國民黨蹭阿富汗熱度，何苦搞得自己裡外不是人？

當塔利班以勢如破竹的姿態開進喀布爾時，阿富汗註定成為全球輿論的焦點。

正當專家學者或媒體關注此一情勢對未來大國政治的新博弈、區域權力的結構、地緣政治的戰略意涵將產生什麼蝴蝶效應時，全世界大抵只有一個政黨卻只關心「今天阿富汗，明天台灣」這個假議題，不斷跳針質疑美國對於盟邦的政治承諾，甚至將此議題無限上綱，延伸到越戰或1949年國民黨的「救世主」角色。

不敢承認「台灣越來越好」的國民黨

國民黨之所以發出這些呢喃囈語，除了為反而反的膝蓋式反應，進入主席選舉熱戰恐也是關鍵。處於領先群的兩位，深怕在這個議題缺席從而失去討論度，因此必須大作文章以明其志；資深媒體人頻頻發言的動機也不難理解，似乎只為了維繫自己在藍營內部「議題教父」的地位，掌握話語權，就可提領或兌現政治資本。

在此背景下，主席候選人一個宣稱只要國民黨執政就不會變成阿富汗；另一個表示1949年沒有國民黨台灣就會如何，這種向深藍討好的言行，也讓外界看穿他們他們所謂「親美」只是唬人的口號。甚至有媒體人說出「中國維持現狀，台灣與美國破壞和平」的論調。

仔細觀察，這些人的語境已陷入「美國扶持民進黨政府猶如傀儡，一如昔日拋棄阿富汗與昔日的越南」的鬼打牆境界，除了無視時空背景的差異外，更刻意將台灣在民主政治、全球供應鏈、地緣政治、防疫成果的影響力自我矮化，這種妄自菲薄的自我閹割，其實就是不願意承認「台灣正好，越來越強」的趨勢。

因為承認這一點，彷彿就是否定自己政治立場或存在原則，因此只能將自己國家的成就往死裡打。

黨主席兩大領跑人的論述，可能都是「偽命題」

「不敢承認台灣越來越好」的行徑如果過於露骨，遮些人常會轉換成另外兩種形式模糊焦點。資深媒體人的套路較為傳統，如果論述在被反擊的體無完膚、出現蒼白無力的狀態時，或許會轉向高分貝吶喊「中華民國滅亡或萬歲」之類的口號；相較起來，另兩位擁有教授抬頭的留美博士還懂得借力使力之道，意圖透過乾坤大挪移的方式把問題丟給質問者。

問題是，「國民黨執政，不會變阿富汗」的說法根本空洞且無意義，腦袋清楚的人根本不會理會這個偽命題，甚至還會追問國共之間究竟有什麼千絲萬縷的關係。至於想要強調國民黨在1949年扮演救世主角色的觀點，擺明就是想以「低級藍」的政治正確弄亂戰場，但最後搞成「高級黑」的下場。

Photo Credit: 中央社

不說其他的，中共近年來高舉「北平模式」，要求國軍仿效彼時傅作義「開門獻城」或是張治中「陣前倒戈」，朱立倫這個時候那壺不開提哪壺的結果，只會喚起國民黨彼時「兵敗如山倒，逃跑如賽跑」的歷史記憶，更別說發1949年美國國務院在艾奇遜的主導下公布「對華政策白皮書」，一股腦將國共內戰失敗的政策，全歸咎於國民黨的貪污腐敗與軍紀敗壞。

歷史證明，國民黨過去在與中共交手過手始終居於下風，外人實在很難理解，這個黨何來自信再度提出類似簽署「兩岸和平協議」的主張？這群人天天拋出「棄台論」觀點，用盡心思質疑美國支持台灣的決心，卻視若無睹中國對台文攻武嚇上下其手，非得搞到白宮發表聲明強調對以色列與台灣的承諾異常堅定。

自己被洗臉時，居然可以若無其事回到同溫層持續搖旗吶喊，旁人看了只能覺得可悲又可笑，除了唾面自乾外，這應該就是典型的斯德哥爾摩症候群！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航