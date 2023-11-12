師資類科系招生每況越下：同樣超長工時和超大壓力，寧當工程師也不當老師
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「政府應該要好好盤點，不是說那個產業好，人就一直往那邊塞。」魏佳卉提到，台灣缺工程師，還可大量招境外生，畢竟科技業是一個全球化的產業；中小學教師則涉及文化、語言能力等，很難倚靠境外人力。相比之下，缺教師的危機遠比缺工程師還要嚴重。
（中央社）受到少子女化和「流浪教師」議題的負面影響，大學師資類科招生每況愈下，實收人數為核定名額的84.9%，在7年內降低13個百分點，尤其是自然組學生投入較少，未來恐使學校找不到理工、資訊教師。
去年台北市建國高中要招2名資訊教師，前後招考10多次都找不到人，圖書館主任不得不上社群網站貼文「求關注」，一度引發社會熱議。
科技業搶走太多人才
升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉表示，中小學欠缺自然領域教師的危機已然浮現，其中一大原因在於，科技業搶走太多的人才，同樣是超長工時和超大壓力，工程師的薪資待遇遠遠高於教師，學子當然趨之若鶩。
回顧20多年來，台灣的大學師培科系曾經歷一波「多元化培育」，在93學年度達到最高峰，核定名額達2.1萬餘人。然而隨著子女化社會趨勢，師資培育供過於求，產生嚴重的「流浪教師」問題，各校陸續大砍名額。
近年卻不時有中小學「缺老師」，師資供需翻轉，根據「中華民國師資培育統計年報」的歷年數據，103學年度各師資類科核定招生名額為8088名，實際招收到7918名（97.9%）；最新公布的110學年度，核定招生名額增加到1萬316名，但實際招收到8754名（84.9%）。
考量師資類科學生不見得能修完教程，且修滿教程學分後還要參加教師資格考試，通過率約5到6成，還要完成實習，許多人取得教師證也不一定會走入杏壇，估計中小學目前每年約須5500名新教師，才能維持新陳代謝。
上述數字呈現警訊，教育部10月底召開的「112年度師資培育之大學主管聯席會議」，就將「吸引優秀學子參與師培的誘因降低」列為重要議題。
民團建議：更多公費名額和補貼，讓學生覺得未來有保障
黃昆輝教育基金會日前舉辦「十大教育建言」記者會，也將「均衡師資供需」列為一大重點，呼籲要維持教師安全儲備量，避免教育現場的人力斷層。
台灣師範大學師資培育學院院長林子斌坦言，過去教職被視為穩定的「鐵飯碗」，歷經教育改革、年金改革，以及近來層出的教師被霸凌事件，如今教職已未必是青年考慮職涯時的優先選擇。
「以前是2、3個學生搶1個師培名額，現在報名就少掉一半。」林子斌提到，尤其是物理、化學等理科領域，學生到產業就職的前景更好，長久下來，可能導致師資人力短缺。
林子斌認為，解決之道應從培育端做起，提供更多的公費名額、補貼誘因，讓學生覺得未來有保障，進而提高參與意願。也可讓少數有教學專業的大學開設「學士後師資培育班」，篩選優秀學子，安排1年或1年半的集中式培育，雙管齊下補足人力。
長期關注大專校系發展的魏佳卉指出，除了台灣師大、彰化師大、高雄師大等傳統師培名校，其他普通大學的教育學程，自然領域越來越開不起來。就算有人願意修教育學程，也不見得念得完，畢業後也很難禁得起科技大廠的誘惑。
「政府應該要好好盤點，不是說那個產業好，人就一直往那邊塞。」魏佳卉提到，台灣缺工程師，還可大量招境外生，畢竟科技業是一個全球化的產業；中小學教師則涉及文化、語言能力等，很難倚靠境外人力。相比之下，缺教師的危機遠比缺工程師還要嚴重。
對於大學師資類科招生出現隱憂，教育部回應《中央社》指出，將以公費名額、師培獎學金等方式，鼓勵學子投入。也會定期評估教師儲備安全量，函送師培大學，作為各校調整名額的依據。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來
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數位化浪潮襲來，科技讓你不走矯正冤枉路！透過陳易駿齒顎矯正專科醫師的案例分享，讓我們來看看隱形矯正數位科技，可以怎麼提升醫病溝通效率，並透過視覺化圖片讓我們遇見理想的自己！
你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測
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臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容
多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：
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他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。
再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。
為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。
數位矯正療程提供完善的美齒規劃
在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。
數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。
本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
本文章內容由「霍夫曼公關」提供。