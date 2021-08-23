2021/08/23,
財經

寶博士的NFT終極入門懶人包：NFT怎麼買？有沒有建議購買的作品？

寶博士的NFT終極入門懶人包：NFT怎麼買？有沒有建議購買的作品？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

首先回答最多人的疑問：我該怎麼買？別擔心，有步驟，有影片。要買什麼？建議準備一定量的資金，從自己喜歡，就算賣不掉看了也開心的作品開始買。但也別忘記，未來10年，可能只有1%的NFT作品會保有價值甚至增值，其他99%可能會消失。

文：寶博士（dAb）葛如鈞

NFT自從今年1月份起飛，Beeple爆紅，沉寂一陣後，當前真的迎來了我在臉書Podcast節目《寶博朋友說》裡不斷預告的NFT之夏，許多NFT的交易都突破新高：

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截圖自heni
英國HENI藝廊和當代藝術家Damien Hirst的作品近三天成交量暴漲，價格也成長10倍以上

朋友的NFT也屢屢賣到高價，半年回報率都在10X~20X之間：

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作者提供

雖然寫文章很花時間也很累，一寫半天又沒，但還是希望大家能趕上這個新的、極具潛力的未來經濟，不一定要入手，可勢必要多認識一下，所以還是決定撰寫此文，如果你覺得文章有幫助，希望大家多多按讚分享加關注，如果往後真的有得到好處，那麼也懇請斗內

我該怎麼入門？

首先回答最多人的疑問：我該怎麼買？

你需要的東西很簡單，安裝瀏覽器用錢包外掛 → 到MoonPay上刷卡買幣 → 用外掛登入OpenSea就可以開始購物了。看不太懂嗎？沒關係，有步驟，有影片。

第一步：安裝MetaMask錢包

第二步：到MoonPay刷卡買幣（台灣信用卡可！）

影片是示範買Tezos但買ETH流程一樣，就是選幣的時候改選ETH以太幣，連結地址的時候用MetaMask外掛自動填入或貼上錢包地址。

信用卡部分我是用永豐跟國泰都沒問題，大家如果遇到問題可以留言回報。這部份如同影片講的，我們是好公民，不洗錢、不逃稅，所以需要填寫地址跟上傳護照進行KYC（身分驗證）。MoonPay應該是值得信賴的平台，先前推薦台灣最好用區塊鏈錢包Blocto內建的買幣服務也是用MoonPay。

買幣的部份，MoonPay因為方便快速，手續費也會稍微高個幾%，如果有時間，建議還是到我推薦的交易所註冊：

  • 最棒的刷卡買幣APP（記得用護照認證，註冊成功你我一同獲享$25USD）
  • 最好的交易所FTX
  • 最大的交易所Binance
  • 台灣交易所推薦：MAXbyMaicoinBitoPro

第三步：到OpenSeaakaSwap購買NFT

目前最大的NFT商城就是以太坊系統為主的OpenSea，現在也有新竄起的Tezos生態系NFT賣場我也很看好，目前最大的是HicEtNunc，亞洲最大的是akaSwap（有中文！）

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崛起中的https://akaswap.com/

當然，如果你不太會用虛擬貨幣，那麼你可以到NiftyGatewayFeralFile買作品，這兩個網站都能刷卡，但賣掉作品的時候，你可能需要有美國身分才能用銀行帳戶收款，否則賣出時還是需要收虛擬貨幣（Niftygateway現在禁止台灣用戶賣作品）。

建議新手不要亂買，很容易買到假貨，推薦從待會的章節我會推薦幾個系列連結進去買。

我該買什麼？

當一切準備好以後，當然就是要決定買什麼。

這邊建議大家準備一定量的資金（不要超過你年收入的5~10%）然後從自己喜歡，就算賣不掉看了也開心的作品開始買

市場上的作品我個人認為分成「雋永系列」、「風潮系列（目前是頭像系列）」和「潛力系列」；拿股票來類比的話，雋永大概類似台X電，風潮大概類似高X或長X海運，潛力系列大概就是新創公司創櫃板的概念（笑）。

  • 「雋永系列」——可能雋永的作品（E為ETH以太幣縮寫）：

1. Beeple系列

Beeple Genesis （底價89E）
Beeple 2020 Everydays（底價25E）
Beeple 2021 春夏（底價11E）

2. Damien Hirst—TheCurrency（底價10E）

3. 1111 by Kevin Abosch （底價3.75E）

4. ArtBlocks系列

ArtBlocks Curated（底價1E）
ArtBlocks Playground（底價0.2E）
ArtBlocks Factory（底價0.1E）👈新手買這個

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生成式藝術NFT領頭羊https://artblocks.io/

其中ArtBlocks是我最推薦的，因為最便宜的價格低，最貴的價格非常高（幾百幾千E）；此外，台灣數位藝術家阿亂——王新仁Aluan Wang 也即將登上ArtBlocks成為台灣第一人

