《登山聖經》：當你無法真的實行某項登山活動時，這些訓練幫你達到最佳狀態

文：登山協會（The Mountaineers）

體能調適

一套合宜的登山訓練計畫包括本章的基本概念提到的有氧和無氧心血管訓練、重量訓練、柔軟度訓練、技能養成、交叉訓練、適當地補充能量，以及充足休息和復原過程。

許多登山者一週數天會花一至兩小時做體能訓練，也會在週末進行長時間的山區活動。熟練某種活動的最好辦法就是實地進行。而，當你無法真的實行某項登山活動時，仍有許多能夠幫助你準備到最佳狀態的訓練可以選擇。本章為個人體能調適、進而優化每個登山者的訓練時間提供了綱領。

目標設定

為了達到登山時的最適狀態，首要工作就是了解何謂自身的最適狀態。這個章節所定義的登山最適狀態，是指身體在山野間行動之際，全身能舒適地伸展，並且儲備足夠的力氣與後勁以面對未能預知的挑戰。在設計一套適宜的訓練計畫之前，必須確立你的最終目標與達成步驟。

「聰明的」（SMART）目標：首先，設立精確的（Specific）、可衡量的（Measurable）、行動導向的（Action-oriented）、實際的（Realistic）和可即時追蹤的（Time-stamped）目標。例如：「在夏天結束之前，用三天時間，以Y路線攀登X山頭。執行五次一週的體能訓練計畫，每隔一週為一趟9.7至12.9公里的健行路線增加914公尺的上升高度，每次出去都逐漸將背包增加1.35至2.25公斤。」訓練行程中涵蓋這些「聰明」要素，將能使你更有動機，而不單只是「達到登山最適狀態」的模糊渴望而已。

登山體能調適計畫所需之要素

一日初級攀岩行程所需的身體強度，與進階的兩日冰雪攀登所需的水準有所不同。這兩者的訓練都會與三週長的訓練大不相同。將最終目標謹記於心，你才能訂定符合個人需要的計畫。

心血管循環耐力訓練

心血管循環耐力，是指身體長時間進行重複性活動的能力。不論是有氧或是無氧的活動，皆需要心血管與許多大肌肉群的配合。良好的心血管循環耐力基礎是登山活動在各個方面都不可或缺的根基。有氧運動指的是任何需要大量氧氣量來持續體能的心血管耐力的訓練運動。它又可分為短期（2至8分鐘）、中期（8至30分鐘），或是長期（30分鐘以上）。與無氧運動相較，有氧運動的強度較低，且進行的時間較長。

開始登山活動的前置訓練之前，你必須有能力負重大約5.9公斤，並在兩個半小時內完成8公里、升降高度610公尺的往返健行路線。除了有此基本的健行能力之外，你仍需要設定一個星期從事四到六次體能訓練的計畫（視目標需要而定）。

有些訓練必須在山中或在丘陵地進行，但是大部分通常可以在住家附近完成。登山活動的心血管訓練應該囊括可使脊椎保持直立的活動。適合的例子有使用上斜跑步機、橢圓交叉訓練機、爬梯機、旋轉式爬梯機、健行、山徑步行、穿著雪靴訓練、跨國滑雪訓練、階梯有氧，還有越野賽跑。在訓練之餘，也可考慮以騎自行車、划船、游泳來 恢復體能以持續進行訓練，或用來作為補充交叉訓練的選項（見以下「交叉訓練」一節）。

無氧運動是一種身體達到有氧訓練的最高強度甚至以上的心血管訓練。這些訓練會達到比有氧運動時更高的心律。這類型的訓練讓你具備面臨山上緊急事故時所需的爆發力，在攀登岩壁時也能連結那些耗力較大的動作。無氧運動訓練能增進腿部的復原率，增進在各種地形行進的速度。曾經使你上氣不接下氣的運動，可以在訓練後變得輕鬆自在。無氧運動的例子諸如：在負重狀況下登階、負重情況下快速爬坡，或是在未負重情況下進行上坡衝刺。

