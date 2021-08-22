2021/08/22,
健康

攔截惡性心律不整，預防猝死的「植入式心臟去顫器」

攔截惡性心律不整，預防猝死的「植入式心臟去顫器」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

突然遇到有人昏倒時，一定要考慮惡性心律不整的可能性，包括心室頻脈與心室顫動皆是常見的原因。

「啊！有人昏倒了！」

突然遇到有人昏倒時，一定要考慮惡性心律不整的可能性，包括心室頻脈與心室顫動皆是常見的原因。

我們的心臟有一套精細的電氣傳導系統，正常時候，心肌會依照規則的節律跳動，持續推動血液循環。

當電氣傳導出問題時，心室肌肉可能以快速或不規則的方式收縮，無法有效推動血液。

患者會突然感到心悸、胸悶、頭暈、喘不過氣，若沒有及時恢復正常心律，患者的心臟可能會突然停止跳動，甚至可能死亡，根據統計數據顯示，在醫院外發生心臟驟停的患者死亡率高達九成。

為了預防心臟驟停可能造成的腦部不可逆損傷及猝死，我們平常要控制好血壓、血脂、血糖，並避免抽菸、飲酒過量，並盡量減輕壓力。

治療心臟驟停最有效的方法是透過電擊除顫法，主要是透過電擊您的心臟，來恢復正常的心跳。目前有兩種設備可以提供這樣的電擊，包含自動體外除顫器及植入式心臟整流去顫器。

倘若發生心臟驟停的風險較高，譬如：曾經心肌梗塞、心臟驟停過、心臟衰竭或心律不整患者、有遺傳性或先天性心臟疾病，可考慮安裝植入式心臟整流去顫器，預防猝死。

醫師會在胸口做一個約5公分長的切口及皮下囊袋，導線會經由靜脈血管進入心臟，並延伸固定在心臟適合的位置，最後將去顫器埋在皮下囊袋，再縫合傷口。

植入式心臟整流去顫器能夠持續監測心律，並在出現心室頻脈或心室顫動時，自動整流去顫，讓心臟恢復正常節律。

植入心臟整流去顫器後，要避免強力磁場干擾，請勿將手機放在胸前口袋。通過安檢時，請先告知安檢人員。一般家用電器在正常使用情況下，不會影響心臟整流去顫器的運作。

提醒您，即使沒有症狀，也要記得按時回診喔！

  • 搜尋附近的診所：內科

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。