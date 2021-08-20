2021/08/20,
政治

劉泰英獻計「2024侯柯配」才能贏過民進黨，但政治未必是「一加一等於二」

劉泰英獻計「2024侯柯配」才能贏過民進黨，但政治未必是「一加一等於二」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

先不談侯友宜現在布局2024言之過早，屆時也要「侯大於國民黨」，才有出馬可能，那既然侯友宜有機會靠一己之力撂倒小英接班人，他幹嘛跟柯合？柯文哲又是那種甘於做侯友宜副手的人嗎？

劉泰英自爆對來訪的柯文哲獻計，指2024只有國民黨推侯友宜出馬，侯再和柯合作，才有可能贏過民進黨。

劉的算術邏輯是，侯友宜是藍營民調最高者，但國民黨民調只剩20%，柯P尚有15%至16%，兩人相加，尚有一絲勝選的希望。但政治未必是「一加一等於二」，兩人相加，有時候大於二、有時候小於二，有時候根本是化學融合的問題，趨近於零。

侯友宜出馬的可能性

我認為，侯友宜在政策、政治思考上，一定不時想到，「如果我當總統會怎麼做？」但要他現在布局2024，確實言之過早。侯在2022連任後，面對極可能掌黨權並圖謀2024的朱立倫橫亙在前，必須朱把自己這座大山移掉，有誠意請侯出馬。才有侯思考意願、請辭參選2024的可能性。

其次，侯若撩下去選2024，一定不會承認他「等於」國民黨，只有20%支持度。換言之，侯大於國民黨，才有出馬可能。

既然侯友宜有機會靠一己之力撂倒民進黨的小英接班人，他幹嘛跟柯合？柯文哲又是那種甘於做侯友宜副手的人嗎？那他選總統幹嘛！要侯以新北市長之姿或辭市長當副總統候選人，更是違逆政治邏輯的。

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Photo Credit: 中央社

侯柯合作、誰正誰負？

藍白合的利基，原本就是一個複雜、難解，細膩到無法藉由任何政治談判、黑箱可以謀合的。

何況，引用《1984》的一句話，一個黨員是不許有私人感情的，也不許缺少熱誠。黨會宣布：「二加二等於五，而你必須承認它是對的。」民眾黨的政治主張，柯說了算，但我資質駑鈍，真的看不清楚主張啥。國民黨狀似麻糬、老邁的主張，不是侯友宜可以定調，有不少成分，甚至是侯友宜未必能解，想帶點距離，敬而遠之的。

沒有政黨理念，說不清楚政黨理念。或政黨理念過時的兩個政黨，其中的兩個所謂「頭號」人物，要怎麼謀合？我認為，已經超過政黨合作的理解程度。

政治的合縱連橫，有歷史的必然和偶然

也就是時機的問題。

顯例就是，2004年敗北的連宋配，永遠無法被驗證2000年若以同樣的組合，能不能撂倒當年的陳水扁。柯侯的政治腳步，未必齊一。2024、2028哪一年才謀合？絕對是另一個大哉問。

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假說是對某一現象、某種待證明的論題所作的可能解釋，劉泰英的柯侯政治假說，可以一一來驗證。也可能被一一擊破。

對於這個政治假說，侯友宜以新北市衛生局長陳潤秋與台北市聯合醫院副總院長璩大成，夫妻檔為比喻，強調雙北合作。台北市發言人則回應，柯文哲目前專心市政，沒有相關規畫。

現實是殘酷的，四兩撥千金，總比戳破假象來得美。

「侯柯配」或「柯侯配」，即便突破重重難關。這種「一加一等於二」的權謀，會是民眾喜歡的味道嗎？當然是經不起考驗的。去掉政治話術、殘渣屑屑，劉泰英的推論，只剩下「柯文哲來找過我」、「國民黨不團結」，兩句話才有意義。

2024恐怕還是民進黨繼續執政。劉泰英的結論，才是踏實誠懇的。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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