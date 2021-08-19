2021金曲獎入圍暨得獎名單：《自本》、《得力量 pulu’em》入圍8項居冠，防疫限制嚴格把關

今（2021）年第32屆流行音樂金曲獎，原先訂於6月26日晚間7點在台北小巨蛋舉行，但無奈台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，進入三級警戒之後各大活動無不延期或取消，作為台灣重要的「三金」之一金曲獎也決定將典禮後延，訂於8月21日晚間於台北流行音樂中心登場，並首度採取實體與線上方式並行，本屆典禮主持人為Lulu黃路梓茵。

金曲獎也是台灣2021年疫情下的首個大型頒獎典禮，各界自然審慎以待。

本屆金曲獎頒獎典禮除了延期之外，也因疫情做出相關變動，參照指揮中心COVID-19疫情警戒第二級標準通案性原則、文化部「表演場館防疫管理措施」等規範，將採梅花座與實聯制，並讓舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者必須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，不開放一般觀眾入場，且大幅縮減媒體入內採訪的人數，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。

然而，在疫情之下，本屆金曲獎的頒獎嘉賓仍舊星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等。

除了疫情之外，今年金曲獎在獎項也因應時代變遷，做出相關變革，文化部影視及流行音樂產業局表示，經參考業界專家建議，因應流行音樂表演團體之趨勢，修正「最佳演唱組合獎」之定義，並新增報名「最佳樂團獎」、「最佳演唱組合獎」者應至少3首單曲（含3首）方具報名資格。

此外，考量音樂影像載體已不限於「音樂錄影帶」，修正「最佳音樂錄影帶獎」獎項名稱為「最佳MV獎」。另因前（2019）年《國家語言發展法》公布，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

本屆報名單位計有283家，1499張專輯／EP、2萬1349件作品參賽，對比上一屆金曲獎，增加151張專輯、1888件作品。作品歷時近3個月的評審作業，經83人次評審委員，透過初審、資格審以及複審三階段，決議本屆入圍名單，最終共計171件作品入圍角逐27個獎項。

「最佳演唱錄音專輯獎」方面，本年計有319件作品參賽，5件入圍；「最佳演奏錄音專輯獎」計有59件作品參賽，5件入圍；本年「最佳MV獎」共計有940件作品參賽，8件入圍；「最佳裝幀設計獎」方面，本年計有256件作品參賽，6件入圍；演奏類組，本年「最佳專輯獎」計有60件參賽作品，5件入圍；「最佳專輯製作人獎」計60件參賽作品，5件入圍；「最佳作曲人獎」計507件參賽作品，5件入圍。

影視局表示，為慎重呈現特別貢獻獎獲獎者對於流行音樂產業的重要性，本年新設「特別貢獻獎評審委員會」。評審委員會表示，特別貢獻獎得主羅大佑先生在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起「黑色旋風」，幾乎以一人之力，成就了一場中文流行音樂的大革命。典禮當晚也特別邀請黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊及告五人演繹經典，跨世代共同演出，向羅大佑致敬。

最後，本屆金曲也特別提供「多視角」服務，民眾只要下載「GMA 2021」APP即可線上觀看，包括「星光大道LIVE節目」、「星光大道LIVE節目－手語服務」、「頒獎典禮LIVE節目」、「頒獎典禮LIVE節目-手語服務」、「星光大道主持人訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」。

金曲獎將由台視於8月21日當天下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，更多訊息請搜尋金曲活動官網或【金曲GMA】臉書粉專。

第32屆金曲獎完整入圍暨得獎名單

【演唱類：出版獎】

年度專輯獎

包含所有專輯類獎項入圍者

年度歌曲獎 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO） 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特） 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人） maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天） 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）

最佳華語專輯獎 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi） 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄） 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙） Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安） 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）

最佳台語專輯獎 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱） 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯） 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi） 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子） 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團） 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）

最佳客語專輯獎 Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕） 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威） 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊） 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕） 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）

最佳原住民語專輯獎 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧） 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉） 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪） 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）

最佳MV獎 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡） 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中） 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔） 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣） 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒） Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM） 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤） 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）



【演唱類：個人獎】

最佳作曲人獎 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》 HUSH／安和《面面》 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》 艾怡良／我這個人《我這個人》

最佳作詞人獎 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》 武雄／罔市只能回味《自本》 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》 葛大為／無人知曉《無人知曉》 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》

最佳編曲人獎 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》 鍾興民／鹹汫《自本》 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》 YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》 大象體操／敬啟者《敬啟者》

最佳專輯製作人獎 黃韻玲／給你們 Dear All 張三；曹雅雯／自本 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?） 陳建騏／無人知曉 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em 李泉；嚴俊／十日彈

最佳單曲製作人獎 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》 周杰倫／Mojito《Mojito》 YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》 方大同／麵麵《宅這》 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》 荒井十一／自洽《自洽》

最佳華語男歌手獎 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP 吳青峰／冊葉一：一與一 杜振熙／家常音樂 韋禮安／Sounds of My Life 李泉/ 十日彈

最佳華語女歌手獎 萬芳／給你們 Dear All 巴奈／愛，不到 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?） 蘇慧倫／面面 田馥甄／無人知曉 譚維維/ 3811

最佳台語男歌手獎 許富凱／拾歌 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄 浩子／共你惜惜 荒山亮／等待好天

最佳台語女歌手獎 朱海君／夢見蘇西 曹雅雯／自本 蔡家蓁／若是你 想欲了解我 黃妃／色違 張涵雅／上半場

最佳客語歌手獎 曾仲瑋／O nga O nga 謝宇威／那三年 黃珮舒／出門看看 春麵樂隊／到底 羅文裕／當太陽升起時

最佳原住民語歌手獎 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan 桑布伊／得力量 pulu’em Lowking 姚宇謙／散步到地平線 馬曉安／早安 mziboq su žž瑋琪／žž

最佳樂團獎 OVDS（Vocal ｜ 楊孝君 Gioreno、Vocal ｜ Kalis、Synth, Program ｜ KITrust、Guitar ｜ HANN、Drum ｜ S.D、Visual ｜ YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司 deca joins（主唱、吉他）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

最佳演唱組合獎 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室

最佳新人獎 YELLOW／浮世擊 熱寫生／豆皮少年 李浩瑋／Diamond In The Rough 青虫aoi／有你的故事 理想混蛋／愚者 李友廷／如果你也愛我就好了 ?te／A Bedroom of One’s Own



【演奏類：出版獎】

演奏類最佳專輯獎 行／好有感覺音樂事業有限公司 KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司 流光傳奇／山下民謠有限公司 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【演奏類：個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎 吳政君/ 流光傳奇 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶 謝燕輝；張德明／派仔之遊 hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切

演奏類最佳作曲人獎 魯千千／行《行》 顧忠山／清晰《清晰》 托比・麥／機械步伐《機械步伐》 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》



【技術類：個人獎】

最佳裝幀設計獎 楊士慶／愛，不到 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market 劉悅德／無人知曉 蕭青陽／ZETA 陳世川／得力量 pulu’em 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人



【技術類：出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室 PORTAL／沐旦音樂工作室

最佳演奏錄音專輯獎 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司 Fly By Light／山下民謠有限公司 行／好有感覺音樂事業有限公司 清晰／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【特別貢獻獎】

羅大佑

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核稿編輯：羅元祺