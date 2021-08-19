阿富汗鴉片產量佔全球83％，獲利甚豐的塔利班如何打造「無毒國家」？

塔利班（Taliban）在奪得政權後，17日於阿富汗首都喀布爾首次舉行記者會，談及未來與其他國家的關係、對女性權利的尊重等等。其中，針對塔利班多年來的毒品問題，根據《Al Jazeera》報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）強調：「我們向我們的同胞和國際社會保證，我們將不會生產任何毒品」，甚至宣稱在國際的幫助下，阿富汗將成為一個「無毒國家」。

塔利班的組織運作與毒品製造、販運有著千絲萬縷的關係，《路透社》的報導指出，在過去的15年裡，美國花費了超過80億美元在處理塔利班從阿富汗鴉片、海洛因貿易中所獲得的利潤，但結果顯示，這是個失敗的策略 。

貧窮阿富汗人仰賴毒品貿易維生，替代作物是解方嗎？

長年的戰爭為阿富汗帶來大規模的破壞，數百萬人因此離鄉背井，再加上以美國為首的軍隊撤離，以及來自國外的援助逐年削減，《路透社》指出，這恐怕讓許多貧窮的阿富汗人只能仰賴毒品貿易維生。

作為鴉片、海洛因原料的罌粟，在阿富汗是相當重要的作物。2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球大流行的同時，罌粟在阿富汗的種植量竟飆升了37％，根據《India Today》的報導，這是阿富汗有史以來第3高的種植量。

2020年全球共有29.4萬公頃的罌粟田屬非法種植，其中約有22.4萬公頃在阿富汗，約等於全球的四分之三。2015至2020年阿富汗的鴉片產量佔全球的83％，此外，2019年全球的海洛因和嗎啡查獲總量有83％和阿富汗生產的鴉片劑有關。

《路透社》指出，阿富汗農民決定要種植多少罌粟時，會權衡非常多的因素，包含年降雨量、鴉片和海洛因的價格，以及小麥——罌粟主要的替代作物——的價格。

然而，即使是在小麥數量不足、價格飆高的時候，阿富汗農民還是多半選擇種植罌粟，並從中抽取鴉片膠、提煉成嗎啡和海洛因。近年來，甚至有許多農民安裝了中國製造的太陽能板，來為製程所需的深井供電。

這也是為何穆賈希德17日在記者會上，保證將來不會生產毒品的同時強調：「國際社會必須幫助我們，讓我們有（罌粟的）替代作物，並且在很快的時間內結束（毒品問題）。」

塔利班發言人穆賈希德｜Photo Credit：AP / 達志影像

每公斤海洛因要付最高95美元「保護費」給塔利班

除了罌粟種植、鴉片膠的抽取外，《路透社》報導，聯合國和美國認為，塔利班參與的工作不僅僅於此，還包含毒品販運，以及對種植者、毒品實驗室的課稅，甚至是收取運往非洲、歐洲、加拿大、俄羅斯、中東和亞洲其他地區的走私費用。

《India Today》的報導指出，毒販為塔利班提供了巨額捐款，一名毒犯接受聯合國毒品與犯罪問題辦公室採訪時聲稱：「自從塔利班為我們提供保護，我們在阿富汗境內就沒有任何安全問題了，而我們則向塔利班支付現金、並提供武器。」

其中，約83％的受訪者證實，他們為了許多不同的原因付款給塔利班。毒品運輸在塔利班控制的地區不算犯法，這些毒販認為毒品收益是合法的，因此把付給塔利班的錢當作被課稅。

《India Today》報導，在阿富汗的第二大城坎達哈（Kandahar），每運送1公斤的海洛因就要向塔利班支付63至95美元，每1公斤的鴉片則是32美元。這意味著每當有1噸海洛因過境塔利班控制的地區，毒販就要支付至少6萬3000美元的「保護費」。

此外，雖然塔利班對待女性的方式可說是惡名昭彰，但女性在販毒的過程中卻扮演要角。聯合國毒品與犯罪問題辦公室在採訪中發現，婦女在毒品販運的過程中常常從事轉運的角色，因為進行攔截、盤查的人員多半是男性，他們在執行公務時不太會針對女性。

除了轉運外，婦女也會協助藏匿毒品、收集資訊、召募轉運者、提供後勤支持和保護毒品運輸的角色。

毒品是「除了戰爭外的最大產業」，聯合國估塔利班2年獲利4億美元

根據《路透社》報導，美國前國務院阿富汗問題顧問Barnett Bubin表示，非法毒品是阿富汗除了戰爭以外最大的產業。

毒品與犯罪問題辦公室指出，阿富汗2017年的鴉片產量為9900噸，農民的總銷售額約為14億美元，約佔阿富汗國內生產毛額（GDP）的7％。如果把毒品運輸、當地消費量和進口的化學物質列入計算，阿富汗該年度非法鴉片所帶來的經濟影響甚至高達66億美元。

聯合國官員認為，塔利班可能在2018至2019年間，從毒品交易中獲利超過4億美元；美國阿富汗重建特別監察長（SIGAR）2021年5月引用一份報告，估計塔利班年收入的60％來自非法毒品。

但也有專家質疑這些數字。研究阿富汗非法毒品貿易的David Mansfield指出，塔利班每年從鴉片生產、海洛因實驗室和對運輸過程的稅收中，獲得的最高收入約為4000萬美元，

塔利班曾嘗試禁止罌粟禁令，卻引發強烈反彈

美國花了15年的時間以及86億美元，用於根除罌粟、和盟國提出替代作物計畫、對疑似被作為海洛因實驗室的地點進行突襲，試圖遏止阿富汗毒品貿易，但退役美國陸軍上將Joseph Votel對《路透社》指出，這些努力並沒有取得多少成效。

此外，有專家表示，美國的作為還讓一些仰賴鴉片生產養家糊口的農民和勞工，對當時的喀布爾政府和其他國外支持者感到憤怒，甚至同情塔利班。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

事實上，塔利班也曾嘗試解決毒品問題，但毒品的種植、製造、販運，和阿富汗基層農民與勞工的牽扯已經太過龐大。《路透社》指出，塔利班在2000年為了尋求國際間的合法性，禁止種植罌粟，但卻遭到民眾強烈反對，因此後來大多改變立場。

布魯金斯學會（Brookings Institution）的學者Vanda Felbab-Brown認為，塔利班在2000年的禁令中取得了教訓，儘管當時罌粟產量急劇下降，但引發了一場反對塔利班的巨大政治風暴。因此有專家表示，塔利班在掌權以後，不太可能會禁止罌粟種植。

研究者Mansfield認為，阿富汗未來的政府必須謹慎行事，並避免和農村區域的居民疏遠，以免引起抵抗和暴力叛亂。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