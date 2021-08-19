港「串謀勾結外國勢力」首定罪，「12港人案」李宇軒：我承認並表示抱歉

（德國之聲）香港12港人偷渡案涉案人員、香港故事成員李宇軒被控違反《香港國安法》下一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名。今（19）天他在法庭上認罪。與他一起當庭認罪的還有律師助理陳梓華。

現年30歲的李宇軒是香港社會運動人士，民間組織香港故事成員。去年8月23日，李宇軒與另外包括屠龍小隊成員的11名人士在香港西貢布袋澳乘馬達快艇出發，準備前往台灣，被中國大陸海警截獲並拘留。

12月30日上午，深圳市鹽田區人民法院對包括李宇軒在內的10人公開宣判，以偷越邊境罪判罰其有期徒刑七個月並處罰人民幣一萬元。

今年3月22日，李宇軒刑滿出獄，同日由深圳移交港警。

兩天後，李宇軒被控3項罪名，包括《港版國安法》的串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪，串謀協助罪犯罪和無牌管有彈藥罪。

相關案件今天在香港高等法院答辯，並由國安法指定高院法官李運騰處理。

控方在法庭上指控兩名被告，即李宇軒及陳梓華，另有綽號「攬炒巴」的流亡人士劉祖迪為組織「SWHK」（Stand with Hong Kong）的召集人，他們請求外國對香港及中央政府進行制裁，案情直指壹傳媒創辦人黎智英及其助理Mark Simon為背後的主腦及金主。

法官李運騰把案件押後至2022年1月3日再提訊。

李宇軒在法庭上說：「我承認並且表示抱歉。」

李宇軒的兩名辯護律師沈仲平和陳天立離開法庭時沒有發表任何評論。李宇軒之前的律師羅達雄沒有公開對這一案件發表評論，也沒有回應《路透社》發出的詢問。

與李宇軒同庭認罪的還有29歲的律師助理陳梓華。

《路透社》報導稱，12港人偷渡案中有兩名未成年人已於去年12月獲釋。另外8名今年3月獲釋的港人在返港後皆因為參與2019年民主抗爭運動而被捕。除此之外還有兩人目前仍在中國大陸服刑。

（路透社）

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