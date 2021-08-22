眼科醫師圖解「SMILE微創近視雷射手術」，術前檢查、術後照顧Step by Step

近視雷射手術是透過改變角膜弧度來矯正近視，目前常見的近視雷射手術有PRK雷射屈光角膜切削術（Photo Refractive Keratectomy）、LASIK雷射屈光角膜層狀重塑術（Laser Assisted in Situ Keratomileusis）、與SMILE微創角膜透鏡萃取術（SMall Incision Lenticule Extraction）等。

眼科專科醫師張聰麒指出，從早期的PRK，進展至LASIK，再發展到SMILE，近視雷射手術漸漸朝向微創的方向前進，目的是希望可以減少疼痛、降低併發症的機率，並提升視覺品質。SMILE微創近視雷射手術的執行難度較高，仰賴醫師的技術與經驗，也需要患者的密切配合。

SMILE微創近視雷射手術，完整檢查擬訂計畫

安排近視雷射手術前，充分溝通非常重要，張聰麒醫師強調，一定要先了解患者的期待，綜合考量年紀、職業及視力需求。

接下來會評估整個眼睛的健康狀況，張聰麒醫師說，「我習慣由後往前檢查，從視神經、視網膜、黃斑部、水晶體、瞳孔、到角膜。看看視神經是否有萎縮、視網膜與黃斑部是否有病變、水晶體是否有白內障。」

角膜是近視雷射手術的基礎，必須確認角膜厚度，因為近視雷射手術會削掉部分角膜來改變屈光度，而且還需顧及眼球結構的強度。張聰麒醫師解釋，我們會量測角膜地圖，包括角膜的後表面與前表面，以免角膜在術後變形，若有圓錐角膜便不適合接受近視雷射手術。

Photo Credit: 照護線上

瞳孔大小也很重要，因為我們的瞳孔在夜間會放大，倘若雷射手術的光學區塊沒有辦法完全覆蓋夜間的瞳孔，就容易產生眩光。接受過LASIK的患者較常提到夜間眩光的問題，張聰麒醫師分析，至於接受過SMILE的患者較少出現夜間眩光，因為SMILE是在角膜基質層用飛秒雷射雕刻出一個角膜透鏡，所以在有度數與沒有度數的角膜之間是漸進變化，可以減少夜間眩光的狀況。

「夜間眩光對於經常在晚上開車的患者有相當大的影響，」張聰麒醫師說，「尤其在路燈較少、環境光線較暗的地方，夜間眩光會格外明顯。」

在度數規劃方面需要非常仔細，由於眼球有彈性，且睫狀肌的收縮、放鬆都會影響水晶體，使得近視度數一直處於變動的狀態，所以會測量不同狀態下的近視度數，包括日間近視度數、夜間近視度數、散瞳近視度數。若是超過四十歲的患者，還需要量測老花度數，雖然大家可能覺得自己還很年輕，但是眼睛其實已經漸漸老化了，醫師會根據用眼需求來規劃矯正的近視度數，若是有老化眼，則會讓一眼留0度，一眼留50-100度。所謂的老花雷射，就是用這樣的方法來進行。

「為了更精準評估近視度數，我們會在排撿日與手術當天，由兩位驗光師分別做一次完整的測量，」張聰麒醫師說，「除了電腦驗光，還會讓患者試戴，實際去感受。」

最後還需要進行淚液測試，因為近視雷射手術會影響角膜的神經，所以在術後容易出現乾眼症的狀況。倘若淚液測試發現淚液的基礎分泌量過少，術後乾眼症勢必更加嚴重，需要事先讓患者了解。術後乾眼症的嚴重程度與受影響的角膜神經數量有關，張聰麒醫師說明，PRK會影響所有的角膜神經、LASIK會影響大約90%的角膜神經，使得術後乾眼症比較嚴重且持續較久；SMILE會影響大約10%的角膜神經，術後乾眼症的程度會輕微許多。

「為了改善乾眼症的不適，術後可以使用人工淚液、凝膠、藥膏，甚至使用淚管塞，讓淚液可以留在眼睛。」張聰麒醫師說，「接受LASIK的患者，大約每五個會有一個需要使用淚管塞，而接受SMILE的患者，大約三、四十個才會有一個需要使用淚管塞。微創手術保留了大部分角膜神經，對患者很有幫助。」

SMILE微創近視雷射手術步驟Step by Step

近視雷射手術的做法持續在進化，張聰麒醫師說，最早的PRK是先刮除角膜的上皮細胞層與前彈力層，然後用準分子雷射切削基質層。LASIK是切開上皮細胞層與前彈力層，掀開一片角膜瓣，然後用準分子雷射切削基質層。

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為了減少對上皮細胞層與前彈力層的傷害，SMILE是先使用飛秒雷射於基質層中雕刻出一個角膜透鏡，接著使用飛秒雷射製作約2-4公厘的角膜開口，然後再透過角膜開口小心地取出角膜透鏡，如此便能改變角膜弧度達成近視矯正。

由於SMILE的傷口較小，術後疼痛較輕、視力恢復較快、出現乾眼症的機會較低，張聰麒醫師指出，前彈力層與後彈力層是角膜最堅韌的部位，保留前彈力層有助維持角膜的結構與強度。

SMILE微創近視雷射手術，術前、術後照護重點

近視雷射手術是透過改變角膜厚度來調整屈光度，術前務必停戴隱形眼鏡，讓角膜回復原狀，才能夠精準測量、正確規劃，張聰麒提醒，配戴軟式隱形眼鏡的人，請停戴一週；配戴硬式隱形眼鏡的人，請停戴二週；配戴角膜塑型片的人，請停戴四週。

接受近視雷射手術後，要好好照顧傷口，請保持清潔，並按時點眼藥水，張聰麒說，一般有三罐眼藥水，抗生素藥水、類固醇藥水、與人工淚液。抗生素藥水主要是預防感染；類固醇藥水可以減輕發炎反應、幫助視力恢復；人工淚液可以改善乾眼的不適。

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過去做LASIK，因為有角膜瓣，所以會請患者戴一週蛙鏡，避免碰觸，張聰麒說，現在做SMILE，沒有角膜瓣的問題，也就不需要戴蛙鏡。

在正常狀況下，SMILE術後大約有八成的病患，在隔天的視力可以回到1.0。夜間光暈的問題，在一開始會比較明顯，復原速度與年紀有關，二十多歲的患者，大約一週可以恢復，四十多歲的患者大約一個月可以恢復。

貼心小提醒

每個人的角膜狀況、用眼需求皆不相同，接受近視雷射手術前要與醫師詳細討論，並透過完整的檢查，擬定手術計畫。周延的術前準備與術後照顧，有助提升手術成果，張聰麒說，接受近視雷射手術後，如果出現疼痛加劇或視力突然惡化，要盡快回診檢查喔！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航