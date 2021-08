《第四級病毒》：雷斯頓實驗室從老地方進口一批猴子又死於絲狀病毒，簡直不可思議

文:約瑟夫.麥科明克(Joseph B. McCormick)、蘇珊.費雪賀區(Susan Fisher-Hoch)

亞洲炸彈

一九八九年十一月三十日,我注意到麥科明克辦公室有不尋常的動靜,從莫非的聲音就知道他很興奮。我很好奇發生了何事,所以探頭進麥科明克的辦公室,他們就叫我們進去。

麥科明克說:「羅素將軍剛打了電話給莫非,詹寧在實驗室猴子身上發現了疑似伊波拉病毒或者是馬堡病毒的東西。實驗室就在華盛頓附近。」

我知道詹寧,多年來他一直在狄屈港的「第四級病毒隔離實驗室」研究拉薩與伊波拉病毒。但是,華盛頓地區有伊波拉病毒?我說:「他一定是眼花了。」

但是我又想,以我們對馬堡病毒幾近一無所知來說,這並非完全不可能,它既然爆發過一次,就有可能再來一次。莫非興奮地轉述羅素將軍的陳述,好像詹寧用死猴做組織培養,裡面有大量的絲狀病毒。

我問:「這些猴子哪裡來的?」我預計回答會是烏干達,馬堡病毒原發地。

「菲律賓。」

我說:「有絲狀病毒的猴子都是產於非洲,菲律賓根本沒有『類人猿出血熱病毒』!」

莫非與麥科明克顯然也對這點頗感疑惑,但是我們都熟知詹寧的能力,他說有就是有。此外,他還很肯定這些猴子帶有「類人猿出血熱病毒」,照這樣看來,那批猴子應當是感染了合併式病毒。但是不論是絲狀病毒或「類人猿出血熱病毒」,都應只存在於非洲或印度。

第二天莫非與麥科明克飛去「美國陸軍傳染病醫學研究所」與軍方開會,回來後,他們開始研擬防治計畫。計畫中,麥科明克與史帝芬.歐斯妥夫(Stephen Ostroff)到雷斯頓建立病毒通報系統,萬一有人感染,還要負責醫療部分。麥科明克說:「蘇珊,我們到現在還不知道這些猴子的感染途徑,我們需要一個人去追蹤。」

疫病調查管轄權起爭議

這個任務很麻煩,首先我必須打許多電話給那些知道實驗室猴子進口事宜的人,包括「世界衛生組織」的吉姆.米根(Jim Meegan),以及在菲律賓馬尼拉負責「疾病控制中心」的「傳染病學田野訓練計畫」(Field Epidemiology Training Program)的馬克.懷特(MarkWhite)。此外,我還要聯絡蘇聯與德國研究者,因為謠傳猴子是由這兩國輸出的。懷特的工作特別重要,麥科明克拜託他細訪馬尼拉的實驗室,看看處理那些猴子的研究者能不能提供進一步的資訊。這是個艱鉅任務,因為菲律賓鄉間叛軍作亂,懷特承受了很大的風險。

我也和荷蘭航空公司派駐紐約的貨運部經理詳談,他告訴我這批猴子是在十月間自菲律賓運來的,根據他的紀錄,馬尼拉當地有四個猴子貿易商,這批猴子屬於同一個貿易商,曾在阿姆斯特丹的「動物旅館」過了一夜。

一般,百分之五的猴子會死於長途飛行的壓力,但這批猴子死亡率高達百分之二十到五十,顯然有不對勁的地方。更糟糕的,我們後來查出這批猴子除了在阿姆斯特丹過了一夜外,也在紐約甘迺迪機場的動物旅館過了一夜。現在,除了華盛頓外,我們還要擔心紐約也可能傳出疫情。我很確定這些猴子一定與非洲有關聯,但要如何找出關聯呢?我與麥科明克討論過幾種策略,他說:「妳最好去阿姆斯特丹一趟,查看運送過程到底出了什麼差錯。」

這個任務牽涉到複雜的「管轄權」問題。我先與日內瓦的米根聯絡,他是個病毒學家,鑽研「節足動物媒介病毒」。多數「節足動物媒介病毒」頂多是第二級或第三級病毒,他從未接觸過像此次意外如此致命的病毒。結果米根說他要前往阿姆斯特丹調查,隨行的還有一個動物學家,他讓我覺得這是他專屬的戰爭,儘管他對伊波拉病毒毫無經驗。時代改變了許多,雖然名義上我們仍是「世界衛生組織」的顧問,但是政治優先。

