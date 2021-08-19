中國華融虧損達1029億人民幣，甩鍋被判死的前董事長賴小民「貪官傳奇」

中國華融資產管理公司今（2021）年8月19日發布「經營警告」指出，2020年營業額預計將虧損1029億元人民幣（約新台幣4424億元），而中國數家大型金融公司已經同意，緊急向中國華融進行投資輸血，挽救這間面臨驚人虧損的公司。

面對外界排山倒海的批評聲浪，中國華融強調這些虧損都是由前董事長賴小民所造成，其任內貪腐且管理不當，才造成無法挽回局面。

中國華融虧損上千億人民幣，推給前董事長賴小民

中國華融於1999年由中華人民共和國財政部和中國人壽保險公司於北京組建成立，隨後在2015年港交所上市，2017年又在台灣成立台灣華融實業公司。當時中國華融成立後，接管中國國有銀行的不良資產，隨後將業務範圍拓展到證券交易和商業信貸等其他領域。

不過，這家中國重要的資產管理公司，近幾年發生了嚴重的問題，今年初中國華融原董事長賴小民在承認受賄和貪污罪後被判處死刑，此後該公司一直處於停牌狀態，經營也受到嚴重打擊。

而昨（18）日中國華融晚間公布，2020年虧損人民幣1029億元。而公司高層將這鉅額的虧損歸咎於前董事長賴小民以及去年的疫情肆虐。

華融公司特別強調：「因為前董事長賴小民受賄、貪污、重婚案的開庭審理，導致本集團陷入經營問題，而賴小民時任時的極端管理方式，無秩序的擴張造成的風險資產持續虧損。」

《人民網》報導，今（2021）年初，天津市高等人民法院對中國華融原黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，認定賴小民受賄財物達人民幣17億餘元。

最終以貪污罪判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣200萬元；以重婚罪判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身且處沒收個人全部財產。

去年在賴小民落網後，中國媒體稱他為三個100，分別擁有：100多套房、100多個關係人（共犯）和100多個情婦，中國媒體也指出，他收受賄款之多，需要專門購買一間房子來藏匿贓款，賴小民在跟許多關係人進行串供溝通的時候，把這間房子叫做「超市」。

報導稱，調查人員在進入時，看到了一排排白色的鐵皮櫃子，裡面全是鈔票達2個億，除了這些現金，裡面還有各種黃金、名貴字畫等。種種駭人的事跡，讓中國民眾戲稱他為「貪官傳奇」。

最高人民法院：賴小民是新中國以來最大貪官

賴小民任職的中國華融資產管理公司是經國務院批准，由財政部控股的國有非銀行金融機構，具有濃厚的官方色彩，由於他在這家公司裡既是公司法人、董事長又是黨委書記，根本無人可管，無法受到監督。

而賴小民遭到逮補定讞後，最高人民法院表示，基於以下四點考慮判處賴小民死刑：

一、賴小民受賄數額特別高額達人民幣17億餘元，是新中國成立以來受賄最大的犯罪案件；

二、犯罪情節特別嚴重，受賄長達10年，涉及企業融資、工程承攬、項目開發、工作調動、職務提拔等；

三、社會影響特別惡劣，絕大部分受賄發生於十八大之後，屬於典型的不收斂、不收手的類型；

四、使國家和人民利益遭受特別重大損失，賴小民擅權妄為，對國有金融企業的經營管理秩序造成嚴重侵害，造成國家重大經濟損失和金融風險。

面對外界質疑，華融新聞發言人表示，在國家堅定支持下，中國華融絕對有能力、有條件且具信心繼續深入貫徹落實黨中央、國務院和銀保監會各項工作部署。

中國華融也強調，未來將緊緊圍繞國家對資產管理公司的功能定位，按既定發展戰略持續推進化險瘦身，加快主業轉型加快存量風險的調整，也會讓虧損降到最低，持續為人民服務。

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核稿編輯：翁世航