蒙古包文化巡禮（下）：至今仍有三分之二蒙古人，住在800年前名為「氈屋」的蒙古包

四眼蒙獒

初次進入蒙古包社區，令我印象最深的是此起彼落的犬吠聲，因為幾乎家家戶戶都有「看門狗」，而且狗的狂叫聲十足具有震攝效果；蒙民與所養犬隻間的互動關係，絕對不同於我們對於「汪星人」的寵物概念。

當我第一次接進友人的蒙古包之際，一隻體型壯碩、毛色黝黑，兩側眼角帶有土黃圓點，從遠處看似有四顆眼球的大型獒犬，瘋狂地沖著我齜牙狂吠，但因本人曾有飼養大型犬「英國古代牧羊犬」與中型犬「可卡」的經驗，所以當時與狗的互動，總抱持「可愛寵物」、「不會咬人」等態度去面對，因此毫無設防走近那頭「歇斯底里」狂吠的猛獸。

但是這種無知的行為與舉動立刻被蒙古友人趨前制止，並在友人安撫狗兒憤怒情緒之後，才驚訝地回頭看著我說：「我們蒙古人個個都非常怕狗，那種對於狗的懼怕絕對不同於你們，因為蒙古人豢養的看家狗並非寵物犬，而是要訓練牠們成為保護身家安全的『衛兵』，所以我們會盡可能地保留狗的野性，如此才能具備恫赫狼匹襲擾與宵小入侵的護衛能力。」

因此在蒙古經常聽聞有人被狗咬傷的訊息，甚至蒙人探訪自家親戚家門之前，也會特別提醒主人先將「看門狗」拴緊，一切穩妥後才敢下車（或馬），以免遭受犬隻攻擊。

聽完蒙古友人講述原因之後，令我不由得想起《蒙古秘史》內記載鐵木真怕狗的情節，以前很難理解驍勇善戰的成吉思汗為何怕狗？但是經過這次親身經歷，能夠完全理解蒙人怕狗的箇中原由；由於「寵物狗」和「戌衛犬」所扮演的角色與承擔的負任完全不同，所以不同民族對於狗的認知也就出現天差地別的差異，因此本人也終於理解成吉思汗曾將四名貼身護衛：者別、忽必來、者勒蔑、速不台，特別冠上「四狗」的英勇稱號，藉以標榜他們具有忠心與忠勇等獒犬性格與特質。

包內禁忌

不同民族因各自信仰和文化的差異，形塑出獨特的儀節觀念與禁忌行為，同樣在蒙古包內也有許多必須遵守的禮儀與不可違逆的禁忌；此初次踏入蒙古包的我，雖說不明就理地跟著學、照著做，但是深信這些儀式和禁忌的形成必有其悠久的智慧結晶與文化意涵，以下列舉幾項進入蒙古包內必須遵守的儀節和禁忌。

首先，在進入包中接受主人奉（奶）茶招待時，必須將兩手袖口打點整齊後，才能以左手掌輕托右手肘的姿勢伸手接碗，絕不可伸出捲起袖口的手去承接，否則恐對主人產生不敬的輕蔑之意。

其次，蒙古包正中的爐灶是象徵家族香火傳承的聖地，絕對不可將垃圾、污水或雜物等隨手丟入火堆，也不可為了取暖而將腳底面向灶旁或在灶上晾曬衣物；再者，蒙古包的傘狀樑架、中央支柱與出入門檻等構件亦不可攀附、倚靠或踩踏，因為這些部分乃是代表主人家庭穩固和身分地位的象徵。

最後，因為蒙古包內的空間有限，家人和訪客除可靠坐床緣之外，一般多是席地而坐，但腳底方向不可正對爐灶、佛龕或長者，甚至有時因移動或伸直腿腳，不經意踩（踫）觸他人腳部之際，必須立刻伸手輕握對方表達歉意，這種特殊的致歉方式，對我而言甚是新鮮，因為往後每當在人潮擁擠的市場、街道或節慶場合，蒙人因擁擠而誤踩我的腿腳時，他們總會如反射動作般向我握手致歉，而我也入境隨俗地大方伸手回應。

