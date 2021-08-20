南鐵東移案最後一戶黃春香訴求「原梯保留」溝通1年未果，清晨遭清場強拆

經歷超過10年抗爭的台南鐵路東移案，僅剩最後一戶黃春香家未拆，一年的緩拆期內，雙方溝通未果；鐵道局中部工程處今（20）日清晨6時起展開強拆作業，約數十名聲援者前一晚就在現場集結守在屋內，不過鐵道局在300名優勢警力保護下層層突破，聲援者也在早上8點遭清場，隨即展開拆除工作。

南鐵地下化工程因施工需求，拆除沿線340戶，原訂2024年完工，因部分住戶抗爭不願遷離，時間長達9年多，延遲用地取得，預估延到2026年完工。鐵道局去年7月、10月2度強拆反南鐵東移自救會長陳致曉及黃春香住家，陳家已拆除完畢，黃家則局部破壞，今天清晨發動3度強拆。

抗爭者不敵300警力遭清場

黃春香的臉書昨天發布「動員令」號召群眾聲援，並表示接獲消息鐵道局預計20日早上進行強拆作業。數十名名聲援黃家的群眾、學生等，昨晚就開始進駐黃家，他們反鎖門並且在屋內靜坐，彼此手勾著手形成一道人牆，並戴著口罩接力方式闡述抗爭訴求，希望為黃家爭取最後的機會。

綜合媒體報導和黃春香的臉書現場直播，附近的地下道和巷口都在凌晨被封閉，警方在凌晨3點出動300名警力設置拒馬、包圍黃家的房屋；警力於清晨6時左右從屋子後方進入，強制清空屋內人員，過程中聲援者高喊「警察暴力、迫遷幫凶」等口號，但仍被陸續帶到屋外，重機具也在現場待命，隨時準備進場執行拆除。

黃春香大約在上午7點30分由警方勸離帶出屋內，1至3樓的聲援者則遭到警方強制架離，約4、50名聲援者被分2批載到台南市文化中心、中華東路夢時代附近；不過聲援者們不放棄，又再度回到現場，但因為已經無法再進入屋內，所以選擇在封鎖線外靜坐抗議，4樓內原還有3名學生鎮守不退，最後也遭警方強行抬離現場。

Photo Credit:中央社

溝通1整年訴求「保留樓梯」未果

台南鐵路地下化工程沿線的拆遷戶中，只剩下北區開元路11、13號的半拆戶未完成拆遷，屋主黃春香去年爭取到緩拆後，提出建物「原梯保留」的訴求，樓梯空間約3坪左右。

黃春香家關注組發言人李容渝表示，樓梯拆除會破壞房屋主結構，拆掉之後房子會從四角變三角，維修會遭遇很多困境，原本黃春香打算一邊修繕一邊住，但樓梯拆掉後1樓只剩4到5坪，樓梯、衛浴、廚房等空間都會喪失，只會剩2樓房間且須搭臨時梯上去，希望鐵道局充分說明為何樓梯無法保留，並在釐清爭議之前不要強拆。

這段時間黃春香數度北上，和行政單位溝通也都未果，鐵道局寄來的公文中，以如果設定地上權保留樓梯，恐造成210戶半拆戶提出相同要求，拆遷處理事宜需有「一致性」，「衝擊都市景觀」等理由拒絕。

不過黃春香和聲援者認為，「一致性」應是給予半拆戶具體、差別化的保障與徵收調整，而非一律強拆。黃春香說，這一年來百感交集，因為政府根本沒有在對話，她一直在想可以怎麼辦，「我一直在問自己是不是不會講話、說的話人家都聽不懂」，她只是希望保留樓梯可以讓家人上樓。

凌晨也趕到現場了解狀況的時代力量立委陳椒華則發文批評，鐵道局一直不願正面回答原梯保留會影響到哪些列車、影響到什麼地下結構物，只會說規定就是這樣、保留會對其他戶不公平等等，顧左右而言他，持續跳針。非常遺憾努力這麼久，仍然由於鐵道局單方擺爛而一直無法營造出對等溝通的協調機制，而今天鐵道局跟南市警不顧行政院承諾，濫用公權力進行背信毀諾的強制拆除，讓人對台灣民主感到痛心。

鐵道局中工處表示，黃家的樓梯有2米7的空間，位置影響到連續壁施作，會造成地下隧道淨寬不足，對於黃春香指南鐵局當初承諾不拆樓梯部分，鐵道局中工處副處長吳志仁否認，並表示一切依切結書內的路權線處理，並無不拆樓梯部分，因現場是半拆戶，在警方協助排除屋內人員之後，即做加固支撐，再進行拆除作業，會儘快完成拆除作業，確保工程進度順利執行。有關黃春香女士的重建需求，南鐵局會全力協助所需。



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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範