要定期評估你的心血管功能以確保其是否在最適狀態，請選擇一條鄰近的、無雪覆蓋的健行路線，每二至三個星期進行自我能力的評估。每次進行測試時，可以給自己提出一些挑戰：增加背包重量（一個星期增加不超過原重量的10%或是1至2公斤），或是以同樣速度走完先前負重較輕時走過的路；或是在相同負重條件下，比上次更快走完全程。在這兩方面皆逐次增加難度，便可增加你的心血管功能。

若在訓練時想增加負重，最簡單的方法是多背幾瓶2公升的水。在訓練初期，如果有必要節省裝備、減少關節撕裂，下山前可以把水倒空。然而，當你接近訓練目標時，必須確認你能夠把背上山的東西背下來。如果你在背上輕便背包時就備感艱辛、呼吸困難，就要加強每週體能的訓練。若一增加負重就感到雙腿沉重，就把訓練的焦點放在肌力之上。

重量訓練

想要成功完成登山行程，重量訓練是很重要的一環。它讓你能有力氣承受在山裡遇到的可預期和不可預期的挑戰。重量訓練能幫助你訓練身體適應超負荷狀態，進而在活動時避免受傷，並提供肌肉平衡性、增進體能表現、增進新陳代謝、增加瘦肌量，進而協助降低整體體脂。努力讓自己比想像中更強壯是必要的。這額外的訓練，可以把登山時所需的耐力也一併訓練到符合各種相異、不一致的需求。

登山者如果有強壯的上背、核心、腿部肌肉、良好的平衡感、靈活性，以及具有彈性的小腿、膝蓋、軀幹和腳踝等，將會很有益處。攀岩和攀冰者如果有強壯且平衡感很好的上身肌肉，也很有好處。將全身的重量訓練納入整年的訓練中，你就可以在適當時機維持絕佳的基本體能和體格。在行前期，可使用單肢自由重量訓練運動，來矯正任何腿部和臀部的弱點，尤其要加強從事高山戶外活動時會用到的身體部位。

有些運動，像是原地弓箭步、單腳硬舉（圖4-1）、上下踏階（圖4-2）等，都能確保腿部和臀部的均衡運作。許多訓練一開始可以在家裡、不負重的情況下進行，然後隨著平衡感的提高和力量的增加，再添加負重。登山者身在陡峭的地形上時，小腿將承受負荷的衝擊，因此訓練內容也應包括仰臥舉腿的相關變化。

Photo Credit: 商周出版提供

單腳硬舉：這種絕佳的、著重某個部位的運動可以訓練腳踝、臀部、腳部的穩定度，並且強化整個腿部、臀部和下背部。以單腳平衡站立，同時用一隻或兩隻手握著啞鈴（圖4-1a）。保持另一隻腳抬高，但要靠近地面，以防需要著地以保持平衡。盡可能縮緊臀部，膝蓋微曲，然後將啞鈴慢慢接近地面（圖4-1b）。呼氣，每重複一次就要回到完全直立的位置。每條腿重複6到15次（取決於你所處的訓練階段），進行兩到三組，然後再訓練另一條腿。

上下踏階：要有效強化四頭肌，使之能夠順利下坡和攀登，你需要做反向登階。使用15至30公分高的階梯，這個高度讓你可以盡量減少動到膝蓋側面。從台階頂部開始訓練，腳尖向前，雙手握著輕啞鈴（圖4-2a），然後慢慢踏下階，彷彿你在下樓梯，要拿捏好下階的動作，就如同輕踩在蛋殼之上。台階上的腿是主要在運作的腿，所以你要集中注意力。當你的腳到達地面後（圖4-2b），從腳趾開始反向移動，用仍然在台階上的腿把自己撐起來。讓你運作中的膝蓋持續對準你的中趾，而不是讓重心來到身體的中線。控制好這個練習的登階和下階部分。每條腿重複6到15次（取決於你所處的訓練階段），進行兩到三組，然後再訓練另一條腿。

