師資類科系招生每況越下：同樣超長工時和超大壓力，寧當工程師也不當老師

（中央社）受到少子女化和「流浪教師」議題的負面影響，大學師資類科招生每況愈下，實收人數為核定名額的84.9%，在7年內降低13個百分點，尤其是自然組學生投入較少，未來恐使學校找不到理工、資訊教師。

去年台北市建國高中要招2名資訊教師，前後招考10多次都找不到人，圖書館主任不得不上社群網站貼文「求關注」，一度引發社會熱議。

科技業搶走太多人才

升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉表示，中小學欠缺自然領域教師的危機已然浮現，其中一大原因在於，科技業搶走太多的人才，同樣是超長工時和超大壓力，工程師的薪資待遇遠遠高於教師，學子當然趨之若鶩。

回顧20多年來，台灣的大學師培科系曾經歷一波「多元化培育」，在93學年度達到最高峰，核定名額達2.1萬餘人。然而隨著子女化社會趨勢，師資培育供過於求，產生嚴重的「流浪教師」問題，各校陸續大砍名額。

近年卻不時有中小學「缺老師」，師資供需翻轉，根據「中華民國師資培育統計年報」的歷年數據，103學年度各師資類科核定招生名額為8088名，實際招收到7918名（97.9%）；最新公布的110學年度，核定招生名額增加到1萬316名，但實際招收到8754名（84.9%）。

考量師資類科學生不見得能修完教程，且修滿教程學分後還要參加教師資格考試，通過率約5到6成，還要完成實習，許多人取得教師證也不一定會走入杏壇，估計中小學目前每年約須5500名新教師，才能維持新陳代謝。

上述數字呈現警訊，教育部10月底召開的「112年度師資培育之大學主管聯席會議」，就將「吸引優秀學子參與師培的誘因降低」列為重要議題。

民團建議：更多公費名額和補貼，讓學生覺得未來有保障

黃昆輝教育基金會日前舉辦「十大教育建言」記者會，也將「均衡師資供需」列為一大重點，呼籲要維持教師安全儲備量，避免教育現場的人力斷層。

台灣師範大學師資培育學院院長林子斌坦言，過去教職被視為穩定的「鐵飯碗」，歷經教育改革、年金改革，以及近來層出的教師被霸凌事件，如今教職已未必是青年考慮職涯時的優先選擇。

「以前是2、3個學生搶1個師培名額，現在報名就少掉一半。」林子斌提到，尤其是物理、化學等理科領域，學生到產業就職的前景更好，長久下來，可能導致師資人力短缺。

林子斌認為，解決之道應從培育端做起，提供更多的公費名額、補貼誘因，讓學生覺得未來有保障，進而提高參與意願。也可讓少數有教學專業的大學開設「學士後師資培育班」，篩選優秀學子，安排1年或1年半的集中式培育，雙管齊下補足人力。

長期關注大專校系發展的魏佳卉指出，除了台灣師大、彰化師大、高雄師大等傳統師培名校，其他普通大學的教育學程，自然領域越來越開不起來。就算有人願意修教育學程，也不見得念得完，畢業後也很難禁得起科技大廠的誘惑。

「政府應該要好好盤點，不是說那個產業好，人就一直往那邊塞。」魏佳卉提到，台灣缺工程師，還可大量招境外生，畢竟科技業是一個全球化的產業；中小學教師則涉及文化、語言能力等，很難倚靠境外人力。相比之下，缺教師的危機遠比缺工程師還要嚴重。

對於大學師資類科招生出現隱憂，教育部回應《中央社》指出，將以公費名額、師培獎學金等方式，鼓勵學子投入。也會定期評估教師儲備安全量，函送師培大學，作為各校調整名額的依據。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航