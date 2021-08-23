)猶如「狼來了」的緊急事態宣言，象徵菅義偉政權與國民信任關係一刀兩斷

最後宣言再度延長

日本首相菅義偉在8月17日晚間，再度宣布延長目前實施中的緊急事態宣言至9月12日。不僅如此，菅義偉內閣還追加7個府縣，總共13個都府縣為緊急事態宣言的實施區域，此外還再度追加10個縣，共計16個道縣為「防止疫情蔓延等重點措施」的對象，近6成的自治體被列為防疫對象。

本次的緊急事態宣言，是日本政府發布的第四次宣言，從7月12日起實施到8月22日，但隨後菅義偉又延長到8月31日，最後又再延長到9月12日，如果真的到時如期結束，東京都等區域將會發布宣言滿兩個月。

菅義偉在記者會上重申「給國民大眾這麼大的辛苦，我們也是心很痛苦」，並表示宣言能否解除，會視「守護國民健康生命的醫療體制能否確保」作為前提，包括疫苗施打狀況、重症病患人數與病床利用數等來決定是否解除。

不過對大多數東京都與首都圈居民來說，宣言發布時間如同「狼來了」一樣，雖然政府一直勸導少出門、少接觸，但是東京都等長期處於緊急事態宣言下，也出現很大的「自肅疲勞」。政府所設定的各項約束也都漸漸開始不再遵守，看不見疫情的盡頭下，反而讓許多人開始覺得「不如就出去吧」。

而在宣言宣布的隔天8月18日，全日本逼近2萬4000人確診，再度刷新最高紀錄。除了東京5386人外，大阪2296人、兵庫與愛知縣等都超過1000人，都是最高紀錄。讓人對9月12日疫情能否靠口說的「宣言」減緩，再度打上問號。

總裁選前最後一搏

根據多位日本政府高官跟媒體們透露，原先的延長方案中，也有「9月下旬」等不一樣的時程，最後菅義偉親自選了「12日」。這個日期除了是剛滿兩個月外，也被普遍認為背後有其政治考量。

2020年9月15日當選自民黨總裁後，菅義偉隨即走馬上任擔任首相重組內閣。作為前首相安倍晉三第三任期後半段的收尾，這一年菅義偉只被認為是安倍晉三基本路線延續者。然而，菅義偉的總裁任期將在9月30日結束，加上10月21日眾議院議員任期屆滿，是否要提前解散國會等，先前的總裁選舉時機就格外重要。

按照現在的9月12日時程，如無意外，日本媒體普遍預估可以在17日發布總裁選舉告示，順利地話可以在29日進行總裁選舉投開票，9月底時順利繼續接棒。

國會解散也有民意浮動的考量，比較壯士斷腕的是在總裁選舉前，菅義偉就先解散國會，然後先押後總裁選舉時程，不過這就要是疫情能否有顯著改善。相對保守的則是總裁選舉後，國會再解散，只是人氣低迷的菅義偉，能否繼續掌權，不確定的因素較多。

最保守的方案，就是先選完總裁，然後也等到眾議員法定任職屆滿的10月21日後自動進行國會選舉。這也是所有方案中最被動的，而且最重要的關鍵，還是要看疫苗施打能否普及，這也是菅義偉政權目前的唯一浮木。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

疫苗供給抵擋醫療失衡

根據日本NHK統計，在8月18日全日本施打新型冠狀疫苗的時間點，已經有50.3％的民眾（約6400萬）至少施打一劑，38.8％（約5000萬）的民眾施打完兩劑。日本政府預估在10月底、11月初，全日本的人都可以施打完兩劑，如果到時進展順利，對於自民黨來說會有正面效果。

根據《朝日新聞》引述官邸幹部話也表示「首相最近常說8月底過後氛圍就會轉變了」，主要原因也是在8月底後施打兩劑疫苗的國民也會破四成，如果有了基礎群體免疫，對於社會整體氛圍對疫情的不安也會開始減緩。

特別是日本規制改革擔當大臣河野太郎，也在16日接受日本電視台節目訪問時明確指出，未來疫苗將會「追加施打」第三劑，他並表示「施打兩劑美國輝瑞、美國莫德納疫苗的人們，都將會有（第三劑）相當充足的數量。」雖然目前疫苗的到貨率都不完全，但是這句話明顯是要先說給日本國民作為安定民心用。

另一方面，緊迫的醫療現場狀況仍為獲得舒緩，日本總務省消防廳在17日公布數字，顯示上一週有3361件是「救急搬送困難」狀況，意即發生緊急狀況，救護車載了病患卻無法找到醫院收治。當中，跟疫情有關的就佔了1679件，千葉縣更發生找不到醫院收治，五天後患者只能在家中死亡的悲劇。

道德觀念出現崩壞？

日本的確診狀況雖然在奧運舉辦後出現大幅激增，不過相比之下，東京的人流卻不減反增，甚至在開閉幕式當天，主場館的國立競技場附近也都充斥著人潮，假日時的各地景點也是人流不斷。

對於飲食業者來說，緊急事態宣言下縮短營業時間跟不能賣酒精，對營收是無情打擊。事實上，從這次7月開始的緊急事態宣言後，就有不少店家「棄守」開始在店面賣酒精，營業時間也回歸正常。雖然要面臨政府徵收30萬日幣「過路費」的變相懲罰，但對店家們來說，能守住業績跟顧客已經是最重要事項。

目前仍在恪守政府規範的，多數是大型連鎖居酒屋與餐廳，畢竟企業規模愈大，責任也愈大。但這也顯示出中小型的居酒屋店面，面臨沒生意就要斷炊的現實，類似「既然政府每次都說最後的宣言，然後每次都食言，繼續延長」、「超過40％反對奧運還硬要舉辦，那我也不想考量政府了」的聲音開始出現。

這也一定程度說明，目前政權跟國民之間的信任出現一定程度的裂解。本來最講誠信的日本人，現在在如同「戰時」狀態的宣言下也面臨道德觀念崩壞。但究其實，緊急事態宣言本身就無強制法律效力，日本沒有類似中央疫情指揮中心的強制機制，終究還是會面臨人性考驗。

而這樣的不信任如果難以癒合，往後也會投射到人民對政府的政治信任，甚至「一刀兩斷」。緊急事態宣言廉價感化的結果下，是否國民還會願意給菅義偉政權、甚至是自民黨再一次執政機會，今後政治布局變數將會愈來愈高。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航