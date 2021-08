蒙古包文化巡禮（上）：「白月節」必備年菜水煮全羊，讓我明白「待宰羔羊」的真實涵義

2002年9月1日台灣與蒙古分別召開記者會,宣佈互於雙方首府設立官方代表處,本人因而成為台灣派赴「駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處」開館人員之一(前情概要,請參閱此文),藉此外交任務與常駐機緣,得以有幸親自體驗被「聯合國教科文組織」(UNESCO)審定為「人類非物質文化遺產代表作名錄」的「傳統蒙古包及其相關習俗」(Traditional craftsmanship of the Mongol Ger and its associated customs)之神秘面紗與文化精髓。

本人首次應邀進入「蒙古包」參與的節慶活動,就是蒙古最重要的「白月節」,這個節日讓我深刻體會漢、藏、蒙三大民族,歡慶所謂「過年」的相似氛圍與迎賓習俗。

蒙古「白月節」其實是依據藏曆法計算的大年初一,日期通常與漢族農曆的春節同日(或隔日),蒙古族與漢族相同,為了慶祝年節會大肆準備,其中最令人印象深刻的年節事物與漠北風情,便是蒙民為了籌備「白月節」的過年氛圍與特色年菜。

水煮全羊

蒙古族是以肉類為主食,尤以牛、羊、馬、駱駝與氂牛等牲畜為主,其中以羊肉最常食用,並以綿羊肉最受蒙人喜愛,所以帶著肥厚脂肪尾巴的水煮全(綿)羊肉,自然成為「白月節」必備的應景「年菜」,因此倘若無力購買全羊的弱勢家庭,至少也會採買帶皮的羊背、前後腿與絕對不可或缺的「羊尾巴」等重點部位,做為招待「走春拜年」的迎賓年菜。

值得一提的是,對於蒙古人而言,綿羊肉的肥肉夾層和由脂肪堆積的「羊尾巴」,格外具有其他肉類所無可比擬的口感與鮮美,成為蒙民心中公認的「天下第一味」。

待宰羔羊

初見蒙人的宰羊手法真是令我永生難忘,因為驚訝的不僅是蒙人俐落的宰殺技巧,更是待宰羔羊的「沉默」反應;蒙人先將羊隻四腳朝天壓制在地,然後再用類似水果刀的小刀,直接在羊腹劃開一道拳頭大小的切口,而待宰綿羊卻只是圓睜雙眼,默不哼聲,不見絲毫垂死前掙扎與反抗,見此情景讓我終於明白「待宰羔羊」的真實涵義。

然後蒙人迅速經由切口將手臂探入羊體背部深處,熟練地以食指與拇指掐斷大動脈之後,經過不到五分鍾時間,羊隻便會斷氣窒息,最後再進行開膛破肚的剝皮取肉動作,如此的宰殺方式不會造成血流滿地的場景,同時可以讓所有血液匯聚於羊隻肚內,最後甚至方便用水瓢將鮮血勺出,一滴血也不致外流浪費,而且也不會讓羊體沾染血漬,影響日後出售的羊毛賣相。

整隻羊體除了膽囊沒有用處之外,其他包括:角、蹄、皮毛等部位皆有實用價值,而羊頭更被蒙人視為美味珍饈,尤其是兩顆羊眼晴的周邊部位,至於其他臟器(包括隔膜與脂肪)也成為「羊下水」的重要食材,而羊血則用來灌腸並烹煮成「羊血腸」食用;對於蒙人而言,羊體的所有部位都是珍寶,沒有一處可謂是多餘可棄的部分。

對於不是生活在蒙古草原的民族而言,前述有關宰羊過程的「寫真」,也許有些怵目驚心或慘不忍睹,但是各民族本有其生存之道與生活方式,絕不可以本位觀點去評斷他族的文化價值與生存模式,畢竟因地制宜的飲食文化,才是最能映照不同族群的生活樣貌,如同西洋人士無法理解東方民族的進補邏輯:「以形養形」或「吃什麼補什麼」等食補概念與養生之道。

麵包高塔

一種用油炸長條狀麵包所堆積而成的迎賓「麵包塔」,其疊放高度必須依據家中長輩年齡而定,一般分為三、五、七、九層的堆疊型制,例如家中最年長者的年齡若介於50至70歲之間,「麵包塔」通常則以五層的高度為基準,而其他年齡層就會以五層塔高相應增減堆疊。

「麵包塔」每層是以6個長型麵包相互交錯圍成圓圈,圈內空隙則會運用類似台灣小吃「雙胞胎」的油炸麵團加以充填,經過不斷堆疊增高之後,最上層則以類似「月餅」形狀與口感的餅品收尾,並在其上擺放一塊黃奶油,再輔以方糖或乾奶酪與乳製品及西式糖果加以點綴,方便賓客隨手拿取食用。

這座「麵包塔」成為蒙人過節或舉辦宴席之時,絕不可缺少的迎賓象徵與必備禮數。

奶茶奶酒

初嚐蒙古奶茶和馬奶酒的經驗令人難忘,因為那種口感完全巔覆我的嗅覺與味覺,徹底打翻我對奶茶和奶酒抱持著「甜甜香香」的夢幻滋味;原來蒙古奶茶是「鹹的」,而馬奶酒竟是「酸的」,回想我第一次喝下那種帶著浮油口感的鹹奶茶與發酵過後的酸奶酒,當時需要冒險犯難的勇氣才能一口「吞下」。