通常只要能登上ArtBlocks，多半作品在一週內會漲個兩三倍，先前其他平台作品也會被搶購一空。歡迎追蹤王新仁的Twitter瞭解最新現況，一起用以太幣幫他作品下架，讓外國藏家知道台灣創作的厲害！

  • 「頭像系列」（簡稱pfp，profile picture）：

從CryptoPunks開始，整個Twitter圈就瀰漫一股——買了NFT就換該NFT當頭像的風潮，直到這個月，頭像系列攀上新高峰。這些系列我個人覺得有點現象型（意思就是不一定雋永），所以我個人不買，即便買了也握不久即賣出。

  1. CryptoPunks（底價42E）購買方式和一般OpenSea賣場不同，也有分成Wrapped Punks跟Non-wrapped Punks，新手請小心
  2. Bored Ape Yacht Club（底價14E）這系列簡稱BAYC
  3. Pudgy Penguins（底價2.5E）這系列有登上紐約時報
  4. Cool Cats（底價1.5E）這系列有跟時代雜誌合作
  • 潛力系列：

以下是一些不分價位，未來可能有一定價值的作品系列。

  1. TBOA Club——推薦住信義區的朋友進來玩，入門門檻大約100萬台幣……
  2. Redlioneye Gazette ——底價0.05E👈新手推薦（未來可能發幣）
  3. MeeBits——CryptoPunks同一組作者的最新作

貼心提醒：不忘備份

因為目前 99%的NFT交易市場都是掛載自管錢包（看這裡了解什麼是自管錢包）所以安裝錢包外掛時，務必將錢包外掛提供的註記詞——也就是12到24個英文單字按照空格和順序抄下來收好。最好不要放在雲端存儲，以免被駭。

另外，切記千萬不要在任何地方貼上你的私鑰或註記詞！很多釣魚網站會跳出視窗假裝錢包外掛騙你填入。千萬不要！

最後，如果你的NFT或數位資產價值開始增長到超過你的年薪或年薪的一半，建議還是購買一個硬體錢包來保管，避免電腦被偷或被駭的問題。關於硬體錢包的知識就下次再說了。如果覺得紙本抄寫註記詞怕有意外紙張不見或毀壞的，可以購買這個金剛不壞註記詞金屬備份筒、或是這個防水筒，或防水袋

展望未來：NFT零股交易！？

小弟在此預測，未來中心化交易所將會推出「零股購買NFT」的服務，透過這個服務，市場會再度擴張，無論是Beeple還是Punks，你都可以購買0.01張，並且藉此享受到市場榮景的一小部分

而許多新用戶進來市場買了無數0.01張高價NFT所帶來的新資金，會將經典NFT作品的市場底價進一步抬高；而有經典作品的藏家，便可以獲得更多好處賣得更高價錢，炒作更多的新作品；甚至透過DeFi或CeFi的抵押存藏品機制，在中心化或去中心化交易所抵押而不賣出，透過高額利息借取高額流動資金，而這些資金又可能再次投入NFT市場，作品價格又再次提高。

覺得這種像類似價值市場永動機的說法聽起來很虛無嗎？一點也不。事實上，我們的當代金融世界甚至藝術市場，本來就有一部分透過這樣的流動在運作，真實價值在裡頭變得隱不可見；又或者，「價值」早就變得與「流動（性）」密不可分。

進一步講，個人認為金融有兩個重點在於「信用」與「時間」，時間價值來自其不可竄改，而信用來自於有人願意買單（接盤）；NFT的交易在下一個階段，將因區塊鏈技術所提供的時間戳記與去信賴特性，發揮其類似「信用憑證」的價值，作為真實世界和虛擬世界共同提供「具備情感機能的價值儲存媒介（Emotional Value Storage）」。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

結語

未來10年，可能只有1%的NFT作品會保有價值甚至增值，其他99%可能會消失，這是NFT世界大神，持有最多高價NFT的達人WhaleShark不斷告訴我們的。在這個新的市場裡，大家務必抱持懷疑與警戒，在風險可承擔的範圍進來多瞭解，最好能夠親身參與。如果買了作品無論漲或跌，務必理解真正有價值的作品，將會越來越有價值，而沒有價值的作品，則只會因為市場的瘋狂空有價格而無價值。

NFT之夏雖然歡樂，但NFT市場泡沫和修正也必然來臨；然而，泡沫修正的只會是價格，而不是價值。

共勉之。

藝術家在很早期就收藏眾多大師的作品，並在最後獲得了大量的利潤。而關鍵的秘訣或許不是他眼光有多麽好、或是運氣多好，而可能是因為他都買下來了，然後又等待了足夠久的時間。

最後，即使裡面那些99%的作品沒有太多的增值，甚至可能虧損，但是其中的1%展現的超高獲利，就讓整件事情變成一個精明的投資。而這部分基本上就是眾多創投在做的事：找到100家不錯的投資，而裡面只要有一家黑馬變成101倍，整體就會是賺錢的了。

—《致富心態

本文經作者寶博士（dAb）葛如鈞授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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