調查行動不受歡迎

當我與荷蘭方面通過電話後,事情變得更棘手。荷蘭衛生官員表示,他們能夠理解我們追蹤病毒來源的需要,但是如果我執意前往,可能「不會受到歡迎」。當我向莫非報告我的窘境時,他讓我與荷蘭的病毒學家,同時也是鹿特丹「熱帶醫學研究」(Institute of Tropical Medicine in Rotterdam)布因斯瑪(Prof. Bruinsma)教授聯絡。我一跟布因斯瑪通上話,就知道他是個盟友。

他說:「別理那些官腔官調,趕快到阿姆斯特丹來,我會去接妳。」他說,荷蘭衛生官員將在海牙舉行一次會議,討論此次的疫病,我應該去參加。雖然有了布因斯瑪的鼓勵,我仍然覺得沒有官方正式邀請,貿然跑去很危險。但是莫非說:「不管它,還是去一趟。」

通常,我們一定要接獲正式邀請才能前往調查,即便是美國境內愛達華州的狂犬病,或是內布拉斯加州的食物中毒,如果疫病調查地點是在國外,更是需要正式的邀請。除非情況特殊。我想這稱得上特殊情況吧?更何況,莫非是我的上司,他叫我們去,我能說不嗎?荷蘭航空公司在紐約的經理也說,我到了阿姆斯特丹,該公司的人會傾力相助。我看,我是別無選擇,只能去碰碰運氣。

當晚我就搭上飛往阿姆斯特丹的飛機,旁邊的座位沒人,正慶幸可以躺下來睡一覺時,一個肥胖的中年男人在我身旁坐了下來:「我跟妳一起去,我是檢疫部的查克.麥肯斯(Chuck McCance)。」

檢疫部在「疾病控制中心」的另一棟樓,以往,我們甚少有業務接觸。他們和其他部門不同,有相當程度的「官方行政權」,管理猴子進口就是他們的業務。當我向他表示荷蘭衛生官員不歡迎我們前往,麥肯斯大吃了一驚,他以為我有正式邀請,沒想到在這種情況下,我的上司還是堅持我去荷蘭一趟。

忍受屈辱達成目的

布因斯瑪依約到機場接機,顧不得寒暄,就催著我們驅車前往海牙參加會議,到海牙約莫要一小時車程,我們已經快趕不及了。車上他說,我們的焦慮不是杞人憂天,歐洲不喜歡「以前的殖民地的人」來告訴他們應當如何做。

他說:「政治歸政治,比不上查出伊波拉病毒有沒有出入荷蘭機場來得重要。」

一到海牙,他就帶我們進入一間會議室,兩張會議桌一擺,占滿了整個房間,我簡直看不出有我容身之處。會議室裡已經有幾個人,我認得「世界衛生組熾」的米根,態勢很明顯,在座的人中,只有我對伊波拉病毒有經驗。不知是緊張還是時差的關係,我覺得很累。

出乎意料,會中氣氛還滿友善,他們甚至請我針對伊波拉病毒發言。一個小時後,會議愈接近尾聲,整體氣氛就愈比我原先想像的和善,他們允許我去查看運送猴子的設施。不過,會議結束後,一位衛生官員趨前,低聲在我耳邊說:「我告訴過妳,我們不需要妳。」

我回說:「對不起,通常我不會這麼做,但是我的上司命令我來,我也沒辦法。」

那位官員點點頭說:「看在妳是個女人的份上,我沒有把妳請出會場,但是請妳向妳的上司說,下次絕不可再犯。」

儘管情勢敏感,我也受到屈辱,但是我已經達成此行的目的。第二天,我前往機場貨運區的動物旅館查訪,那是間高大且空氣流通的大型建築,從家庭寵物到各式珍奇異獸都可容置,有兩個房間是用來收容猴子與鳥的。我很訝異此處的寬敝、舒適、管理有效率,簡直比人擠人的機場入境大廳舒服多了。

