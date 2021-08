「早餐店打線」的選球機器：回顧Bobby Abreu璀璨的大聯盟生涯

文:辰海

Bobby Abreu的18年美職生涯待過不少球隊,包括太空人、費城人、洋基、天使、道奇以及大都會。不過對於台灣的球迷來說,最難忘的當屬和王建民同期,那段連早餐店阿姨都會背的洋基「鑽石打線」身影。

王建民連續兩年奪得19勝,全台灣人為之瘋狂的歲月裡,Abreu恰好在2006年季中透過交易來到洋基,讓許多原本沒有關注他的球迷認識到這位來自委內瑞拉的球星。

儘管他交易來洋基時已開始走下巔峰,Abreu仍是聯盟平均以上的打者之一(OPS+從1998年到2011年皆在100以上),身披條紋戰袍的那些年更是都有20盜以上的演出。

跟著這篇文章,一同回顧他在洋基的那段歲月,以及璀璨的大聯盟生涯。

大聯盟初登場與生涯巔峰

1990年Bobby Abreu被太空人延攬加盟,在小聯盟打拼多年後,1996年迎來大聯盟首秀。那年22歲的Abreu表現很掙扎,時任太空人總教練的Terry Collins向他說道:Are you ever going to get a hit?當晚他便對大都會敲出生涯首安。

1997年他獲得較多的出場機會,在59場出賽中獲得210個打席,敲出47支安打並帶有3轟。球季結束後他被魔鬼魚在擴大選秀中選走,隨後被交易到費城人隊。那時候恐怕沒人會想到,Abreu會在費城大鳴大放,成為大聯盟的球星之一。

Abreu在費城人的時光絕對是破壞力十足的打擊機器,1998年在費城人的第一個球季獲得大量機會,他也用手中的球棒證明球團絕對沒有看走眼。17轟、19次盜壘成功,加上0.312的打擊率及OPS+136,讓他從板凳球員搖身一變成明星打者。

自1999年開始他更保持連續7年20-20(全壘打-盜壘)的傑出表現,身披費城人戰袍的8年間(不計入季中轉隊的2006年),他一共敲出187支全壘打,234次盜壘成功,打擊三圍高達0.305/0.415/0.519,OPS+更是有著141的超高水準。

轉隊至豪門洋基

2006年季中洋基與費城人交易,用C.J. Henry、Jesus Sanchez、Carlos Monasterios與Matt Smith交易來Cory Lidle與Abreu。

來到洋基後的Abreu雖然長打能力不如巔峰時期,也不再是那個能年年繳出20-20的打者,但他每季仍舊能敲回超過100分打點,作為隊上的中心打線可謂當之無愧。

那段王建民先發的日子裡,球迷們總希望打線能多給予支援,此時的Abreu往往不負眾望,打回一分又一分的打點,為球隊奠定勝基。

然而讓我印象最深刻的並不是他擊出某支全壘打的身影,而是某次對克里夫蘭印地安人的比賽中,Abreu一如既往地站上打擊區,輕敲本壘板時球棒竟應聲碎裂的畫面。

現在回頭來看,最合理的解釋當然是前幾次打擊已經讓球棒產生裂痕,Abreu沒有特別注意仍拎起球棒站上打擊區,才會產生這個畫面。不過年幼的我當時並沒有想這麼多,只認為他的怪力讓球棒應聲碎裂。

這樣美妙的錯誤讓我從此對他留下深刻的印象,多年後我明白球棒碎裂的原因,卻始終難以忘記Abreu開朗的笑容與親和的身影。

走下巔峰之後

2008年季後洋基宣布不與Abreu續約,年已35歲的他雖然還能維持一定的水準,但破壞力仍無法與當年巔峰的自己相提並論。

在天使的前三年他的OPS+仍年年破百,盜壘成功也都在20以上,2009年甚至在MVP票選中排行第12名。但細看逐年成績便不難發現,Abreu的各項數據愈來愈退步,球員生涯漸漸走入尾聲。

直到2012年,38歲的Abreu終於抵擋不住歲月的侵蝕,開季沒多久後便轉隊至道奇,整季OPS+94是自1998年轉至費城人後首次跌至聯盟平均以下,更在季中一度被下放到小聯盟。

球季結束後沒有球隊願意給Abreu大聯盟合約。沉寂一年後,2014年曾有風聲傳出中華職棒的義大犀牛有意網羅他複製「曼尼旋風」的成功經驗,不過最終Abreu選擇回到老東家、那個他曾經發跡的費城人,為自己的大聯盟生涯最後一舞拚盡全力。

雖然費城人幾經考量後仍釋出這位往日的明星強打,但紐約大都會此時送上一份合約,提供年已40歲的Abreu大聯盟舞台。

那一季他的OPS+仍有97,接近聯盟平均的水準,但多擔任代打的Abreu仍感嘆自己的身手早已不如從前,發揮空間也愈來愈小,他知道是時候了,是該轉身離開球場。

於是他走向總教練身旁,準備向他提出球季後便退休的想法,好巧不巧,那時候的大都會總教練,正是當初他剛上大聯盟時,時任太空人總教練的Terry Collins。

受訪時Collins說道:「我在這小子18歲時就認識他,執教生涯中我看過無數的職業球員,但我可以保證Abreu絕對是其中數一數二的,他是個無與倫比的打者。」

更巧的是,經歷2000多場比賽之後,Abreu大聯盟生涯最後一個打席穿著大都會的球衣上場,對手剛好就是太空人隊。對他而言,「從哪裡開始,就從哪裡結束。」一點也不為過。

退休記者會上,強忍著淚水的Abreu向眾人們告別;也向最愛的球場道別,一代傳奇名將的生涯就此落幕,但他在球場上的身影會留在每個球迷的心中。

I just want to say goodbye -- and adios.

