2023/08/04,
商業

鴻海再投資6億美元印度設廠，從iPhone、電動車到晶片製造計畫一次看

鴻海再投資6億美元印度設廠，從iPhone、電動車到晶片製造計畫一次看
Photo Credit: 中央社

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鴻海（Foxconn）負責約70%的iPhone組裝，是全世界最大代工廠。受到COVID-19疫情干擾以及地緣政治緊張局勢影響，鴻海一直企圖將生產業務從中國轉移到其他國家。

（中央社）印度卡納塔卡省（Karnataka）政府表示，台灣鴻海集團將在該省投資6億美元（約新台幣190億元）展開兩項計畫，從事iPhone外殼零組件及半導體製造設備相關生產。

鴻海投資6億美元印度設廠

《路透社》報導，卡納塔卡省政府在聲明中表示，鴻海將為生產iPhone零組件的工廠投資約3.5億美元，這將能創造1萬2000個工作機會；鴻海另會投資2.5億美元，與半導體設備廠「應用材料」（Applied Materials）合作生產半導體製造設備。

《路透社》率先披露這項投資計畫。卡納塔卡省政府表示，這兩項計畫均已簽署「合同意向書」（letter of intent），代表最終仍可能進行調整。

鴻海負責約70%的iPhone組裝，是全世界最大代工廠。受到COVID-19疫情干擾以及地緣政治緊張局勢影響，鴻海一直企圖將生產業務從中國轉移到其他國家。

報導稱，鴻海董事長劉揚偉在與卡納塔卡省的資訊部長卡爾基（Priyank Kharge）和大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）會面後，作出這項投資決定。

鴻海將在卡納塔卡省與「應用材料」合作生產半導體製造設備，這項計畫將能創造約1000個就業機會。

印度端出100億美元獎勵補助計畫，積極推動半導體產業發展，欲將印度打造成全球晶片供應鏈核心角色。鴻海也計劃申請獎勵補助，目前正在討論於印度西部古茶拉底省（Gujarat）投資晶片生產工廠。

印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）也宣布，鴻海將投資1.94億美元建造電子元件廠，預計將創造6000個工作機會。

鴻海加緊在印度製造，從iPhone到晶片設廠計畫一覽

（中央社）台灣科技代工巨擘鴻海尋求將業務從中國轉移，已迅速在印度擴展製造、計劃在印南多地設廠。除現已有的iPhone組裝廠，以下是據已宣布和知情人士消息整理的鴻海印度投資計畫。

《路透社》報導，鴻海目前已在印度東南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）有一座工廠，生產蘋果（Apple Inc.）的iPhone手機，雇有4萬人。但消息顯示，鴻海還打算在印度製造更多蘋果產品及晶片，甚至電動車。

  • 蘋果產線

鴻海計劃投資3億5000萬美元（約新台幣111億元）在印度西南部的卡納塔卡省（Karnataka）設一座新廠生產iPhone的機殼零件，預計創造1萬2000個工作機會。

2名有直接消息的人士今年3月告訴路透社，鴻海也已贏得一份替蘋果生產無線耳機AirPods的訂單，並計劃在印度建廠製造。

  • 晶片製造工具

鴻海本月2日表示，將與美商應用材料（Applied Materials）結盟在印度卡納塔卡省設廠生產晶片製造工具，計畫規模為2億5000萬美元，將創造約1000個就業機會。

  • 行動裝置零件

鴻海7月31日與坦米爾那都省簽署意向書，將在康其普蘭縣（Kancheepuram）投資160億盧比（約新台幣62億元）設新廠生產電子零件，可望創造6000個就業機會。

  • 晶片製造

鴻海雖於7月初退出與印度吠檀多集團（Vedanta）的195億美元半導體合資公司，但幾天後一名印度高階政府官員告訴《路透社》，鴻海正與位於印度西部的總理莫迪（Narendra Modi）家鄉古茶拉底省（Gujarat）進行協商，討論在當地蓋一座半導體工廠。

●電動車
鴻海電動車部門執行長告訴《路透社》，他們正嘗試打造一個標準化的電動車平台，並鎖定讓研發中的小型電池動力車在印度或泰國製造。

新聞來源

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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