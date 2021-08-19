新增1例本土、5例死亡，台電群聚案PCR明早出爐、陳時中曝高端疫苗「還有備用的」

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增6例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

新增1例本土、5例死亡

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例（案16006），為本國籍50多歲男性，近期無國內外旅遊史，8月18日陪家人就醫時，接受陪病者採檢確診，Ct值為22.7。個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治並匡列。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月13日，確診日介於6月2日至6月15日，死亡日介於8月13日至8月17日。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日公布的死亡個案中，有1名本身有高血壓、糖尿病史，染疫後出現肺纖維化，後來病況不佳過世；另1名則有大腸癌病史，解隔離後因大腸癌二度住院，8月由於相關併發症病逝；另2例有慢性腎臟病史；最後1位有腎臟移植病史，1月份就因為排斥反應住院，在醫院確診之後合併肺炎，加上腎臟移植的情況惡化，不幸病逝。

台電群聚新增親密家人確診，陳時中：明早PCR結果會出來

針對台電大樓的群聚案最新進度，指揮官陳時中表示，昨（18）日晚上有1名快篩陽性，早上複驗之後PCR是陰性，因此今日個案還沒有增加。

目前台電大樓內部還未新增確診，但確診者的親密家人有1例，會列入明日的案號。確診者是很小的小朋友，在8月16日有去幼兒園上課1天，目前列入居隔的大約有13名，包含同班的11名小朋友和2名老師，同時全校停課清消。

群聚感染源的部分，陳時中指出，最早7月底發病確診、位於21樓的案例，距離時間比較長。至於8月中旬發病的7樓案例，和最新確診的孕婦在同一樓的辦公室，研判也許有另外的接觸者。台電整個7樓除了居家隔離的人員外都在做PCR檢測，目前都是陰性。

因為台電是基礎維生產業，關係到電力的供應，因此陳時中早上前往台電了解情況、視察採檢動線，並要求三總在今日晚上11點前全部採檢完畢，明天早上做出PCR結果。另外，目前台電採二分之一分流上班，陳時中也想把人數拉得更少，而台電全程對員工的安全和檢驗都非常配合。

重申防疫旅館規定，房務人員不得入房打掃

近來防疫旅館人多，陳時中在記者會中重申防疫規定，包含入住的時候要主動出示居家檢疫和隔離通知，且從進入房間到完成隔離前，除了緊急狀況下要以保護生命為優先，都不得離開房間。

另外，陳時中強調，檢疫期間房間內的清潔要自行處理，房務人員不得進入房內打掃，「有些人請旅社人員進房間，但這跟平常住旅社不一樣」，用完的餐具垃圾要自行打包、綁好置於門外。有任何需要協助的都採電話聯繫，避免人員非必要接觸。

Photo Credit:指揮中心

高端2日有16萬年輕人預約，陳時中曝還有「備用的」

高端疫苗的預約方面，有媒體質疑，高端本次共提供61.4萬劑疫苗，這次和上次預約兩批加起來已經有58.2萬人預約，那後續其他年輕人要預約是否會有量不夠的情形？陳時中表示，如果預約人數超過61萬，「還有備用的，應該會有通過，到時候可以再拿出來用」，並透露有正在檢驗封緘的疫苗。

此外，有媒體提問年輕族群的預約是否比較踴躍，陳時中指出，這兩天已預約超過16萬人，確實比36歲以上的民眾踴躍，但36歲以上還有其他疫苗選擇，年輕人則沒有。年輕人的資訊來源相對豐富，可以在疫苗上做他們覺得最好的選擇。

盼規定人性化，23日後考慮鬆綁同住親友共餐

記者會中，陳時中也透露8月23日之後考慮鬆綁同住親友的共餐防疫規定，「可以啦，家裡怎麼吃就怎麼吃啦」，但也只有家人一桌的規定可以放寬，與其他桌之間的距離還是要維持。目前正在研議內容，指引出來會跟大家報告。

至於應如何驗證家人的身份，陳時中坦言：「很難啦」，但強調希望不要因為防疫，讓有需要的人受到妨害，並表示看到電視報導有4歲小孩跟爸媽去吃火鍋，火鍋店的員工非常盡責，要求小朋友自己一鍋，「食藥署在QA就講過是可以的，我想說萬一這樣小孩子被火鍋燙到怎麼辦」，因此希望規定能夠人性化一點。

「我們要開的時候一直在想怎麼管理，但覺得這個問題是大家要自律的問題」，陳時中盼能夠在保護大家的前提之下，提供同住親友共餐的規範鬆綁，讓民眾生活比較正常一點。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