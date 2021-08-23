2021/08/23,
財經

美中台製造業循環不同調：台股波動加大，應重新檢視循環及長線布局時間點

美中台製造業循環不同調：台股波動加大，應重新檢視循環及長線布局時間點
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我們想讓你知道的是

台股近期的大幅波動該如何解讀 ? 台灣目前又位於循環的哪個階段 ? 我們該如何判斷台股的布局價值 ? 本文將依序為你解析。

台股萬八修正至今：航運領跌，電子趨勢凌亂

觀察自今（2021）年7月15日至今，加權指數在創下18034的歷史新高後，近月向下修正了超過1000點，拆解關鍵：由下圖可以看到此波回調主要由航運和玻璃等傳產做領跌，電子版塊趨勢凌亂，先前於快報提到的庫存天數最高的消費性電子表現弱勢，最主要是在反映未來的訂單疑慮，而台積電與半導體表現中庸，則未能為大盤提供有力支撐。

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PhotoCredit:財經Ｍ平方

過去提到台灣經濟結合了短、中、長期的影響因素，中短期會受到製造業循環的影響，長期生產力則具有保護。觀察製造業循環，可發現在上升週期末升段過後，加權指數皆能看到10％至20％不等得修正，以下我們將從製造業循環目前位階，以及傳產及電子兩大面向切入分析後勢台股看法。

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PhotoCredit:財經Ｍ平方

製造業上升週期中後段，庫存調整由上游傳遞至下游

先前提及製造業循環將延續至Q3，不過8月以來觀察製造業數據出現了些許變化，我們於8月初本篇快報確立製造業上升週期進入中後段，各國之間以及上下游皆出現分歧。從「PMI新訂單減客戶庫存」觀察，中國已呈現轉向、台灣高檔、美國則持續創高，顯示全球供應鏈在緩解跡象下，上游首先面臨到去庫存壓力：

  • 中國：以上游製造業為主體，其新訂單開始出現下滑，且客戶庫存持續積累，已領先進入「被動加庫存階段」。
  • 台灣：以出口「中間財」為主，庫存循環會滯後於中國，新訂單目前仍加速擴張，但客戶庫存卻首度出現從去年6月以來的大幅攀升，部分產業的補庫存效應正在減弱，台灣已進入「主動加庫存階段」，留意部分產業即將進入跌價循環。
  • 美國：作為全球商品最終製造和最大的消費地，位於產業鏈下游，庫存週期滯後於台灣，而美國目前的新訂單仍維持高檔，客戶庫存也持續創下新低，顯示美國仍位於「被動去庫存階段」，補庫存效應持續。

在這樣的位階之下，由上游至下游將逐漸看到供應鏈緩解、訂單趨緩、存貨堆積的衝擊，新興市場及原物料首先面臨壓力，因此我們在本文認為新興市場與原物料勝率降低。而該現象也同步影響航運等為本波領跌台股的主要族群，為供應鏈緩解之下率先反應的板塊。

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PhotoCredit:財經Ｍ平方

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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