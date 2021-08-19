2021金曲獎入圍暨得獎名單：《自本》、《得力量 pulu’em》入圍8項居冠，防疫限制嚴格把關

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作為台灣重要的「三金」之一金曲獎碰上疫情，因此將典禮後延，訂於8月21日於台北流行音樂中心登場，並首度採取實體與線上方式並行。金曲獎也是台灣2021年疫情下的首個大型頒獎典禮，各界自然審慎以待。
今（2021）年第32屆流行音樂金曲獎，原先訂於6月26日晚間7點在台北小巨蛋舉行，但無奈台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，進入三級警戒之後各大活動無不延期或取消，作為台灣重要的「三金」之一金曲獎也決定將典禮後延，訂於8月21日晚間於台北流行音樂中心登場，並首度採取實體與線上方式並行，本屆典禮主持人為Lulu黃路梓茵。
金曲獎也是台灣2021年疫情下的首個大型頒獎典禮，各界自然審慎以待。
本屆金曲獎頒獎典禮除了延期之外，也因疫情做出相關變動，參照指揮中心COVID-19疫情警戒第二級標準通案性原則、文化部「表演場館防疫管理措施」等規範，將採梅花座與實聯制，並讓舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者必須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，不開放一般觀眾入場，且大幅縮減媒體入內採訪的人數，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。
然而，在疫情之下，本屆金曲獎的頒獎嘉賓仍舊星光熠熠，包含（依姓名筆劃）：Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等。
除了疫情之外，今年金曲獎在獎項也因應時代變遷，做出相關變革，文化部影視及流行音樂產業局表示，經參考業界專家建議，因應流行音樂表演團體之趨勢，修正「最佳演唱組合獎」之定義，並新增報名「最佳樂團獎」、「最佳演唱組合獎」者應至少3首單曲（含3首）方具報名資格。
此外，考量音樂影像載體已不限於「音樂錄影帶」，修正「最佳音樂錄影帶獎」獎項名稱為「最佳MV獎」。另因前（2019）年《國家語言發展法》公布，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。
本屆報名單位計有283家，1499張專輯／EP、2萬1349件作品參賽，對比上一屆金曲獎，增加151張專輯、1888件作品。作品歷時近3個月的評審作業，經83人次評審委員，透過初審、資格審以及複審三階段，決議本屆入圍名單，最終共計171件作品入圍角逐27個獎項。
「最佳演唱錄音專輯獎」方面，本年計有319件作品參賽，5件入圍；「最佳演奏錄音專輯獎」計有59件作品參賽，5件入圍；本年「最佳MV獎」共計有940件作品參賽，8件入圍；「最佳裝幀設計獎」方面，本年計有256件作品參賽，6件入圍；演奏類組，本年「最佳專輯獎」計有60件參賽作品，5件入圍；「最佳專輯製作人獎」計60件參賽作品，5件入圍；「最佳作曲人獎」計507件參賽作品，5件入圍。
影視局表示，為慎重呈現特別貢獻獎獲獎者對於流行音樂產業的重要性，本年新設「特別貢獻獎評審委員會」。評審委員會表示，特別貢獻獎得主羅大佑先生在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起「黑色旋風」，幾乎以一人之力，成就了一場中文流行音樂的大革命。典禮當晚也特別邀請黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊及告五人演繹經典，跨世代共同演出，向羅大佑致敬。
最後，本屆金曲也特別提供「多視角」服務，民眾只要下載「GMA 2021」APP即可線上觀看，包括「星光大道LIVE節目」、「星光大道LIVE節目－手語服務」、「頒獎典禮LIVE節目」、「頒獎典禮LIVE節目-手語服務」、「星光大道主持人訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」。
金曲獎將由台視於8月21日當天下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，更多訊息請搜尋金曲活動官網或【金曲GMA】臉書粉專。
第32屆金曲獎完整入圍暨得獎名單
【演唱類：出版獎】
- 年度專輯獎
包含所有專輯類獎項入圍者
- 年度歌曲獎
- 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
- 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO）
- 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特）
- 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）
- maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
- 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天）
- 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）
- 最佳華語專輯獎
- 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
- 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi）
- 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄）
- 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙）
- Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安）
- 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）
- 最佳台語專輯獎
- 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱）
- 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯）
- 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi）
- 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子）
- 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團）
- 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）
- 最佳客語專輯獎
- Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕）
- 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威）
- 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊）
- 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕）
- 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）
- 最佳原住民語專輯獎
- 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧）
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
- akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉）
- 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪）
- 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）
- 最佳MV獎
- 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡）
- 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中）
- 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔）
- 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣）
- 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒）
- Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM）
- 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤）
- 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）