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鏟雪式：這種功能性的運動將上下身的軀幹旋轉整合在一起，使攀登者能將沉甸甸的背包抬到背上、挖雪坑或如廁空間，或者為防風和防雪設施雕刻冰磚做好準備。用這樣的鍛練代替仰臥起坐來優化訓練時間。雙手握一個大小適中的啞鈴。站立時雙腳要比肩寬。向下蹲向地板，並保持脊椎中立（圖4-3a）。重量會落在你的下巴下方。

當你站起來時，把身體轉向一邊，就像完成一次高爾夫揮桿一樣，把啞鈴的重量靠近你的肩膀（圖4-3b）。你的眼睛應該跟隨著啞鈴，將它移動到弧頂，並讓動作結束在你的肩膀附近，而不是頭頂。再次下蹲，然後向另一側抬起，兩側交替進行。保持腹部收緊，避免背部過度伸展。每邊完成兩到三組、每組6到15次重複動作（取決於你所處的訓練階段）。

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在訓練中期建立起良好的肌肉平衡性、核心肌力之後，再加入全身雙邊肢體的全方位訓練運動。這包含各種蹲舉、硬舉、仰臥推舉、引體向上、划（或水平拉的運動）等變化練習。由於在操作冰斧制動時處於動態、無法預測的狀態，務必要全方位訓練你的肩膀，以及胸部、肩膀和軀幹的力量與關節的健全。引體向上、伏地挺身和核心運動等，將在你握著冰斧於冰坡上努力阻止下滑時，幫助你迅速恢復定位。這些幫你增加力氣和耐力的訓練選項，包含自由重量訓練、上坡訓練、拉雪橇、負重訓練、進行與體重有關的訓練（換句話說，用你自己的體重進行訓練，如伏地挺身或引體向上），以及使用攀岩帶、抱石和專門為攀岩者開發的吊板。

試著在你的訓練中加入從事戶外活動會使用到的肌肉和動作。例如，你知道冬季要參加的活動中會穿雪靴，就要培養臀部屈肌的肌耐力，以利未來在雪地裡做重複性的舉高步行。可以在時間較短的無氧上坡運動或重量訓練時，增加腳踝綁腿重量訓練或滑雪靴練習。但不可以在長時間的耐力訓練時做腳踝綁腿重量訓練，因為那不僅會改變你的自然邁步，也會因過度使用而受傷。如果你知道自己懸吊動作較差，那麼除了訓練上半身的大肌肉群外，還要訓練你的腹肌、斜肌（旋轉軀幹時會用到的側腹肌肉）、前臂和手指，以鍛鍊你的軀幹核心肌群和握力。

使用健行測試為指導方針，完善你的力量訓練計畫。如果你在走顛簸路徑時腳踝感到疲倦，就增加單側平衡訓練，或每週增加短暫的碎石或沙土行走訓練，或者以走斜坡來幫助你的腳踝適應這種地勢。如果你的四頭肌在特別陡的戶外行程中覺得痠痛，就增加上下踏階、前蹲或弓步的訓練，並且專注於增強大腿前側的力量。如果增加訓練重量時，你的頸部和肩膀覺得疲倦，就增加訓練斜方肌的運動，例如挺直划動或聳肩。藉由追蹤這些狀況，你就可以決定哪些部分較弱，需要增加額外的重量訓練。

柔軟度訓練

柔軟度是指某個關節周圍肌肉的活動範圍。拉筋可以避免繁重訓練帶來的的肌肉痠痛，還能夠幫助你在增減體重時保持良好體態，自受傷中恢復，矯正錯誤的使力。甫開始一項新的訓練時，身體感受到些許僵硬是十分正常的，但藉由伸展身體，可以避免遲發性肌肉痠痛（delayed-onset muscle soreness,DOMS）至一定程度。

