攔截惡性心律不整，預防猝死的「植入式心臟去顫器」

「啊！有人昏倒了！」

突然遇到有人昏倒時，一定要考慮惡性心律不整的可能性，包括心室頻脈與心室顫動皆是常見的原因。

我們的心臟有一套精細的電氣傳導系統，正常時候，心肌會依照規則的節律跳動，持續推動血液循環。

當電氣傳導出問題時，心室肌肉可能以快速或不規則的方式收縮，無法有效推動血液。

患者會突然感到心悸、胸悶、頭暈、喘不過氣，若沒有及時恢復正常心律，患者的心臟可能會突然停止跳動，甚至可能死亡，根據統計數據顯示，在醫院外發生心臟驟停的患者死亡率高達九成。

為了預防心臟驟停可能造成的腦部不可逆損傷及猝死，我們平常要控制好血壓、血脂、血糖，並避免抽菸、飲酒過量，並盡量減輕壓力。

治療心臟驟停最有效的方法是透過電擊除顫法，主要是透過電擊您的心臟，來恢復正常的心跳。目前有兩種設備可以提供這樣的電擊，包含自動體外除顫器及植入式心臟整流去顫器。

倘若發生心臟驟停的風險較高，譬如：曾經心肌梗塞、心臟驟停過、心臟衰竭或心律不整患者、有遺傳性或先天性心臟疾病，可考慮安裝植入式心臟整流去顫器，預防猝死。

醫師會在胸口做一個約5公分長的切口及皮下囊袋，導線會經由靜脈血管進入心臟，並延伸固定在心臟適合的位置，最後將去顫器埋在皮下囊袋，再縫合傷口。

植入式心臟整流去顫器能夠持續監測心律，並在出現心室頻脈或心室顫動時，自動整流去顫，讓心臟恢復正常節律。

植入心臟整流去顫器後，要避免強力磁場干擾，請勿將手機放在胸前口袋。通過安檢時，請先告知安檢人員。一般家用電器在正常使用情況下，不會影響心臟整流去顫器的運作。

提醒您，即使沒有症狀，也要記得按時回診喔！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航