英國退役軍人投身收容阿富汗流浪動物，面對塔利班威脅也「絕不會把牠們丟下」

美軍宣布撤軍阿富汗後，塔利班民兵持續攻佔政府軍地盤，幾天前也進入首都喀布爾，逼迫原本的阿富汗總統逃出境外，阿富汗的統治權等於由塔利班拿下。

由於塔利班過往許多侵犯人權和女權的紀錄，讓許多阿富汗人擔心受害而逃離，人群擠爆機場的畫面也透過攝影鏡頭讓全世界震驚，但除了人，你可想過留在阿富汗的貓狗們該怎麼辦嗎？

英國前海軍陸戰隊員法廷（Pen Farthing）在2007年創立的慈善基金會「Nowzad」就是立志於收容阿富汗的流浪動物，目前Noward收容了超過140隻狗、60隻貓、12頭驢子、2匹馬、1隻山羊和1頭牛，基金會也受到茱蒂丹契（Dame Judi Dench）、彼得伊根（Peter Egan）、瑞奇賈維斯（Ricky Gervais）等國際明星的支持。

然而，在塔利班快速竄起後，法廷正與時間賽跑，希望能將他基金會的25名阿富汗員工與200隻動物安置回家鄉英國。在與《獨立報》的訪談中，法廷表示：「我必須將牠們帶離這裡，我不會把牠們丟下」，法廷也擔心他員工的年輕女兒可能被伊斯蘭極端人士擄獲，「未來看起來非常的險峻。」

Check out the Nowzad Facebook page for all our adoptions needing a donation this weekend! 😁🙏🏼 pic.twitter.com/P8aKhY7C3C — NOWZAD (@Nowzad) April 4, 2021

影片內容：今年4月法廷在網路上拍攝勸募影片

在阿富汗結識一隻狗，成為安置1700個小生命的基金會

法廷2006年時效力於英國皇家海軍陸戰隊，負責阿富汗納瓦札德（Nowzad）的維穩工作，某次破獲鬥犬組織集團後，他與其中一隻狗成為好朋友，之後將這隻以「Nowzard」命名的狗帶回家鄉德文郡（Devon），並創立了以其為名的慈善基金會。

在阿富汗，在街道上垃圾間流連的流浪狗是一大問題，這些動物通常會受暴力對待，甚至被認為是「不潔」和「不純淨」的。

「20年前，阿富汗幾乎沒有任何動保意識，這些流浪狗多被塔利班視為『不純潔』的象徵。」法廷對《獨立報》說：「但不代表所有穆斯林的想法，我的員工們都很愛動物。」

至今，Nowzard協助安置了超過1700隻阿富汗動物——其中許多都是士兵在前線結識的，此外，該基金會也在阿富汗訓練了超過500位獸醫。

在此期間，法廷和他的妻子不斷往返英國與阿富汗，但在去（2020）年疫情爆發後，他們便滯留在喀布爾，塔利班的崛起更讓狀況雪上加霜。

《每日郵報》報導中提到，法廷現在「去不了機場，外頭塔利班已經控制了一切。」

對此，法廷發起了請願，希望能夠募到20萬美元（約560萬台幣）來進行包機和入境開支，援救這些動物，免於讓他們重回街頭，甚至遭到撲殺的命運，同時協助他們員工在英國落地生根。法廷進一步表示：「這些人不會造成英國財政的負擔，他們將對英國社會產生貢獻，正如他們對阿富汗社會一樣。」

Nowzad位於阿富汗首都喀布爾近郊的收容所｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

西方世界讓阿富汗人民失望，同袍的犧牲都付諸流水

針對阿富汗現況，曾為軍人的法廷認為一切「令人心碎」，也覺得西方政府讓阿富汗人民失望。《獨立報》報導，法廷為過去犧牲的那些英國軍人——其中不少是他的同袍——感到憤怒，因為一切都付諸流水。

「當我說出我是英國人時，都覺得很心虛，這次事件就是西方世界把別人國家徹底搞亂的最佳展現。」

法廷也提到，他在阿富汗的員工有年輕的女兒，而他不敢想像這些年輕的阿富汗女性會面臨怎樣的遭遇——嫁給塔利班戰士，然後變成嬰兒製造器——西方世界就坐視這一切發生。

針對法廷要求政府專案處理他員工進入英國庇護的請願，《BBC》報導，英國外交部在8月17日發布聲明，表示將會「聯繫法廷先生並提供協助」，然而法廷本人卻表示，至今還沒有收到任何英國政府的聯繫。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