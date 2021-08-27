【專訪】法語圈日漫出版社KANA：日本漫畫如何在歐漫書市裡打出一片江山？

文：陳怡靜（寫字的人、看漫畫的人。新聞工作十多年，曾任鏡週刊人物組、自由時報、蘋果日報等媒體記者。目前為獨立撰稿人，關注漫畫環境與台灣新銳創作者）

法語口譯、採訪協力：吳平稑

近年在安古蘭漫畫節裡有個展區非常熱門，它叫做「Manga City」，日系漫畫城。在這個展區裡，法語出版社「KANA」總是擠滿人潮。從字面上觀察，不難發現KANA與日系漫畫關係之深，「KANA」音同日文裡的「假名」，出版許多知名日系漫畫，如《灌籃高手》、《火影忍者》等等。

趁著漫畫節期間，我們約訪了KANA編輯提姆尼．歌東（Timothée Guédon），請他和我們聊聊KANA如何在歐漫書市裡打出自己的江山？

Photo Credit: 陳怡靜攝影 歌東對台灣一點也不陌生，就在前兩年，KANA剛出版台灣漫畫家左萱的《神之鄉》法文版。

歌東告訴我們，KANA創辦人是達哥漫畫出版社（Dargaud）的伊弗・書樂夫（Yves Schlirf），書樂夫當時不僅是荷比盧區的總編輯，同時也是個書店店員。

「書樂夫當時發現，讀者很喜歡平行輸入歐洲的日本漫畫，因此開始思考是不是可以出日本漫畫呢？」一切就這樣發生了，KANA誕生，起初以出版日本漫畫為主，漸漸再建立出「manga」，就是不同於歐漫一般的左翻全彩模式，而是承襲自日漫風格的右翻黑白漫畫，後來亦新增亞洲漫畫書系。

如今，KANA每年出版200多本作品，團隊含編輯、宣傳、行銷等共12人，多數作品屬於連載中的系列，以及每年約20本新單行本或新系列。雖然少年漫畫仍是稱霸日系漫畫的類型，但年復一年，青年漫畫的銷售卻有明顯成長。

歌東指出，日系漫畫進入法國市場約30多年，80年代末期時動畫西進，隨之帶起日系漫畫閱讀風潮，「當年看日系漫畫的孩子現在長大了，但還是一直想看漫畫，也會開始尋找成年人的口味，像是較為成熟或深奧的題材。」

Photo Credit: 陳怡靜攝影 KANA是法語圈知名出版社，主打「manga」，出版品以日系漫畫、亞洲漫畫為主，很受青少年歡迎。

左萱的《神之鄉》則是KANA旗下第一本法文版的台灣漫畫。2019年時，KANA甚至邀請左萱遠渡重洋到法國辦簽名會。對歌東來說，每年到安古蘭漫畫節「尋寶」，是他最樂此不疲的工作。而選書的第一個守則，便是圖像表現與風格。「漫畫是以圖像說故事的媒介，對我們來說，最重要的還是圖像，再來才是故事是否能吸引讀者。」

當初看中左萱，也是在安古蘭漫畫節的台灣館上，「左萱的視覺圖像立刻吸引我們，看到畫面後，我非常想了解那個故事。」得知《神之鄉》的故事設定在遙遠的台灣，歌東記得自己非常好奇「這樣的文化該如何表現？」加上漫畫裡的角色年齡層很接近KANA的主要讀者，敘述一個大學生要做台灣傳統習俗的報告，「讓讀者可以跟著角色去發現台灣的面向，而故事裡的父子關係也是很好的設計，題材具有普世性。」

Photo Credit: Retour aux Sources 1 ©KANA 2018

Photo Credit: CCC創作集提供 2019年左萱於安古蘭漫畫節的Manga City中舉辦《神之鄉》簽名會。

在過去以歐漫為主的法國書市，日系漫畫為何可以站穩江山，歌東也提出他的觀察。「一開始其實滿困難的，因為從來沒有看過這種東西，連左右翻頁閱讀的方式都不同。但關鍵應該是動畫，80年代末，法國電視台開始引進日本動畫。90年代初期，出版商也開始出版日本漫畫。」從那時開始，看動畫長大的青少年，會開始想看原作是什麼模樣。

但萬事起頭難，日系漫畫起初進入歐洲，也同樣受到父母的質疑，例如有些內容較為血腥暴力、或是不了解閱讀的順序。「讀者從青少年開始一步一步成長到位，加上出版社編輯下的苦功，又有書店店員、圖書館員，教導成人讀者如何閱讀，我們也出版如戀愛漫畫等溫和的題材，漸漸地，日系漫畫的形象才開始不再如此負面，逐漸站穩市場。」

「這個市場，在30年過後終於迎來成熟，大家都熟悉敘事的模式，也有不同類型的受眾了。30年前讀過日系漫畫的讀者還在，他們也會告訴自己的小孩，可以去看什麼系列。於是，新一代原本可能錯過的系列，又得以繼續下去。」談起現在，歌東嚴肅的臉龐柔和起來，「經典也能重新讓大眾認識，這讓我們的出版目錄好像能重新活過來。發掘新書、經典再編，對我們來說，真的是非常有趣的事。」

即便到了今天，這群熱愛日系漫畫的編輯們仍在努力拓展讀者的視野，「我們持續地跟群眾解釋，『manga（日系漫畫）』也是一種『bande dessinée（漫畫的法文）』，它是很豐富的、可以觸及所有年齡層。」

至於在他心目中，是否還有屬意的台灣作品？歌東露出神祕的微笑，「有喔，我這次就是要再來台灣館看看。」他也期待，「台灣讀者們，請繼續閱讀、支持作者！然後把台灣作者送到這裡來，讓我們可以好好探索，也引介給法語讀者。」

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈日系漫畫在法國的突圍之道：法語圈日系漫畫出版社KANA專訪〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航