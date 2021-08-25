永續與地方的距離，共同打造一場對在地負責的小旅行

如何用消費的力量創造一個永續的世界？如何在觀光旅遊也幫助永續目標的達成？這是聯合國永續發展目標第十二項（SDGs 12）想回答的問題。SDGs 12「負責任的生產與消費」，當中細項指標12.b為「制定及實施政策，以監測永續發展對創造就業，促進地方文化與產品的永續觀光的影響。」觀光業素有「無煙囪工業」的美譽，稱讚觀光產業為當地帶來繁榮的經濟發展的同時卻不會破壞當地。然而，旅遊業過度發展造成當地生態破壞、干擾居民生活引發抗議的新聞卻不斷浮上檯面。隨著保護環境、保存在地文化的意識抬頭，旅遊業進行永續轉型已是業者不得不面對的課題。

永續旅遊的核心在於打造一個旅遊業者、在地居民、遊客三方共榮，共同為地方負責的旅遊。然而，具體而言怎麼樣去規劃與落實呢？

全亞洲唯一通過ISO 20121 永續認證的國家級景點──基隆和平島公園，展現了永續旅遊的最佳結合。優樂地在訪問和平島公園的黃偉傑總經理後，了解到他與夥伴們是如何一步步將一個基隆在地人去玩水、烤肉的三十多年老景點，打造成台灣永續旅遊的模範生。

Photo Credit：基隆和平島公園 基隆和平島公園為全台唯一通過ISO 20121的國家級旅遊景點，以地質公園和日出秘境聞名

旅遊體驗，從網站瀏覽就開始了

首先，和平島公園透過挖掘在地的特色元素：包含被外媒譽為「全球最美日出」的所在地、星空下的海蝕奇岩、島嶼上豐饒的生命，轉譯成簡約的幾何圖形作為品牌設計。讓遊客在網路搜尋到和平島公園後，就能快速了解和平島主打的旅遊亮點。

Photo Credit：基隆和平島公園 以觀賞奇岩地景不分晝夜作為核心啟發，該標誌將和平島文字發展創建成畫、夜、島符碼，象徵著永恒不滅的奇幻之美。

旅遊在地化，在地旅遊化

接下來，則是把在地的生活、歷史、居民，與遊客的行程產生連結。以和平島公園、優樂地與樂亞旅行社共同規劃的「水路之旅」為例。遊客從基隆小艇碼頭乘船出發，沿著古代航路了解西班牙、日治時代在基隆所留下的歷史與古蹟。在和平島上岸後，享用以「吃當地、吃當季」為理念烹調的基隆時令料理，並在島上探險，尋找「十大守護岩」。在當地銀髮導覽員的解說下，了解和平島獨特的地質與豐富的自然生態。旅遊的最後，則讓遊客帶走一份與「海女文化」密切相關的基隆特產「石花凍」，作為整趟旅程的紀念。

Photo Credit：優樂地永續 「水路之旅」讓遊客徒步於社區，透過培力在地長者成為導覽員，帶領遊客深度了解在地的歷史文化，成為促進在地共榮的一員。

遊客不只是遊玩，也能一起讓地方更永續

最後，永續旅遊最關鍵但也是最難的部分，是如何透過體驗活動的設計，引導遊客在旅遊的過程中，發自內心的認同永續的重要性，並且願意為此身體力行。和平島公園的營運團隊－宏岳國際，除了在島內推動共享杯取代一次性杯子、提供沐浴鹽取代小包裝的沐浴乳，讓遊客在旅程的細節處感受到和平島對永續的用心之外。在行程規劃上也轉為重質不重量，不以每年創造多少遊客數為首要目標，更著重引導遊客走向「慢旅遊」，透過豐富的體驗行程，讓原先只會停留半日的和平島公園成為二日遊的深度生態之旅。

以「漫島秋晨 日出太秋」行程為例，遊客於早上4點多摸黑起床，前往被譽為「全球最美21個日出觀測點」的阿拉寶灣，在半夢半醒之間靜靜等待日出，並和地球一同被絕美的日出景色喚醒，在感動中與其他遊客齊心協力撿拾海灘垃圾，共同維護和平島的美麗。透過活動的設計，讓遊客從來到和平島消費的過客，變成為和平島永續發展盡一份力的夥伴。

Photo Credit：基隆和平島公園 將永續融入旅遊體驗，讓遊客一起為在地環境貢獻心力

「共同前進、持續優化」是永續旅遊轉型的核心

在訪問的最後，黃偉傑總經理表達了對旅遊業永續轉型的看法，「永續」其實是一種態度，一種不斷摸索與修正的態度。人人都知道要做永續，但並不知道該怎麼做，或者能做到什麼程度。唯有先開始做了，並且逐步修正，才能真的感受到永續議題帶來的效益與價值。

此外，「永續」也必須對「在地」用心，與「在地」充滿連結。如果只專注在自身的經營，而沒有了解當地居民的生活知識、地方過往的歷史，旅遊業者是無法打造充滿在地特色的行程的。缺乏當地居民支持的觀光產業，也註定無法永續經營。

因此，想開始往永續旅遊轉型卻不知道如何下手的業者，優樂地建議先從了解「在地特色」出發，先盤點自己擁有的自然資源、文化資源有何特色後，邀請在地居民、在地商家成為整個旅遊服務的夥伴之一，串連在地的價值鏈，形成獨一無二的在地的小旅行。下一步，透過國際管理工具，如：永續旅遊標章、ISO 20121永續性活動管理系統，強化自身的管理機制與永續目標的定期檢視，進一步達到目標設定於實踐、對外成果溝通的效益，也能強化自身的品牌價值、與外界肯定。吸引更多認同永續旅遊的旅客前來遊玩，共同成為地方的永續發展努力的一份子。

Photo Credit：基隆和平島公園 和平島公園將遊客共同淨灘撿拾的海洋廢棄物，製作成裝置藝術「Zero Waste」，邀請所有遊客一同響應零廢棄物的旅遊行動。

永續旅遊，本就不是單純減少一次性餐具、或是參與社區志工活動就是永續旅遊；而是一種從永續旅遊的每個過程中，都去盡量減少環境、社會的負面衝擊，創造更多正向影響的選擇，需要所有人的齊心協力方能達成，呼應了那句大家耳熟能詳的名言：「一個人，走得快；一群人，走得遠。」

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