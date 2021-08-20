江啟臣提「憲法九二」隱含兩岸是「特殊國與國關係」，這將狠採中共對台底線

從「九二共識」到「憲法九二」的兩岸路線政治意涵、影響及其侷限性

2020年國民黨主席江啟臣拋出「憲法九二」論述，現又闡述四點主張，「以人為本的兩岸關係」、「憲法九二重建民眾信賴」、「和平行動方案」以及「發起兩岸前途國是論壇」，作為展開連任黨主席的起手式，希冀藉此展開跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話。同時呼籲中共局必須正視、承認「中華民國」的存在，兩岸始有「九二共識」。

這樣的兩岸路線究竟是回歸傳統馬英九路線呢？還是一種標新立異的說法？「九二共識」與「憲法九二」一樣嗎？如果意涵一樣又何必另創新詞語呢？何不延續即可藉此凸顯兩岸路線及政策的一致性呢？

馬英九時期儘管呼籲中共當局正視中華民國存在事實，但從未要求中共當局必須以承認中華民國為前提，而是雙方基於「互不承認主權、互不否認治權」默契。現江啟臣主席提出「九二共識」存在，係以承認中華民國存在為前提，否則就不會有「九二共識」存在。

此種說法不同於馬英九時期說法，馬英九的兩岸政策並無正視或承認對方問題。若中共當局接受「憲法九二」，這等於認同中華民國憲法、中華民國；既往中共當局對國民黨當局提出「一中各表」表示「緘默」不公開表態反對，並非意味著中共當局認可及接受；現則要求承認中華民國及憲法，形成兩岸關係是「特殊的國與國關係」。

首先，「憲法九二」具有排除民進黨及激進台獨勢力共擊「抹紅」作用。江啟臣重新倡議國民黨兩岸路線立基在「不統、不獨、不武」，及「立基於中華民國憲法九二共識」前提，看似重新回歸至馬執政時期路線，代表重返務實、漸進、和平的路線。這對蔡英文兩岸路線固然產生擠壓，跳脫不斷被邊緣化及污名化困境，但未必能夠取得中共當局之「諒解」。

儘管蔡英文總統宣稱依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務，但並未公開宣示「兩岸一國」、「兩岸一中」的關係性質，因而尚無法解開兩岸政治僵局。

國民黨倡議立基於中華民國憲法的「九二共識」，從而簡稱「憲法九二」，避免遭到民進黨抹紅、出賣台灣之質疑；而民進黨宣稱依據憲法及兩岸條例處理兩岸事務，則是避免被質疑進行「法理台獨」，進而影響「選票極大化目標」達成。然而，「憲法九二」用於台灣社會內部固然可以澄清「九二共識」並非「一國兩制」，抵擋來自激進獨派的攻擊；但因以接受或承認中華民國憲法為前提，使得既往兩岸當局默契被打破，而陷入是否接受彼此憲法矛盾。

其次，從「九二共識」創造性模糊轉向「憲法九二」創造性清晰。既往「九二共識」僅只是兩岸都認同「兩岸一中」、「兩岸一國」，雙方對「一中內涵」認知有所不同，並無要求彼此接受對方憲法。從中共當局角度來說，關鍵是兩岸同屬一國，並願意推進國家統一，基於各自法規框架不能相互承認前提下，作為兩岸雙方重啟交流、合作及對話、協商的政治基礎，這樣共識必然是「創造性模糊」而非「創造性清晰」。

從「創造性清晰」角度檢視，「憲法九二」更比不上「憲法一中」、「憲法一國」說法，對中共當局而言，將「憲法」與「九二共識」放置一起，實有從「互不否認」向「互相承認」轉折困境。

