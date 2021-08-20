遭拜登指控放任疫情假訊息「殺人」，臉書首次公開用戶內容報告

編譯：吳宗宜

臉書首度公布用戶瀏覽內容數據

8月18日，Facebook首次公開過去三個月（一季）最多美國人瀏覽內容（Widely viewed content）報告，以回應該公司近日被指控其平台充斥著煽動性、高度黨派性甚至誤導性的新聞，使民眾相信虛假訊息的論點。

Insider Voice報導，Facebook產品管理總監斯特潘諾夫（Anna Stepanov）表示：「該報告與社群標準執行報告（Community Standards Enforcement Report）一起推出，該報告顯示平台上有關仇恨和危害兒童言論的數據，Facebook試圖為大眾提供更多的透明度。」

該報告把這季瀏覽量前20名的公開發文、網頁、連結和網域進行了排名，Facebook在4月到6月裡點閱次數最多的幾個連結，包括美式足球「綠灣包裝工隊」（Green Bay Packers）球員網站、銷售大麻二酚（CBD）產品的網站、標註「Reppn for Christ」販售基督教T恤的網站，這幾個網站都有超過5100萬的點閱數。

點閱次數最多的網域是是眾所周知的YouTube，以1.813億的觀看次數位居榜首，其次是亞馬遜（Amazon）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、募資平台GoFundMe和Twitter。

Facebook提升聯合國兒童基金會的曝光度，以努力推廣關於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）正確資訊的管道，該基金會也以1.532億的瀏覽量位居網頁類別的榜首；其次是名為「與我的3個兒子一起煮飯」（Kitchen Fun With My 3 Sons）的食譜網站、渡渡鳥（The Dodo）和英國社交網站LADbible。

最受歡迎的貼文以照片和影片為主，位居瀏覽量首位的是去（2020）年就發布的一個找詞彙迷因（word search meme），有超過8000萬用戶瀏覽；另一個受歡迎的貼文，則是發起挑戰讓30歲以上的人發布照片證明自己看起來還是很年輕；排名第3的則是爭論義大利麵是否應該加糖。

然而，新數據未能提供有關文章觸及數的即時數據。研究人員、記者和批評者表示，這些數據對於追蹤錯誤訊息、政治黨派偏見在Facebook的傳播上至關重要。

該報告指出，即使是瀏覽量最多的內容，也只佔人們每天看的新聞中的一小部分，不到每日瀏覽內容的十分之一，因為Facebook的演算法讓每個人的頁面、所得到訊息都非常個人化，因此人們看到的貼文中，平均有57％來自他們的朋友或家人，87％的內容沒有外部網站連結。

NPR報導，特潘諾夫表示「互動數最高的文章不一定是人們最常看到的，Facebook並沒有試圖將一篇貼文的互動數與它的價值做出連結，而更希望呈現人們實際的生活體驗。」

Facebook表示報告存在其侷限性，因為它只能追蹤公開貼文，也就是任何人都可以在Facebook上查看的文章，而無法追蹤用戶設定只有他們的朋友或私人群組能看到的文章。

社群媒體正面臨越來越大的輿論壓力，人們要求在其平台上看到的內容更加透明。近日，批評者抨擊Facebook拒絕提供數據給紐約大學，以研究政治廣告和COVID-19假訊息，稱這違反了該公司的隱私政策。

Photo Credit: AP / 達志影像

假新聞殺人，Facebook持續加強審查

近日，Facebook以及其他社群平台，因用戶散布不實訊息而受到強烈批評，尤其是關於COVID-19疫苗的虛假訊息，其中包括聲稱施打疫苗會導致阿茲海默症，以及接種疫苗的人可能會對周圍其他人造成副作用等。AstraZeneca公司也被誤指操控COVID-19疫苗實驗數據，並使用未經試驗的技術來製造疫苗，而施打AZ疫苗會將人變成黑猩猩。

目前大約有67.9％的美國成年人接種了一劑疫苗，而59.2％的成年人完全接種了疫苗，許多符合接種資格的美國人拒絕接種，並表示不信任疫苗。今年3月，一份報告稱Facebook、YouTube、Instagram和Twitter上的反疫苗活動已有超過5900萬人聯署，這些平台成為反疫苗者最重要的串聯場所。

美國公共衛生機構疾病控制和預防中心（CDC）警告，目前新增的感染、死亡病例的人大都尚未施打疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）在7月17日於白宮舉行的記者會上，稱Facebook和其他社群媒體平台，放任散布關於COVID-19不實的訊息是殺人：「虛假訊息在殺人，我們最大的疫情就是人們不願施打疫苗。感染COVID-19的都是那些未接種疫苗的人，任何相信這些假訊息的人都會受到傷害，它在殺人。」

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也表示，Facebook和其他平台在打擊有關疫苗的錯誤訊息方面做得不夠：「顯然，他們已經採取了一些措施，但還有更多措施可以做。在疫情期間，對保護公共衛生的工作保持誠實和透明絕對至關重要，但Facebook仍然拒絕直接說明，有多少錯誤訊息正在透過他們的平台積極傳播。」

BBC報導，Facebook的發言人麥卡利斯特（Kevin McAlister）回應：「Facebook不會因沒有事實依據的指控而被干擾」，並指出該公司已刪除了超過1800萬條有關COVID-19的假訊息、3000個違反該公司有關COVID-19和疫苗社群規定的帳戶、頁面和社團。

根據Facebook最新的數據顯示，截至7月中旬，有超過20億人在Facebook上查看了COVID-19的官方權威訊息（authoritative information），其中有300多萬美國人使用其「疫苗查找工具」來預約接種疫苗。

CNET報導，Facebook副總裁羅森（Guy Rosen）表示：「就COVID-19而言，（假訊息）情況發展得更快，因此確實在定義和衡量上會變得更加困難，總會有我們遺漏的例子，隨著我們審查的規模擴大，也會發生誤刪的事，沒辦法做到完美。」

CBS報導，Facebook創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在8月18日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）獨家專訪時表示，Facebook已刪除了1800萬條含有關COVID-19假訊息的文章，但不願透露這些貼文被瀏覽或分享的次數。「如果我們在平台上看到有害的錯誤訊息，那麼我們將其刪除，因為它違反了我們的政策，但我們能掌控一切嗎？我們當然會犯一些錯誤或需要改進，但就我們人工審查和系統能夠檢測到的資訊而言，這已經是我們能做到最好的了。」

不過在疫情之前，社群媒體的使用量就一直有上升的趨勢。根據NPR報導，據追蹤科技和媒體趨勢公司Activate Consulting的數據，自2018年以來，人們在Facebook、Twitter、Instagram和Reddit等平台上花費的時間都在增加，該公司執行長沃爾夫（Michael Wolf）指出，使用者從2019年到2020年，每天在網路和媒體上花費的時間也比前幾年增加了許多。

現在，Facebook用戶平均每月在該平台上花費約15.5小時。總體而言，美國人每天花在某種科技或媒體上的總時間超過13小時，無論是影片、遊戲、社交媒體、傳遞訊息還是音樂，「新習慣已經形成，這些行為不太可能逆轉。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範