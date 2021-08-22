「早餐店打線」的選球機器：回顧Bobby Abreu璀璨的大聯盟生涯

文：辰海

Bobby Abreu的18年美職生涯待過不少球隊，包括太空人、費城人、洋基、天使、道奇以及大都會。不過對於台灣的球迷來說，最難忘的當屬和王建民同期，那段連早餐店阿姨都會背的洋基「鑽石打線」身影。

王建民連續兩年奪得19勝，全台灣人為之瘋狂的歲月裡，Abreu恰好在2006年季中透過交易來到洋基，讓許多原本沒有關注他的球迷認識到這位來自委內瑞拉的球星。

儘管他交易來洋基時已開始走下巔峰，Abreu仍是聯盟平均以上的打者之一（OPS+從1998年到2011年皆在100以上），身披條紋戰袍的那些年更是都有20盜以上的演出。

跟著這篇文章，一同回顧他在洋基的那段歲月，以及璀璨的大聯盟生涯。

大聯盟初登場與生涯巔峰

1990年Bobby Abreu被太空人延攬加盟，在小聯盟打拼多年後，1996年迎來大聯盟首秀。那年22歲的Abreu表現很掙扎，時任太空人總教練的Terry Collins向他說道：Are you ever going to get a hit？當晚他便對大都會敲出生涯首安。

1997年他獲得較多的出場機會，在59場出賽中獲得210個打席，敲出47支安打並帶有3轟。球季結束後他被魔鬼魚在擴大選秀中選走，隨後被交易到費城人隊。那時候恐怕沒人會想到，Abreu會在費城大鳴大放，成為大聯盟的球星之一。

Abreu在費城人的時光絕對是破壞力十足的打擊機器，1998年在費城人的第一個球季獲得大量機會，他也用手中的球棒證明球團絕對沒有看走眼。17轟、19次盜壘成功，加上0.312的打擊率及OPS+136，讓他從板凳球員搖身一變成明星打者。

自1999年開始他更保持連續7年20-20（全壘打－盜壘）的傑出表現，身披費城人戰袍的8年間（不計入季中轉隊的2006年），他一共敲出187支全壘打，234次盜壘成功，打擊三圍高達0.305／0.415／0.519，OPS+更是有著141的超高水準。

轉隊至豪門洋基

2006年季中洋基與費城人交易，用C.J. Henry、Jesus Sanchez、Carlos Monasterios與Matt Smith交易來Cory Lidle與Abreu。

來到洋基後的Abreu雖然長打能力不如巔峰時期，也不再是那個能年年繳出20-20的打者，但他每季仍舊能敲回超過100分打點，作為隊上的中心打線可謂當之無愧。

那段王建民先發的日子裡，球迷們總希望打線能多給予支援，此時的Abreu往往不負眾望，打回一分又一分的打點，為球隊奠定勝基。

然而讓我印象最深刻的並不是他擊出某支全壘打的身影，而是某次對克里夫蘭印地安人的比賽中，Abreu一如既往地站上打擊區，輕敲本壘板時球棒竟應聲碎裂的畫面。

現在回頭來看，最合理的解釋當然是前幾次打擊已經讓球棒產生裂痕，Abreu沒有特別注意仍拎起球棒站上打擊區，才會產生這個畫面。不過年幼的我當時並沒有想這麼多，只認為他的怪力讓球棒應聲碎裂。

這樣美妙的錯誤讓我從此對他留下深刻的印象，多年後我明白球棒碎裂的原因，卻始終難以忘記Abreu開朗的笑容與親和的身影。

走下巔峰之後

2008年季後洋基宣布不與Abreu續約，年已35歲的他雖然還能維持一定的水準，但破壞力仍無法與當年巔峰的自己相提並論。

在天使的前三年他的OPS+仍年年破百，盜壘成功也都在20以上，2009年甚至在MVP票選中排行第12名。但細看逐年成績便不難發現，Abreu的各項數據愈來愈退步，球員生涯漸漸走入尾聲。

直到2012年，38歲的Abreu終於抵擋不住歲月的侵蝕，開季沒多久後便轉隊至道奇，整季OPS+94是自1998年轉至費城人後首次跌至聯盟平均以下，更在季中一度被下放到小聯盟。

球季結束後沒有球隊願意給Abreu大聯盟合約。沉寂一年後，2014年曾有風聲傳出中華職棒的義大犀牛有意網羅他複製「曼尼旋風」的成功經驗，不過最終Abreu選擇回到老東家、那個他曾經發跡的費城人，為自己的大聯盟生涯最後一舞拚盡全力。

雖然費城人幾經考量後仍釋出這位往日的明星強打，但紐約大都會此時送上一份合約，提供年已40歲的Abreu大聯盟舞台。

那一季他的OPS+仍有97，接近聯盟平均的水準，但多擔任代打的Abreu仍感嘆自己的身手早已不如從前，發揮空間也愈來愈小，他知道是時候了，是該轉身離開球場。

於是他走向總教練身旁，準備向他提出球季後便退休的想法，好巧不巧，那時候的大都會總教練，正是當初他剛上大聯盟時，時任太空人總教練的Terry Collins。

受訪時Collins說道：「我在這小子18歲時就認識他，執教生涯中我看過無數的職業球員，但我可以保證Abreu絕對是其中數一數二的，他是個無與倫比的打者。」

更巧的是，經歷2000多場比賽之後，Abreu大聯盟生涯最後一個打席穿著大都會的球衣上場，對手剛好就是太空人隊。對他而言，「從哪裡開始，就從哪裡結束。」一點也不為過。

退休記者會上，強忍著淚水的Abreu向眾人們告別；也向最愛的球場道別，一代傳奇名將的生涯就此落幕，但他在球場上的身影會留在每個球迷的心中。

I just want to say goodbye -- and adios.

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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