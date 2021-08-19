2021/08/19,
國際

知名遊戲發行商Ubisoft新加坡分部，遭指控發生種族歧視與性騷擾

知名遊戲發行商Ubisoft新加坡分部，遭指控發生種族歧視與性騷擾
圖為2019年洛杉磯年度遊戲展中UBISOFT的LOGO。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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Ubisoft新加坡分部現職或前員工指出他們遭受的職場不公對待，其中兩位女性指控遭受不適當的觸摸和言論，另有一位員工說，「本地員工和外籍員工間的薪資差距簡直瘋了。」

知名法國遊戲開發暨發行商Ubisoft位於新加坡的分部 ，面臨員工性騷擾與種族歧視的指控。新加坡監管機構17日宣布正式開啟調查，並呼籲匿名投訴者應主動向警方報告。

Ubisoft曾發行《刺客教條》（Assassin's Creed）與《極地戰嚎》（Far Cry）等遊戲，根據Ubisoft官網，他們在全球約有1萬9000名員工。Ubisoft新加坡分部負責開發的《怒海戰記》（Skull and Bones），目前並未確定發售日。

法新社》報導，上個月（7月）遊戲網站Kotaku刊出一篇文章，透過訪談20位現職與前員工，揭發一連串發生Ubisoft新加坡分部的騷擾、霸凌與因種族薪資不平等的職場事件。內容引述到的職員均未使用真名，其中兩位女性指控遭受不適當的觸摸和言論，另有一位員工說，「本地員工和外籍員工間的薪資差距簡直瘋了。」

新加坡監管機構公平與就業進步實踐三方聯盟（Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices，以下簡稱TAFEP）17日表示，收到「匿名投訴與媒體上許多文章內容一致，均指控Ubisoft新加坡分部發生職場騷擾與不公平對待。」因此已正式對Ubisoft新加坡分部展開調查。TAFEP也呼籲任何了解這起與性騷擾等刑事犯罪行為的人，應向警方報告。

Ubisoft新加坡分部回覆給《法新社》的聲明中指出，他們有注意到這些向監管機構提出的指控，「我們與他們之間的討論仍在進行，現階段尚無可以進一步回覆的。」聲明也說，「Ubisoft的每一個工作室，包括Ubisoft新加坡分部，都盡力創造和促進團隊成員和夥伴引以為傲的文化。我們不會容忍任何歧視或侵害行為。」

新加坡《海峽時報》報導，Ubisoft在新加坡約有500名員工，據其告訴Kotaku的說法，Ubisoft會雇用40％的新加坡人或當地永久居民，在公司擔任專業或高階職位。

基於年齡、性別、種族、宗教和語言的職場歧視，將違反新加坡勞動部的平等考量框架（Fair Consideration Framework），TAFEP表示。如果最終被判有罪，新加坡分部在接下來12到24個月內，將無法為旗下的外國員工申請或更換新的工作許可證。此外，由於性騷擾涉及刑事犯罪，只要被發現任何犯行事實，將由警方接手調查，一名訴訟律師 Amolat Singh指出。

Ubisoft新加坡分部管理總經理Darryl Long表示，絕對不會容忍任何騷擾、歧視或不當行為，將雇用第三方機構協助處裡投訴，並已採取具體行動擬出處理不當行為的正式流程。

「我們可以談論這些事和了解我們產業內發生什麼事，都是非常重要的。」Darryl Long說，「我們需要開始改變我們內部認知事情和行事的方式。」

法新社》報導，不管是在遊戲內容還是現實生活，全球遊戲產業對待女性和少數族群的方式已長期受到批評。去年（2020年）Ubisoft多倫多與蒙特婁分部的管理階層被指控犯下性方面的錯誤行為，巴西、保加利亞和美國的資深員工也被，有些犯行可回溯至數年前。

本月稍早，另一家遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard）由於員工抗議以及加州法院判決該公司縱容歧視女性的職場環境，宣佈管理階層重大人事異動。

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新聞來源

責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒


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