【演唱類：個人獎】
- 最佳作曲人獎
- 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》
- HUSH／安和《面面》
- 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》
- 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》
- 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》
- 艾怡良／我這個人《我這個人》
- 最佳作詞人獎
- 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》
- 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》
- 武雄／罔市只能回味《自本》
- 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》
- 葛大為／無人知曉《無人知曉》
- 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》
- 最佳編曲人獎
- 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》
- 鍾興民／鹹汫《自本》
- 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》
- YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》
- 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》
- 大象體操／敬啟者《敬啟者》
- 最佳專輯製作人獎
- 黃韻玲／給你們 Dear All
- 張三；曹雅雯／自本
- 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?）
- 陳建騏／無人知曉
- 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em
- 李泉；嚴俊／十日彈
- 最佳單曲製作人獎
- 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》
- 周杰倫／Mojito《Mojito》
- YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》
- 方大同／麵麵《宅這》
- 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》
- 荒井十一／自洽《自洽》
- 最佳華語男歌手獎
- 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅
- 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP
- 吳青峰／冊葉一：一與一
- 杜振熙／家常音樂
- 韋禮安／Sounds of My Life
- 李泉/ 十日彈
- 最佳華語女歌手獎
- 萬芳／給你們 Dear All
- 巴奈／愛，不到
- 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?）
- 蘇慧倫／面面
- 田馥甄／無人知曉
- 譚維維/ 3811
- 最佳台語男歌手獎
- 許富凱／拾歌
- 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹
- 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄
- 浩子／共你惜惜
- 荒山亮／等待好天
- 最佳台語女歌手獎
- 朱海君／夢見蘇西
- 曹雅雯／自本
- 蔡家蓁／若是你 想欲了解我
- 黃妃／色違
- 張涵雅／上半場
- 最佳客語歌手獎
- 曾仲瑋／O nga O nga
- 謝宇威／那三年
- 黃珮舒／出門看看
- 春麵樂隊／到底
- 羅文裕／當太陽升起時
- 最佳原住民語歌手獎
- 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan
- 桑布伊／得力量 pulu’em
- Lowking 姚宇謙／散步到地平線
- 馬曉安／早安 mziboq su
- žž瑋琪／žž
- 最佳樂團獎
- OVDS（Vocal ｜ 楊孝君 Gioreno、Vocal ｜ Kalis、Synth, Program ｜ KITrust、Guitar ｜ HANN、Drum ｜ S.D、Visual ｜ YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司
- 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司
- 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司
- 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司
- 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司
- 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司
- deca joins（主唱、吉他）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司
- 最佳演唱組合獎
- 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司
- 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司
- 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司
- 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司
- 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室
- 最佳新人獎
- YELLOW／浮世擊
- 熱寫生／豆皮少年
- 李浩瑋／Diamond In The Rough
- 青虫aoi／有你的故事
- 理想混蛋／愚者
- 李友廷／如果你也愛我就好了
- ?te／A Bedroom of One’s Own
【演奏類：出版獎】
- 演奏類最佳專輯獎
- 行／好有感覺音樂事業有限公司
- KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司
- 流光傳奇／山下民謠有限公司
- 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司
- 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司
【演奏類：個人獎】
- 演奏類最佳專輯製作人獎
- 吳政君/ 流光傳奇
- 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽
- 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶
- 謝燕輝；張德明／派仔之遊
- hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切
- 演奏類最佳作曲人獎
- 魯千千／行《行》
- 顧忠山／清晰《清晰》
- 托比・麥／機械步伐《機械步伐》
- 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》
- 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》
【技術類：個人獎】
- 最佳裝幀設計獎
- 楊士慶／愛，不到
- 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market
- 劉悅德／無人知曉
- 蕭青陽／ZETA
- 陳世川／得力量 pulu’em
- 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人
【技術類：出版獎】
- 最佳演唱錄音專輯獎
- 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司
- 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司
- 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室
- PORTAL／沐旦音樂工作室
- 最佳演奏錄音專輯獎
- 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司
- Fly By Light／山下民謠有限公司
- 行／好有感覺音樂事業有限公司
- 清晰／環球國際唱片股份有限公司
- 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司
【特別貢獻獎】
- 羅大佑
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核稿編輯：羅元祺