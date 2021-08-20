馬來西亞國家元首出手阻政治危機，學者：恐轉變鮮少干預政治的象徵性角色

（中央社）分析家表示，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）出手阻止國內持續的政治動盪，恐重塑凌駕政治之上、傳統上備受尊崇的象徵性國家元首角色。

在以穆斯林為主的馬來西亞，國家元首通常扮演象徵性角色，鮮少干預政治。

蘇丹阿布都拉本週將任命新首相，以結束國內連月的政治動盪，他動用憲法賦予他的權力和獨一無二的影響力，主導這個國家的政治路線。

過去18個月，蘇丹阿布都拉先是任命慕尤丁（Muhyiddin Yassin）出任首相，在權力鬥爭的關鍵時刻力挺他，最後在國內對政府處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情感到不滿時抨擊政府。

慕尤丁因此於16日請辭。

憲法律師梁信友（New Sin Yew）表示，在當前的危機期間，國家元首的憲法權力已達到極致，令人關切這可能會導致未來大馬國家元首越界。

梁信友指出：「這勢必立下先例，不過，是在非常時期。光是這個先例就很危險，我不希望這種情形重演。」

大馬前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）2020年2月閃電請辭，蘇丹阿布都拉突然成為外界焦點。他和國會全體222位議員會面，以決定誰擁有多數的支持，可以組下一任內閣。

Photo Credit: Maszuandi Adnan/Malaysia's Department of Information via AP / 達志影像 圖為2020年3月1日，慕尤丁向國家元首宣誓就任馬來西亞第八任首相。

大馬憲法明載國家元首可以指派他認為擁有多數支持的人選擔任首相，過去馬來西亞大多透過選舉選出首相，國家元首從未動用過這項權力。

2020年底巫統（UMNO）揚言不再支持慕尤丁，蘇丹阿布都拉不斷呼籲國會議員不要政治化，在預算表決中支持慕尤丁，不要讓政府在疫情期間崩潰。

新加坡國際事務學會（Singapore Institute of International Affairs）資深研究員胡逸山（Oh Ei Sun)表示，蘇丹阿布都拉深諳民意，他的行動反映了民意動向。

蘇丹阿布都拉去年10月拒絕慕尤丁提出的緊急狀態要求，批評人士稱此舉將讓首相得以暫停議會，避免自己遭拔除。隨著大馬疫情延燒，蘇丹阿布都拉今年1月批准了為期7個月的緊急狀態。

但上個月，蘇丹阿布都拉批評慕尤丁政府處理緊急狀態法，未經他的同意撤銷法規，違反憲法。這項罕見的批評為慕尤丁的對手提供了新的動力，慕尤丁不到3週後就宣布辭職。

王室學者蘇萬娜塔比安（Kobkua Suwannathat-Pian）表示，蘇丹阿布都拉的做法，未逾越憲法權限。「這位國家元首似乎對於什麼可以做，什麼不可以做，非常謹慎。」

馬來西亞是君主立憲國家，有個獨特的權力安排，元首每5年易人，由全國9個州的統治者輪流出任。

元首任期將在2024年屆滿的蘇丹阿布都拉，排除在疫情期間舉行選舉，他要求國會議員提出人選，並將在本週任命新首相。

馬來西亞國際伊斯蘭大學(International Islamic University Malaysia)的馬默德（Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod）表示：「當然在代議民主的制度，最好是舉行選舉。」

「不過，一旦選舉失敗，或我們若無法針對由誰出任首相達成共識，就必須由國家元首決定。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範