遲發性肌肉痠痛最常在人們做出異於一般動作或下降的運動時發生，像是負重走於長下坡、在下山路徑上奔跑，或抱石從高度下降。在你休息後開始運動或訓練時，可能會感覺到輕微的疼痛、痠痛、僵硬感及關節痛，所以要從低強度、低負重、持續時間短、分量較少（即減少重複次數與組數）的訓練開始。

蛙姿舒展：這是一項很適合用來準備垂直攀岩的低姿態伸展方式。將你的雙腳打開超過肩寬，呈全然蹲踞，保持腳跟貼地，軀幹微往前傾，但不要整個靠在膝蓋上（圖4-4）。手肘抵住膝蓋內側，以增加臀部及大腿內側的伸展。維持這個姿勢30到60秒。

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坐式臀部伸展：這個伸展能舒展到臀部和下背部（圖4-5）。坐在長椅、無扶手椅或汽車保險桿上，使脛骨與地面垂直，大腿與地面平行（換句話說，膝蓋呈直角）。為了拉伸右臀部，將右腳踝放在左膝上。胸部向前挺直（避免整個壓住膝蓋），直到你感覺右臀外側有很深的拉伸。保持30到60秒，然後將左腳踝壓在右膝上，重複這個動作。請注意哪邊的臀部感覺較緊（如果有感覺的話），在未來的伸展運動中就先伸展那一側臀部。站在小徑上做這個伸展運動能增加額外的平衡挑戰。

Photo Credit: 商周出版提供

技能養成

技能指的是協調的技巧和熟練度。技能豐富的登山者對每一個動作都很確實精準，且做每一個活動相對都比經驗較少的人省力氣。一位新手一週四天的攀爬可能有過度訓練之虞，然而一位協調性高的登山者，可以完成所有動作，卻較不會感到費力和緊繃；攀爬頻率雖然一樣，卻沒有過度訓練之虞。

經驗豐富的登山者知道何時要降低攀爬強度和頻率，並且會訓練比較不費力卻一樣重要的技巧。面對各種可能造成新手登山者驚恐、出錯判斷錯誤，甚或造成意外事故傷害的種種狀況，技巧老練的登山者較不慌張，而且處理起來較有信心。如果將本書中討論過的所有技巧實際運用，並依需要搭配合適的訓練，你就能成功地培養良好技能。

交叉訓練

登山準備最後一個要考量的要素是交叉訓練。簡單地說，交叉訓練是做一些和你從事運動不直接相關的輔助活動。就技巧層面來說，交叉訓練以各種活動形態來增強肌肉群，並在心理和生理層面上避開過度重複的訓練，讓你在從事像攀岩或冰攀等需要高度重複使用小肌肉群的運動時，保持身體與肌肉平衡。雖然交叉訓練與你從事的運動不直接相關，但保持關節健康和避免過度練習，卻和你的長期表現息息相關。

登山者的交叉訓練可以包含水平的拉或划動訓練，藉以平衡登山時佔絕大部分的垂直移動。騎自行車是很常見的登山交叉訓練之一。這種坐式的運動讓運動者的脊椎不會像在登山時負擔那麼大，但它提供無衝擊的戶外訓練模式，比從事像跑步那種高衝擊運動還要溫和。

書籍介紹

本文摘錄自《登山聖經（暢銷百萬60週年全新增訂第九版）》，商周出版

作者：登山協會（The Mountaineers）

譯者：張簡如閔、馮銘如、謝汝萱、葉咨佑、劉宜安

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《登山聖經》一九六○年初版上市，至今翻譯語言超過十五種，全球讀者達百萬人。無論老將、新手或有志攀山越嶺之士，均將本書視為必備教科書。

全面囊括當前登山運動所涉及的概念、技術和問題，除了提供新手基礎資訊，也有助於經驗的攀岩者回顧和增進自身技巧。深入撰寫諸如攀岩、冰上攀岩和人工攀岩等主題，提供對特定主題感興趣的讀者鑽研。

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