2021/08/19,
藝文

「其實落雨又有咩好怕喎」！東坡如何超越「希望在明天」？

「其實落雨又有咩好怕喎」！東坡如何超越「希望在明天」？
Photo Credit: 香港社會福利署廣告

我們想讓你知道的是

希望不在明天，要做到不以物喜，不以己悲之境界。「其實落雨又有咩好怕喎！」

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

東坡最著名的超曠詞作：定風波

我喜歡東坡在黃州給朋友寫信的一段話，他說，在市集喝酒，為醉漢推罵，「自喜漸不為人識」。東坡年輕就有盛名，因為有「名」，容易沾沾自喜。「名」當然只是自己執著，到了鄉下荒野市集，拉車賣菜的，誰知道你有「名」？市集裡當然沒有人認識東坡，喝醉了酒，跌跌撞撞，推倒東坡，還罵他兩句。東坡大概最初也生氣，但想一想，沒有人認識他了──「自喜漸不為人識」，多麼高興，漸漸沒有人知道他是誰了。 ——蔣勳

東坡〈定風波〉（三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狽，余獨不覺。已而遂晴，故作此。）

莫聽穿林打葉聲。何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬。誰怕？一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒。微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處。歸去；也無風雨也無晴。

香港有許多經典廣告，台詞易記洗腦。2005年，希望在明天，政府宣傳正能量，呼籲後生仔，不要怕逆境，明天總會好天。低智的心靈雞湯，成了後人戲謔的材料。

東坡超曠之作不少，富含哲理，但沒有一首可比〈定風波〉，名傳千古，深入人心。中學課本必選之詞，可謂港人集體回憶。此詞並非雞湯，超越了，期待好天的幻想。

三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狽，余獨不覺。已而遂晴，故作此。

此詞的序寫得明確，是一個好的「定向閱讀」。

三月七日在沙湖道遇雨，沒有雨具，同行者狼狽不堪狂奔，東坡卻心境平和，慢步細雨，不久晴天，因之特作此詞。這種境遇，詞人把它，濃縮成人生寓言。

其實落雨又有咩好怕喎？

莫聽穿林打葉聲。何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬。誰怕？一蓑煙雨任平生。

首句「莫聽」，乃呼叫的語氣。東坡在對同行者說：「落雨，又有咩好怕喎！」

暴雨之中，雨水點點穿擦竹林，滴滴打響綠葉。突如其來的變化，引起眾人驚慌，甚至係無意識地拔足奔逃。

沒有雨具，跑得再快，還是一樣沾濕身體。因此，東坡才勸，大家不要驚慌失措，不如乘著雨水吟嘯高歌，豈非浪漫自在？東坡以身作則，獨排眾議，這叫做霸氣。

「竹杖芒鞋輕勝馬。誰怕？一蓑煙雨任平生。」竹杖、芒鞋，和馬對比，前者是散步，後者則為趕路，暗示了東坡的悠閒。

詞人面對逆境，絕不慌亂，反問誰怕？披住草蓑，任煙雨沾上，逆境平常處之。

rainbow in the mountain
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

順逆不動，人生第三境！

料峭春風吹酒醒。微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處。歸去；也無風雨也無晴。

下半片由逆境轉入順境，再由東坡超曠的哲理收筆。

春風一吹，詞人酒醒，原來他之前飲醉了。這種醉意，令他催生「吟嘯且徐行」，瀟脫。酒醒之後，略有寒意。東坡之心境更為澄明，哲眼觀世更加清晰。

此時風雨盡去，陽光斜照，可謂一可喜之順境。

凡人處世，常因客觀境況，主導喜怒哀樂。就算樂境也好，苦境也罷，都受外界主導決定。

「悲喜不由己」，東坡不欲如此，故有第三境，「也無風雨也無晴」之寧境。

「回首向來蕭瑟處。歸去；也無風雨也無晴。」詞人於沙湖道中回首前路，落葉殘花，同行狼狽，歷歷在目，凝固風雨蕭瑟之不堪。正當逆境過去，眼前暖陽斜照，看似美好。詞人舉足相迎，雙目卻回顧後路，無喜無悲，順逆不動。

這一刻，東坡已經超越了外在環境的控制！

超越「希望在明天」的幻想

由相迎到回首，回首至歸去。「歸」之一字，即生命之歸宿，人生最後安頓之處，百年歸老之前。在達成之前，人生所經，東坡希望做到「也無風雨也無晴」。

簡單來說，即平常心。希望不在明天，要做到不以物喜，不以己悲之境界。「其實落雨又有咩好怕喎！」

東坡當然不是常常做到，但至少他在這一刻，當下的人生境遇做到了！由人生順逆之景，生出超曠的理境。用豁達之心，解脫受外界控制的心境。

這首詞，東坡沒有議論說理，用具體常見的風雨隱喻，漫漫人生，何嘗沒有被風雨吹襲，滿身濕透？東坡卻在千年之前，對他的同行者、讀者說：「何妨吟嘯且徐行，有什麼可驚、可喜？」

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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