人氣烘焙品牌中秋指定入茶 TWININGS X喜豐香首度聯名，推出文創設計款雙層禮盒

超過三百年歷史的唐寧茶向來以拼配工藝與客製調茶聞名世界，憑藉著優秀品質與卓越風味，成為英國皇室御用茶品。台灣在地人氣烘焙品牌，由唐寧茶推廣之tea pairing概念中獲得靈感，指定唐寧多種茶款入味，並以多元形式呈現中西融合的創意，藉此注入在地品牌新意，贏得時尚品味世代的青睞。

Twinings X喜豐香1985 中秋唯一經典聯名 文創設計款雙層禮盒限量推出

「喜豐香1985」於台中開店超越半甲子，口味深受當地人的歡迎，第二代接手後，以文創概念翻轉傳統品牌，不僅多元嘗試各種口味創新，亦在包裝上注入品牌新意。今年中秋與唐寧茶聯名限定推出全新中秋禮盒「TWININGS 限量款 綜合雙層木盒」及「TWININGS 經典款 綜合雙層木盒」，以高質感木頭製作雙層禮盒，腰封上的天堂鳥、鬱金香及桂花，象徵著思念、友好及富貴，花藤的紋路就如「安」字，帶有平安、安定的祈願。

Photo Credit：TWININGS

延續去年的四季茶韵，今年結合四種唐寧精選茶款：經典款異國香蘋、香甜蜜桃、皇家伯爵茶，以及最能代表台灣風味的鉑金款薑芒綠茶狂想曲，經過精心調配比例後推出赤春蘋果酥、青夏蜜桃酥、玄冬伯爵酥與緗秋薑芒酥，透過味蕾帶領消費者品嘗一年四季不同的風味，並設計平安龜茶酥造型，意指「一年四季，平安歸來」。

Photo Credit：TWININGS

Twinings X喜豐香1985聯名雙款禮盒中均有四種季節口味茶酥，以及外脆內軟的獨特烤糖「貴妃愛美荔」。限量款與經典款則以搭配茶品作為區隔，限量款佐以仕女伯爵茶罐與全球限量唐寧茶克制不銹鋼球型濾茶器；經典款則搭配長銷熱賣的皇家伯爵茶罐與英倫早餐茶罐，雋永茶韻。

網路高人氣烘焙名店 選用唐寧茶款 開創精緻中秋茗禮

不僅歷久不衰的傳統品牌，新世代網路高人氣的烘焙店家也選用唐寧茶為開發新品的重要原料，將茶點手藝以新穎的口味形象嶄新呈現，成為年輕世代送禮的新選擇。四間人氣烘焙店家：Miss V Bakery、艾斯特烘焙、稻町森法式甜點舖、一禾堂麵包本舖加上各自選用的唐寧茶款，突破消費者對於中秋的風味想像，緊緊抓住年輕人的視線與口味。

Photo Credit：TWININGS Miss V Bakery「大吉嶺蛋黃紅豆司康月餅禮盒」

蘋果日報票選台北最好吃肉桂捲冠軍「Miss V Bakery」今年將傳統中秋月餅寵兒-蛋黃酥，搭配店中特色司康，並結合唐寧歐式大吉嶺茶，推出「大吉嶺蛋黃紅豆司康月餅」，司康酥鬆的口感，完全不油膩的餅皮，融入唐寧歐式大吉嶺茶的清淡果香，搭配嚴選蛋黃，口感層次豐富獨特，醞釀出熟悉的濃郁中秋好滋味。

Photo Credit：TWININGS 艾斯特烘焙「小胭脂中秋禮盒」

IBA世界甜點冠軍「艾斯特烘焙」推出「小胭脂中秋禮盒」，一顆顆胭脂莓果馬卡龍，以台北市觀傳局認定最佳伴手禮台北甜心馬卡龍為研發基底，亮麗粉色的外型及覆盆子、草莓乾、夏威夷豆製成的牛軋堂內餡，搭配擁有豐富果香味的唐寧鉑金系列胭脂莓果茶，濃郁的莓果香氣夾雜著夏威夷果仁的細碎顆粒，甜而不膩的莓果與覆盆子的微酸甘口相互交織，彷彿為中秋月圓抹上一層的胭脂，多了幾分浪漫。

Photo Credit：TWININGS 一禾堂「唐寧伯爵茶可麗露 限定中秋禮盒」

堅持無添加奶蛋蜂蜜的「一禾堂麵包本舖」推出中秋少女系「唐寧伯爵茶可麗露限量茶禮盒」，用純植物的溫柔，敲響法式經典甜點：天使之鈴，成功烤出經典的伯爵法式可麗露，保有薄脆的外殼、柔軟具蜂窩狀的內裡，搭配唐寧伯爵茶茶包，一口甜點一口熱茶，沁出中秋的香甜。禮盒選用奶橘色調的設計，象徵可麗露既神秘又迷人的滋味，融入了伯爵茶湯的霞紅，今年限量推出的中秋獻禮，是伯爵茶甜點控夢幻組合。

Photo Credit：TWININGS 稻町森「我有25層，玫瑰荔枝覆盆子禮盒」

甜點迷必朝聖法式甜點「稻町森法式甜點舖」不負眾望將千層蛋糕帶到另一個層次，推出「我有25層，玫瑰荔枝覆盆子禮盒」，稻町森以唐寧鉑金系列蝶舞玫瑰花園紅茶為主角，配上台灣有機栽植玫瑰製作果凝混入的打發甘那許，以及酸甜清爽的荔枝覆盆子晶凍，柔軟濕潤的千層蛋糕，令甜點迷為之瘋狂，帶給中秋伴手禮嶄新的詮釋。

人氣甜點烘焙店家：朋廚烘焙坊、蒔初甜點，精選唐寧茶包搭配店內人氣伴手禮組成中秋禮盒，中式傳統月餅與西洋茶的融合，就是推薦必嘗的經典組合。

Photo Credit：TWININGS 朋廚「紅豆麻糬玫瑰禮盒組」

遵循歐、日、法正統製成技術的「朋廚烘焙坊」今年中秋推出「紅豆麻糬玫瑰禮盒組」，紅豆麻糬餅透過精心蜜煉的低糖煮法，襯托出國寶級萬丹紅豆的細緻與豐富，特選Q彈白嫩的麻糬置入其中，香酥不膩口的改良餅皮，與唐寧鉑金系列蝶舞玫瑰花園紅茶搭配，茶香與紅豆麻糬餅的味道互相交織，一入口的玫瑰香氣溫和了紅豆的甜膩感，為中秋帶了中西味蕾饗宴。

Photo Credit：TWININGS

台中知名甜點工作室「蒔初甜點」推出蛋黃酥搭配唐寧茶包的「花好月圓蛋黃酥禮盒」，嚴選台灣紅土大鴨蛋，取之蛋黃，完美搭配烏豆沙，加上獨家配方，慢火烘烤，融合出絕妙的好滋味，搭配品飲唐寧經典茶款系列茶，蛋黃酥與茶絕妙組合，中西式口感合併，搶攻年輕世代不同的味蕾，讓消費者感受到經典與創新的完美結合。