提前計劃並做出明智的決策。」

紐西蘭反對黨國家黨（National Party） 領袖柯琳絲（Judith Collins）表示，阿爾登的決定是朝著正確方向邁出的一步，但政府需要加快其疫苗接種計劃。

阿爾登宣布紐西蘭將於明年部分解除邊境管制的消息之際，鄰國澳洲仍在咬牙對抗Delta變種病毒引爆的多波疫情，此已導致雪梨和墨爾本延長原本的封鎖期，而該國首都坎培拉在發現新的Delta變種病毒病例後，也將開始為期一週的封鎖。

阿爾登明確表示，紐西蘭不會放棄其將肺炎病患清零的目標，即使包括新加坡在內的一些國家，都在最近幾個月宣布了從病患清零轉向降低風險、與病毒共存而減少死亡和住院率的計畫。

「首要原則就是繼續保持我們消滅病毒的根除策略，這樣我們就可以保持得來不易的成果。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範