蒙古首都烏蘭巴托市周邊環繞的「蒙古包區」｜Photo Credit: 楊俊業博士 提供

盥洗如廁

蒙古包內並無任何隔間，也無藏身私密之處，所有成員的日常作息只能在大約八坪的空間內完成，其中當然包含盥洗與如廁的解決；因為蒙古高原氣候乾燥及用水取得困難等條件限制，草原蒙民實在無法每日洗澡，通常平均一週二次會在蒙古包內，用濕毛巾擦拭全身的「乾洗」方式清潔肌膚，而女性成員便會趁著家人在外放牧之際，緊抓時間在包內完成「乾洗」動作。

蒙古首都烏蘭巴托市周邊環繞的蒙古包區，因為沒有自來水和熱水供應系統，區內所需的日常用水必須購自公（或私）營的地下水供給站，而多數蒙民因無力負擔或建造家用盥洗設備，所以包區內住民除在家進行「乾冼」外，平均每週也會一至二次前往付費公用浴室洗澡，但是居住在俄式公寓或新式大廈的蒙人家庭，因公寓或大廈配備有便利的中央冷（熱）水系統，自然也可以每天洗澡。

由此可知，居住在草原或蒙古包區的牧民，其實並非不愛每天洗澡，而是受到自然條件與經濟因素等限制，只得被迫適應缺水的生活環境；蒙古一則關於牧民洗澡的笑話：「一位居住在城市的女兒去牧區探望父親時，詢及父親最近何時曾洗過澡？父親很自然地回答：就在上次下大雨的時候啊！」，或許這是一則笑話，但其實反映了蒙民在草原生活的艱困實況。

蒙古包內無處設置廁所，因此每當寒風凌冽的冬季或在漆黑無光的深夜，蒙人若要如廁，就必須提起勇氣衝出包外迅速解決，而在蒙古包區內的家庭，則會選在自家柵欄內的遠處角落，挖掘一處深達二公尺、寬約一公尺的立體坑洞，並在上方用木板搭建遮蔽棚物，這種造型與台灣舊時的茅廁（坑）雷同，只不過蒙古因氣候乾燥寒冷，茅坑內的排泄物不易滋生蛆蠅，發出惡臭，所以雖然整個蒙古包區內的各家各戶都挖有茅坑，但是區內空氣卻幾乎嗅聞不到任何異味。

萬用氈屋

當年派赴蒙古服務之前，本人曾經在高雄一家標榜「蒙古風味餐」的地方用餐，該餐廳以改裝「蒙古包」做為獨立包廂，而在每個包內裝設冷氣機來改善用餐環境，但是每當我向蒙古友人描述這種帶有冷氣機的改良版蒙古包時，蒙古友人總會認為是我刻意瞎編的玩笑話，因此總能獲得在場友人哄堂大笑的歡樂氣氛。

事實上，「蒙古包」在蒙古不僅可以做為住屋或餐廳，也可以是旅館、雜貨店、寺廟、禮品店、博物館、馬戲團、軍隊營房、馬奶酒零售站或政黨各區競選中心等等，甚至也可以做為民意連署和絕食抗議等集結處所，端賴「蒙古包」能夠適應任何地形且可隨時機動搭建，猶如帶殼蝸牛可以四處行走，不受限制。

根據《蒙古秘史》的記載，800年前生活在漠北草原上各民族的「氈屋」即是「蒙古包」，而800年後今日的蒙古國仍有超過三分之二的人口，依然居住在「蒙古包」並過著從未改變的遊牧生活，就連首都烏蘭巴托市中心及其周圍坡地，也有約50萬人是以「蒙古包」為住所，然而這些住民早已放棄遊牧的生活方式，是為了就近在首都找份工作而落腳定居，因此市區周遭接連豎起的木製圍籬，形成了蒙古獨有的社區形態：蒙古包區。

但也隨著包區面積的不斷擴大，逐漸盤據了首都周邊的山頭坡地，嚴重破壞蒙古的草原風貌與生態環境，值得深思。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航