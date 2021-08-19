2021/08/19,
國際

疑因近期對台友好，中國國企「中鐵集裝箱」取消直達立陶宛鐵路貨運

疑因近期對台友好，中國國企「中鐵集裝箱」取消直達立陶宛鐵路貨運
Photo Credit：中鐵集裝箱官網

我們想讓你知道的是

中鐵集裝箱將於8月底中斷直達立陶宛鐵路貨運，負責交通運輸事務的立陶宛駐中國大使館參贊林姆柯斯（Ramūnas Rimkus）認為，中方的決定是政治考量。

（中央社）台灣即將在立陶宛設立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，引發北京不滿，國有企業「中鐵集裝箱」近日告知立陶宛客戶，受雙邊關係惡化影響，將中斷8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。

成立於2003年的「中鐵集裝箱」（CRCT）隸屬中國國家鐵路集團，主要經營歐洲及中亞地區，在德國、俄羅斯、哈薩克等國設有營業據點，由中國直達立陶宛的貨運線是「一帶一路」計畫的一部分。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service, BNS）取得「中鐵集裝箱」給立陶宛客戶的信件，內容提到由於立陶宛與中國之間的政治情勢緊張，原定本月底出發的貨運班次將取消，且所有9月往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的直達班次都將取消，直到進一步通知。

不過，立陶宛駐中官員尚未接獲相關正式通知。負責交通運輸事務的立陶宛駐中國大使館參贊林姆柯斯（Ramūnas Rimkus）認為，中方的決定是政治考量。

他指出，中國許多大型企業是國營企業，領導層為保住職位必須對政治層峰積極主動表示忠誠，中國與立陶宛關係惡化就是個表現的好機會。

不過，他告訴波羅的海通訊社，對「中鐵集裝箱」而言，中斷直達立陶宛的貨運班次損失不大，「相較於讓黨生氣，這區區幾歐元的損失確實是風險較小的選項。」

對此，中鐵集裝箱隨即發布聲明駁斥，指出中斷與立陶宛的中歐貨運班次屬消息不實，並表示目前中國與立陶宛間的中歐班次一切正常。

中共官媒《環球時報》英文版也報導，中鐵集裝箱在接受採訪時否認媒體的說法。

然而，《自由時報》的獨家報導指出，立陶宛國鐵（Lietuvos Geležinkeliai）公關柳比納斯（Gintaras Liubinas）證實，公司透過客戶發現，多列來自中國的貨運列車將不會在8月底和9月上半月抵達立陶宛，但轉運列車將照常行經立陶宛。「我們希望雙方早先達成的所有協議都能得到尊重，並在貨運領域成功發展互利合作。」

業務涵蓋中國對立陶宛貨運的愛沙尼亞物流運輸公司ACE Logistics評估，中方的決策確實會造成不便，但不會導致巨大損失。貨物仍能從中國經由波蘭等地進入立陶宛，雖然交期、運費等成本勢必上升。

去（2020）年6月起，中國才有固定的鐵路貨運班次開往立陶宛。

台灣與立陶宛關係近期顯著升溫，雙方規劃今年互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，是台灣在歐洲地區及中國邦交國首例。中國外交部10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使，以示抗議。

立陶宛專家學者多認為，外交單位在此之前即對北京的相關決定有心理準備，透過經濟手段施壓也是北京常用的招術。

事實上，中國外交部10日作出召回大使相關宣布後，立陶宛交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）即示警，與中國的關係惡化恐影響雙邊鐵路貨運，但他同時也說，立中兩國的經濟連結不強，因此損失不大。立陶宛鐵路公司執行長巴圖施卡（Mantas Bartuška）甚至預測，來自中國的貨運量在秋季稍晚將增加。

根據聯合國資料庫COMTRADE，去年中國對立陶宛的出口貿易額近14億美元，立陶宛對中國則不到4億美元。

我國外交部回應，證實中鐵中斷立陶宛鐵路貨運

對此，外交部發言人歐江安向媒體表示，外交部有注意到中鐵集裝箱將於8月底中斷直達立陶宛鐵路貨運的相關報導，且經多方查證屬實。

根據外交部掌握的訊息，該鐵路貨運是中國貨物出口到歐洲各種途徑當中，成本相對較低廉的運輸方式，且中國政府有大量補貼。

外交部強硬表示，對於將涉及人民生存福祉的正常經貿往來，當作制裁的武器，是外交部絕對反對的。並呼籲世界各國尊重自由貿易精神，遵循以國際規則為基礎的國際貿易體系，以維持全球經濟穩定及繁榮。

外交部也呼籲，民主陣營的夥伴國家要相互尊重扶持、仗義聲援立陶宛，展現不畏強權的決心。而台灣與立陶宛將在共同的理念及價值基礎上，持續深化兩國互惠互利的夥伴關係。

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新聞來源

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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