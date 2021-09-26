面試自我介紹到底該說什麼？兩大方向與三大架構讓你脫穎而出

文：Chloe

面試自我介紹常常不知道該說什麼？面試時，企業主管為了想更快認識你，超過90％都會在第一關請你以三到五分鐘時間，簡短介紹你自己。不過，面試自我介紹到底該從哪說起呢？在這短短時間內，有哪些話該說，又有哪些話不該說？

其實面試自我介紹最重要的就是，展現你在陌生的情況下，也能有良好的應變能力。想讓面試官對你留下好印象，事先準備好自我介紹是拿到offer的第一關。

一、面試自我介紹該怎麼準備？

通常面試官會先請你簡短自我介紹，無非是想了解你是否明確知道這個職缺所要的特質、技能；又或者是他想在這幾分鐘內，重新瀏覽一下你的履歷和相關資料。因此，從這樣的角度換位思考後，就可朝著以下兩大方向準備你的面試自我介紹。

1. 你應徵這個職缺的動機是？

自我介紹就是讓你行銷自己的最佳機會，因此，此時要向面試官說明你喜歡這個職缺的原因是什麼？公司哪個文化相當吸引你？甚至是這個職缺會如何讓你的職涯更上一層樓等。

可以參考的回答方向像是：「從我蒐集到的各種XXX資料中得知，貴公司計畫在A領域擴大規模、在B產品重新改版，我認為自己過去在專案團隊的XXX經驗，能幫助公司成功拓展。」

2. 你比其他求職者更突出的經歷是？

事實上，這個問題跟另一個面試必考題蠻相似的，也就是「我們為什麼要錄取你？」因此，除了在自我介紹過程中，扣緊該職缺的主要條件或公司核心價值，明確地跟面試官說明你適任的原因以外，再來就是簡述你的哪些技能能為公司帶來亮眼成績。

二、面試自我介紹的三大架構

上述提到的是你必須在面試前，事先問自己的兩個問題。而若以一段三分鐘的自我介紹為例，則可以簡單按比例分成三個架構，先抓出大綱再慢慢填入內容，比較不會讓你在面試一開場就緊張到無法招架。

1. 快速帶過個人資訊（10％）

面試自我介紹的第一步，就是讓對方對你有初步的認識，但相對來說，這部分也可以講得簡單一點，包含個人基本資訊、學習經歷、性格特點等。

可以參考回答的方向：「您好，我叫XXX，畢業於XX大學企業管理學系，我的專長領域在專案管理及內容行銷。大學時曾在XX電商網站擔任實習生，負責協助XX產品以及經營社群平台的內容。目前工作則是在XX公司主要負責行銷企劃⋯⋯」

2. 列舉你的重點經歷、專長（60％）

再來就是面試自我介紹中最重要的一環，除了要圍繞在你曾做過的工作經歷做重點式描述，也需列舉出兩到三項你的工作技能，進而帶到你運用這些工作技能，曾達成工作上的哪些成就。

舉例來說：你曾協助公司站台的自然流量成長了50％、規劃的行銷活動曾帶回30％新會員等。以「數字」來具象化你的解決問題能力，會比你跟面試官提出「很多」、「許多」等模糊不清的形容詞來得有用，也能讓面試官對你更有印象。

3. 表達未來願景完美結束（30％）

最後，在自我介紹中描述完你的職涯輪廓，就要回歸到你對未來的工作期望。除了告訴面試官，你對應徵的職缺有何執行規劃，以表達你對這個職位有多麼渴望外，建議明確地說出自己期望為公司帶來哪些價值。

三、NG自我介紹法別踩雷

看完以上有關面試自我介紹的三大架構，是不是對自我介紹的內容更有想法了呢？接下來，為避免大家走太多冤枉路，筆者也要叮嚀所有求職朋友，要留意以下兩個NG內容，千萬別在你的自我介紹內容中出現啊！

1. 表現得太過謙虛

相信大家都明白，自我介紹的時間最多不過短短五分鐘，但若你表現得畏畏縮縮、腦中一團混亂語無倫次，可是會讓面試官對你大大扣分。因為面試官就是希望能透過面試，來評估你是否適合這個職位，而若你表現得太過謙虛，提供他「被低估」的資訊，他就可能也會因此「低估」你。

2. 浪費時間描述和工作無關的興趣

有時候為了塑造一個精采的自我介紹，給面試官一種健談、好相處的印象，求職者會不小心講錯方向。正因為面試自我介紹和求學時的課堂自我介紹不同，像是你下班後的興趣、生活經歷和旅遊經驗等休閒娛樂方面話題，就可以完全避免，除非這些興趣特質有辦法運用在你現在應徵的職位上。

最後，筆者也建議求職朋友們，面試自我介紹的內容最好還是以個人經歷來量身打造，畢竟面試官手上都已經拿到你的履歷了，其實也想再更了解你「一些些」，可千萬別照著履歷內容覆述一次。另外，在工作經驗部分，試著以小故事方式來包裝工作情境，也可以讓整段對話步調更加舒服愉快喔！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航