「台灣電影教父」李行導演逝世引起各界哀弔，大半輩子為台灣電影付出影響力無遠弗屆

經過兩岸電影交流委員會今（20）日證實，有「台灣電影教父」之稱的導演李行，昨（19）日晚間9時55分因心臟衰竭在台北病逝，享耆壽91歲，消息一出，各界哀弔。

Photo Credit: 中央社 李行

兩岸電影交流委員會在臉書粉絲專頁發佈消息，表示對李行導演的敬悼，全文如下：「我們敬愛的『兩岸電影交流委員會』主任委員李行導演於2021年8月19日晚間9時55分，因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。李行導演電影代表作包括《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》等經典無數，曾獲三座金馬獎最佳導演，更獲頒金馬獎終身成就獎等最高榮譽。2009年李行導演為兩岸華語電影交流，創辦了『兩岸電影展』，13年來導演親力親為，耄耋之年仍不忘電影使命，帶著兩岸電影人奔波交流，為兩岸電影合作奠下基石，對華語電影貢獻非凡卓著。李行導演，謝謝您對電影一生的愛。」

朱延平導演也在臉書發文，致上對李行導演的敬意，「他拍片態度嚴謹，凡事要求⋯⋯他叫『李要求』；我拍片開心就好，一切隨緣⋯⋯我叫『朱隨便』可是⋯我們就是很麻吉⋯⋯我最麻吉的老麻吉，李行導演，昨晚21:55分離開我們，去天上做菩薩了⋯導演好走。」

朱延平導演這則貼文底下也有眾多電影從業人員留言，表示深感不捨。包含知名製片葉如芬、唐在揚；導演李鼎、林君陽、黃朝亮；片商「牽猴子」王師、「海鵬影業」姚經玉等人，電影圈紛紛對李行這名重要導演獻上敬意。

李行的電影生涯60餘年，首次執導電影作品要回溯到1958年。當年李行與張方霞、田豐合導台語片《王哥柳哥遊台灣》，推出後便深受喜愛，寫下票房好成績，進而帶起台語片的喜劇潮流。

到了1961年，李行成立了「自立電影公司」並拍攝《兩相好》。1963年則首度與攝影師賴成英配合，轉而拍攝國語片《街頭巷尾》，也結束自身的台語片時期。不過，因為《街頭巷尾》的出現，李行受到當時中影總經理龔弘的欣賞，便有機會進入中影公司工作，成為另一個生涯轉捩點。

李行1963年就與導演李嘉合作國語彩色片《蚵女》，成為台灣自力拍攝的首部彩色劇情長片，寫下台灣影史里程碑。來到1964年，李行導出了重要的《養鴨人家》，此作也是「健康寫實」電影的代表作之一，成為日後台灣電影的重要養分。

《養鴨人家》是李行首度與與編劇張永祥合作，便在第3屆金馬獎大放異彩，《養鴨人家》榮獲最佳劇情片、導演（李行）、男主角（葛香亭）、最佳彩色攝影（賴成英）4項大獎，時至今日，提到李行，就一定會提及《養鴨人家》。

到了1965年，李行更開啟與知名小說作家瓊瑤的合作，數度改編拍攝瓊瑤作品，包含《婉君表妹》、《啞女情深》、《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》、《浪花》、《碧雲天》、《風鈴・風鈴》等，在1970年代奠定了瓊瑤文藝電影的地位，成為市場上的主流國語電影。

當然，時至1970年代，台語片便在政策等各方面的擠壓下式微，但就能從中看見李行在時代推移中的導演身影，從早期台語片到健康寫實而後的瓊瑤電影，都能看見李行導演不墜的導演創作力，儼然是台灣電影早期發展史，李行也啟發無數台灣電影創作者，對台灣電影的影響力無遠弗屆。

李行生涯執導作品50餘部，其中執導作品《養鴨人家》、《路》、《秋決》、《吾土吾民》、《汪洋中的一條船》、《小城故事》、《早安台北》榮獲金馬獎最佳劇情片，多達7部作品拿下此殊榮，為金馬史上此項目的紀錄保持人；而《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》則讓李行三度拿下金馬獎最佳導演，與杜琪峰、許鞍華、侯孝賢並列金馬獎史上最多導演獎的紀錄保持人。到了1995年，李行獲頒第32屆金馬獎終身成就特別獎，藉以表彰李行在華語電影的貢獻和成就。

李行導演除了執導電影功力備受肯定之外，也在行政庶務上有所功蹟，李行1990年被選為「台北金馬國際影展執行委員會」主席，成為金馬獎正式成立執委會後的首任主席，多年來不遺餘力地推動台灣和中國大陸兩岸間的電影交流，李行更在2009年推動兩岸電影交流委員會，創辦兩岸電影展，從20世紀到21世紀的貢獻實為顯著。

2009年時，李行也獲頒台北電影節電影產業終身成就獎，並在致詞時提到：「兩岸交流不是為了我個人，是為了年輕的一代，電影的希望就是在年輕的一代，從事兩岸交流就是要為年輕人打開市場。」

2019年時，國家電影中心典藏李行導演所捐贈之手稿、劇照、工作照與膠卷拷貝等四萬餘件珍貴文物，也舉辦了《行影．不離─李行電影文物展》，成為李行導演的重要回顧展。而李行今（2021）年病逝後，目前據了解僅先設置簡易靈堂供親友表達致意，後續電影界的相關治喪事宜則另行公佈。

Photo Credit: 中央社 《行影．不離─李行電影文物展》

核稿編輯：楊士範