他們說,猴子與鳥經常放在同一房間。可不可能我們在追蹤的是一種鳥類病毒?這並非全無可能。有時我們懷疑伊波拉病毒是一種植物病毒,因為長得最像伊波拉病毒的一種絲狀病毒就是植物病毒。

動物旅館經理說,那批運往雷斯頓的猴子只停留了幾個小時,事實上,根據登記表,是停留了六個小時。有可能這些猴子在短短的六小時內,在此處接觸了來自非洲的動物嗎?當天此處的非洲動物只有兩隻,一隻是狒狒,另一隻是迦納的猴子,目的地是墨西哥市的一個私人動物園。經理說,那批亞洲猴子與這兩隻非洲靈長類共用一個水盆,病毒很難用這種方式由一隻猴子傳播到另一隻猴子身上,更別提一口氣傳染了兩種病毒。不過,我們還是勸告經理最好讓不同的動物分用不同水盆,他馬上請屬下去辦。

又一批疑似感染的猴子

當晚,麥科明克遠自亞特蘭大撥來的長途電話吵醒了我,他說:「壞消息!有一批來自坦尚尼亞阿魯沙(Arusha),要運往德州的猴子,正前往阿姆斯特丹途中。聽說,拉魯沙地區的實驗室有很多猴子病死。」

他告訴我飛機班次,那是一架荷蘭航空的飛機,已經起飛了。我看看手錶,半夜一點,我將鬧鐘設定在六點半,好起床打電話通知機場的動物旅館人員。

不管謠言來源如何,結果那批猴子健康得很,准予放行到德州。

查出此次絲狀病毒是來自非洲還是亞洲新病毒株,對我們而言非常重要。所以當麥科明克聽說有兩隻來自非洲的猴子,與那批亞洲猴子在動物旅館共處一室時,他感到非常好奇,設法聯絡了墨西哥市那個私人動物園。靠著支離破碎的西班牙文,他居然探聽出那兩隻靈長類抵達後十分健康,但對麥科明克來說,這還是不夠,他需要牠們的樣本來測試有沒有伊波拉病毒,所以他找了中心裡的同事喬治.貝爾(George Baer)。貝爾搞了一輩子的狂犬病研究,在墨西哥有非常好的人脈,靠著他的關係,麥科明克弄到了樣本,化驗結果呈陰性。現在他堅信我們面對的是亞洲新病毒株。

我們對送到德州的那批猴子還是不敢掉以輕心,中心裡「動物資源部」(AnimalResources)主任巴比.布朗(Bobby Brown)決定親自前去看一下。他與當地的動物學家相當熟,合作得很愉快。化驗結果顯示這批來自坦尚尼亞阿魯沙的猴子,並沒有感染非洲伊波拉病毒,但是一些猴子身上卻有抗體。布朗帶了幾隻回來,養在實驗室中好長一段時間,結果這些猴子都沒有發病,又是一條錯誤的線索!

但至少我們證實了猴子身上帶有伊波拉病毒抗體,不會危及其他猴子的健康。這很重要,因為自從雷斯頓事件後,我們接到許多動物學者的電話,他們的猴子帶有抗體,不知道該如何處置,這些猴子對他們而言十分珍貴且重要,不希望處死牠們。

管制猴子進口

自阿姆斯特丹返回美國途中,我繞道紐約,在那裡碰到前往調查動物旅館的歐斯妥夫。那家動物旅館是由「美國保護動物協會」(American Society for the Protection of Animals)經營,負責人是個大塊頭、三十好幾的女士。顯然她對動物極有愛心,那裡簡直像個動物天堂,雖然以空間、清潔度來說,比不上阿姆斯特丹的動物旅館。因為地方不夠,有時好幾隻動物擠在一間,有的則綁在走道上。任何動物不舒服,都會被抱出籠外照顧餵食。

歐斯妥夫和我簡直嚇呆了。如果說非洲猴子的病毒要傳染到人身上,還有什麼更好的途徑?當我們詢問經理有沒有動物或管理人員傳染伊波拉的例子,我們更是呆掉了。

經理說,不只一例。兩年前她自己就曾經發高燒病倒過,她所描繪的病徵,聽起來很像出血熱病,我們連忙為她採血檢驗,發現她有極小量的抗體。後續的檢驗顯示無論她當時得的是什麼病,都和此次的伊波拉病毒無關。

