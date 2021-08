常搞錯的square用法：We’re square不是指「我們為人方正」

Jessica的外籍同事要休一次長長的年假,Jessica關心同事的案子交接得是否完整。同事回答她:I’ll get everything squared away.

Jessica一聽更擔心,squared away? 難道他把工作都丟下不管了嗎?

別搞錯square away的意思,這可不是指把事情抛下不管。今天來看square這個大家閱讀時常看到,但口語上用得比較不順口的字。

I’ll get everything squared away.

(X)我會把所有工作都抛開。

(O)我會把所有工作都打點好。

Square away是「處理安排妥當、打點好了」的意思。Square原來是指正方形,這個形狀給人的感覺就是方方正正、井然有序,所以從square這字延伸出來的意思都有這層涵義。來看例句:

I want to square away the work before going on vacation.

假期前我要先把事情打點好。

I’ve got my tickets and hotel squared away.

機票、旅館這些事都搞定了。

We’re square.

(X)我們是正方形。

(X)我們為人方正。

(O)我們互不相欠。

常看美劇的人對這句一定不陌生。We’re square. 是一句常用的口語,意思是我們互不相欠,相當於我們比較熟悉的We're even. 有時欠的是錢,有時可能是欠人情,都可以用這句。

I know I owe you $500, but if I help you fix your car today then we're square. 我知道我欠你500美元,但是如果我今天幫你修車我們就兩清了。

Square本來就有把帳目結清的意思。結清帳目,可以是付一筆錢或收到一筆錢。

I need to square accounts with Tom now, before I end up owing him even more money!

我得現在和Tom結清這筆帳(還Tom錢),免得越欠越多。

Thanks for squaring accounts with me, I really needed the money this month.

謝謝你和我結清這筆帳(收到一筆錢),我這個月很需要用錢。

We are at square one again.

(X)我們又畫了一個格子。

(O)我們又回到原點。

Square one是指一件事的起點、出發點,原來的局面,談判當中有時候會前功盡棄,又回到原點,就會用back to square one。

If this doesn't work, we're back to square one.

如果這樣行不通,我們只好從頭開始。

We'll have to start again at square one if the government pulls our funding on this project.

如果政府撤回對我們這個案子的資助,我們只好回到原點,再來一次。

Don’t be such a square.

(X)不要畫格子。

(O)別那麼一板一眼。

Square方方正正的,另一層意思就是不那麼變通,也可以用來指人比較循規蹈矩、一板一眼。

Teenagers always think their parents are real square. 青少年總認為他們的父母真是跟不上時代的老古板。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