再者，「九二共識」是奠立「互不承認主權、互不否認治權」基礎上，而非相互承認主權。「創造性模糊」的「九二共識」，在於兩岸當局不要相互承認，對中共當局而言，即是認同兩岸同屬於一個國家，雙方各自以口頭聲明方式表示堅持「一個中國原則」；對國民黨而言，則是著重雙方對「一個中國內涵」認知有所不同。中共當局著重「一中原則」，國民黨當局著重「各自表述」。在各說各話前提下，「九二共識」成為2008－2016年兩岸當局對話及協商政治基礎。

儘管中共當局不認同及接受「一中各表」，但也不會公開批判之，而是表示緘默立場。而「憲法九二」要求對岸正視中華民國存在，始有「九二共識」，這樣要求已非要中共當局默認「一中各表」而已，而是發展到承認中華民國地步。這種要求承認中華民國、「一中各表」作為兩岸重啟對話及協商共識，成為「憲法九二」表述的實質內涵。

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最後，「九二共識」就是「九二共識」，非「憲法九二」，兩岸當局並無「憲法共識」，更遑論「憲法九二」。從中國大陸學者對「憲法九二」的分析及詮釋來說，這已非是回到原初「九二共識」構想。例如廈門大學台灣研究院教授唐永紅即強調，這實際上已違背「九二共識」精神，和當初講的內涵不一致，中共方面更不會接受。

另外，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，國民黨必須理清「九二共識」內涵，中共當局的立場非常明確，就是「九二共識」、「一個中國原則」；並批判江啟臣針對「九二共識」增加很多定義，但其實並不必要的。

從中共當局角度檢視，固然在「九二共識」上加上諸多定義並無必要性；但也無像民進黨當局所論「九二共識」，已翻過歷史一頁。根據2021年5月8日陸委會發布新聞稿「台灣已經翻過『九二共識』的歷史一頁」所指陳：馬前總統倡議的「九二共識」，在北京當局的定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵；「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，「九二共識」更被定調為「一個中國原則」及追求統一的「九二共識」，也等同將「一個中國原則」、「一國兩制」加諸台灣之上。

同時直指：2020年台灣總統大選結果更彰顯台灣民意堅拒「一國兩制」，也否定了讓台灣自陷困境的「九二共識」；歷史已經翻過一頁，……已無須再討論「九二共識」的相關問題。

民進黨當局提出「九二共識」已成歷史一頁，並無法提出等量齊觀的「兩岸共識」，無論是「九二歷史事實」、「九二會談精神」及「九二共同認知」這些替代性方案，並無法解開兩岸政治僵局，最終於2019年初公開否定「九二共識」，並將其等同「一國兩制」 ，致使兩岸關係陷入治絲益棼及不可治理困境。包括兩岸兩會中止協商、國台辦主任及陸委會主委中止會晤及熱線，停止外交休兵導致減少七個邦交國，國際空間受壓縮無法參與國際民航組織、國際刑警組織及世界衛生組織大會；同時，中共當局不斷增加軍事演習，加強對台軍事威脅，甚至武統聲浪甚囂塵上。

國民黨面對「九二共識」仍提出「憲法九二」，試圖破解在「抗中保台」反中路線下，不斷被邊緣化的兩岸政策困境。馬英九執政時期，國民黨當局曾以「九二共識」架構兩岸和平穩定關係，不僅重啟兩岸兩會協商、兩岸事務最高執行機構首長會晤、兩岸外交休兵，兩岸進行大合作及大交流，包括陸生來台就讀及陸客來台觀光。

就此而論，「九二共識」確實有其「歷史貢獻」曾發揮「定海神針」作用，但當國民黨試圖以「憲法九二」法律語詞取代「九二共識」政治語詞時，由於涉及兩岸各自憲法承認雙方國體、政體，及以正視中華民國存在事實為「九二共識」存在前提，這實以跳脫「主權互不承認、治權互不否認」的傳統內涵，從而走向更為直接明顯相互承認的地步。

這挑戰中共當局對台政策底線及目標，即是要推動「兩制台灣方案」，而非正視中華民國存在事實。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航