當我返回亞特蘭大時,發現檢疫部門已經開始管制美國境內猴子進口。他們首先對付那些「惡名昭彰」的進口商,這些進口商不僅虐待猴子,把牠們關在擁擠的空間,而且非法把牠們當作「家庭寵物」販售。一九九○年三月,檢疫部終於下令暫停所有猴子進口,惹得科學界抱怨不已。當時我們不知道科學界多麼倚賴這些實驗猴子,後來才知道美國一年進口兩萬隻實驗猴,其中一萬六千隻是來自亞洲的獮猴,也是此次雷斯頓事件的主角。這些猴子大部分供醫療研究,用來測試藥物安全。我們不知道實驗猴進口是大大有利可圖的行業,裡面還有黑社會組織插手。

但是禁令頒布前還是有許多實驗猴進口,裡面有一些是病猴。所以我和麥科明克忙壞了,要寫通報給各地的實驗室研究者與獸醫,讓他們注意可能的病毒,以及如何處理猴子。一九六七年馬堡病毒爆發時,檢疫措施要求所有動物都必須檢疫觀察三十天,才能提關。這個方法也有不周延的地方,因為禁閉中的動物總有幾隻會死亡,有時檢疫人員會誤以為猴子是因為這類原因死亡,忽略了可能是病毒危機,讓其他已經傳染了致命病毒的猴子放行。

更壞的消息,賓夕法尼亞州一家實驗室的猴子也傳染了伊波拉,同樣的,這批猴子也是來自菲律賓,而且此次的航運路線是走亞洲線,跟非洲完全沒有牽連。現在我們確知這個病毒是亞洲病毒株,也確定它似乎不會傳染給人類。

又一批死於絲狀病毒的猴子

一九九○年一月,事態愈趨嚴重。雷斯頓實驗室從老地方進口了一批猴子,結果,猴子又陸續發病死亡,也是絲狀病毒。

簡直不可思議。

是實驗室有病毒?還是他們兩次進口的猴子本來就傳染了?看來後者的可能性較高。

厄運連連,二月初消息傳出德州實驗室有致命疾病,幾乎所有實驗猴都死光。我打電話給該實驗室的史帝夫.皮爾森(Steve Pearson),他是個冷靜而技術精良的動物學者,即使在電話中我都可以感受到他失去這些寶貴動物的心痛,皮爾森下定決心,能救幾隻就救幾隻。我很確定這次的伊波拉不是薩伊病毒株(伊波拉病毒的標準學名亞種),因為如果是薩伊病毒株,早就有人感染了。我建議皮爾森先找出病毒傳播管道,否則無法控制。

我認為皮爾森可能需要人手,便指派了派姬.蒂波(Peggy Tipple)前去協助。蒂波熱愛動物,也喜歡研究、蒐集資料。此次調查比較單純,因為他們只要追蹤伊波拉病毒傳播管道即可,它不像是雷斯頓意外事件,是兩種病毒混合。透過蒂波與皮爾森的緊密合作,我們終於拼湊出此次疫病傳播的管道。

共用注射針頭惹的禍

大部分實驗機構,包括德州這家在內,都會對實驗動物做結核菌素型反應測試(tuberculin skin test)。囚禁中的猴子最容易得到肺結核,如果染有肺結核,經注射試劑後,皮膚就會隆起一塊。每個小玻瓶中的試劑共七份,雖是個小細節,卻是蒂波「破案」大關鍵。

蒂波請實驗室人員告訴她,是以何種順序幫猴子做結核菌素型反應注射,結果她發現每一次都一樣,注射完一排籠子的猴子,再注射第二排。蒂波很仔細地核對注射順序與猴子罹病紀錄,赫然發現,如以七隻猴子為一個循環,第一隻猴子都健康,二到七隻猴子都有感染紀錄。很顯然的,實驗室人員一次抽出七份的試劑,沒有替換針頭,就重複替猴子注射。

蒂波的發現扎扎實實證明了德州此次的病毒,就像馬堡病毒、伊波拉病毒、拉薩病毒一樣,是會透過重複使用針頭傳染的,如果是空氣傳染,那麼每八隻猴子中的第一隻猴子就不應倖免於難。

核稿編輯:王祖鵬