不過我在蒙古久居與調整對「奶(茶、酒)」的定義後,竟也逐漸喜歡品嚐蒙古奶茶與馬奶酒的特殊味道,同時也能進一步體會成吉思汗大軍每當克敵得勝之後,必當逛飲馬奶酒大肆慶功的豪情滋味。

羊肉包子

以肉類為主食的蒙古民族,尤其重視肉類的原汁原味,所以蒙人在烹煮料理之時,除了以些許食鹽提味外,幾乎不會添加其他香料佐味,因為對於蒙人而言,羊肉就是要吃所謂的「腥氈味」,並且認為不腥不氈的羊肉其實已經不算新鮮,當然也就不會好吃,此一美食評斷邏輯,事實上與檢驗泡菜的「酸辣味」一樣,倘若不酸不辣的泡菜,當然也就不是一道正宗的泡菜料理。

蒙古「包子」的烹煮方式和形狀大小類似台灣的「蒸餃」,其食用方法源自於古代中原地區,對於食材相對簡單的蒙人來說,利用麵皮包裹羊(牛)肉的烹調方式已屬新奇與費工,甚至在古代缺乏麵粉食材的漠北草原,包子料理已是接待貴賓的高級佳餚,此種待客觀念與習俗傳承至今,因此蒙人每遇節慶或重要活動,家家戶戶均會備妥包子待客,尤其在「白月節」期間,每戶平均準備1000到2000個包子用以迎賓;

有一個有趣習俗,蒙人會在包子餡內隨機包入一枚硬幣,倘若訪賓或家人「幸運」吃到那個含有硬幣的包子,便是象徵該人來年能夠財運亨通,這種觀念似與中國北方人在過年期間,必定要吃水餃(金元寶)的習俗雷同,也是在其中一粒水餃內包裹錢幣象徵好運,其實不知這種相似的開運發想源起何方?抑或是蒙、漢民族各自原創的祈福之術。

禮多不怪

蒙古族也有所謂「禮多人不怪」的送禮慣俗,每當親朋好友在「白月節」走春串門之際,通常會將禮品用藍(或白)色哈達包裹獻給主人,而主人也會為來訪賓客備妥回禮,此種贈禮對我這種初次到訪蒙古包做客的「外人」而言,倍感受寵。

蒙民收入本就不豐,但會為「白月節」準備各式大小禮品,例如:哈達、銀碗、伏特加酒、衣物、手工藝品及小飾品等等,也許物品本身的市價並非昂貴,但其內蘊的情義卻貴重無比;順道一提,蒙民在「白月節」向長輩拜年之際,也有類似敬獻「紅包」的獻金習俗,但是不會將鈔幣放入「紅包」袋中,而是直接將鈔票面交長者手上,以表真誠敬意。

攤臂貼頰

蒙人歡度「白月節」的氛圍和漢族農曆春節的氣氛極為類似,只是兩者在國定假日的天數不同而已,蒙古政府規定「白月節」的休假日僅有一天,而且倘逢週六、日亦不實施補休;蒙古「白月節」的前一晚如同農曆春節的除夕之夜,也有全家齊聚吃團圓飯的習俗,而大年初一的「白月節」當天亦有赴親友家走春拜年的禮俗。

有趣的是,蒙人傳統的拜年「手勢」,不同於漢人是隔著距離拱手做揖並互道「恭禧發財!新年快樂!」的方式進行,蒙人是用雙(小)臂前伸,並相互以手心朝上的姿勢重疊,兩人再用臉頰左右交互輕貼三次,同時問候:「白月節快樂!萬事順遂!」進行拜年。

值得注意的是,蒙古人疊臂平攤的方式與步驟是有一套嚴格規定,即是長輩雙臂必須疊在晚輩之上,而同輩則是一手在上而另一手在下的方式交錯互疊,這種具有階級意識的拜年「手勢」,其實體現出蒙人對於敬老尊賢與長幼有序的禮敬態度與社交份際。

迎賓酒水

第一次進入蒙古包做客之際,映入眼簾的一切事物都屬新鮮,但其中最令我大開眼界的,竟是蒙人的飲酒能力與待客豪氣,因為迎賓桌上擺放最多的餐具竟是杯子,而最多的待客食材竟是各款烈酒。

蒙人除了備有鹹奶茶、果汁和飲料等軟性飲品之外,蒙古伏特加、英國威士忌、法國葡萄酒、俄國香檳酒以及韓國啤酒等五款更是必備酒種,主人會一次將桌上所有酒瓶全部打開,禮貌是讓客人自行選擇飲用,但最後通常是將這五款酒種全部混喝下肚啦!

蒙人飲酒前的程序與儀節深具文化意涵,首先會用右手無名指尖輕沾杯內酒液,然後向上輕彈以表敬天,接著沾酒再向下彈潵以示敬地,最後再輕沾酒液點抹自身額頭用以敬己。

這三個連續動作經我觀察與推測,極有可能與史載鐵木真九歲時,其父也速該遭受「塔塔兒人」下毒暗算有關,因為古代蒙人的右手無名指常戴有銀戒,一般經由前述三個沾酒祭拜動作,可以讓指尖上的酒液倒流經戒環,由此順勢讓銀戒檢測酒液有否含毒,於是這套敬天謝地的敬酒程序被保留並相傳迄今。

此外,另有一種是將飲酒前的第一杯與第二杯酒液,分別向上及向下潑灑用以表達敬天與謝地,但是不論採取何種敬酒模式,兩者皆是映射出古代薩滿觀念,對於蒙人信仰的具象表徵與具體影響。

