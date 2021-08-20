中國手遊撬動遊戲業傳統版圖，2021年3款遊戲躋身日本排行榜前10名

全球遊戲市場的版圖可能漸漸在改變，在過去十多年來，日本一直全球遊戲業不可忽視的領頭羊，如今，其地位正受到「中國」嚴峻的挑戰，在全球手機遊戲不斷成長的情況下，中國遊戲業者憑藉著國內的廣大市場為基礎，吸納日本遊戲技術及動漫次文化，在遊戲強國——日本的手遊前10排行榜中，佔據3名。

全球遊戲市場正在改變 手遊成為遊戲市場主流

過去數十年來日本一直是遊戲業的翹楚，遊戲基地執行長王麗萍指出，日本的遊戲產業成熟的相當早，一直在業界佔有舉足輕重的地位，例如遊戲機PlayStation系列、Nintendo是全球玩家引頸期盼的產品；而日本亦擅長利用遊戲IP，復刻名作、系列作，贏得消費者的芳心。

她說，日本的遊戲業發展比歐美快幾年，若和中國相較更領先達十多年。而早期日本發展主機，掌機，街機遊戲為主，獲得巨大成功，亦成為了培育後來眾多線上、PC遊戲的養分，不過，如此情況也導致了日本遊戲業有一套固定模式了。

2018年中國遊戲正在崛起，全新遊戲模式的衝擊遊戲大國——日本。原本靠著過往經驗斬獲無數戰果的日本，於手遊市場中不再是國內年輕人的首選。《日本經濟新聞》報導指出，2018年的手遊銷售額可看出端倪，排行榜前10位中，新進入的遊戲是正是中國的《荒野行動》。

當時報導稱，《荒野行動》因為是當時新穎「大逃殺」類型遊戲，受到日本國、高中生的矚目，也是中國遊戲開拓日本市場的重要成果，而手遊也正在改變整個遊戲業市場。

全球手遊成長幅度驚人，遊戲市場調查機構Newzoo預估到去（2020）年，手遊的營收可達到767億美元，與2019年相比成長了12%，這意味光是手遊2019年的年度營收，就超越全球電影票房、錄音音樂產業發行代理營收的總和627億美元。

中國憑藉手遊市場撬動遊戲業的版圖。市調機構Newzoo今（2021）年7月最新發佈的《2021年全球遊戲市場報告》顯示，中國和美國市場的收入分別為456、391億美元，二者合計幾乎占全球遊戲收入的一半。

亦根據分析公司Game Analytics去年第一季數據指出，手遊玩家人數每個月從12億成長至17.5億，成長率高達46%。《日本經濟新聞》報導說明，種種跡象不斷顯示，手遊市場正在改變遊戲業者的投資方向，而這塊大餅正逐漸由中國掌控。

中國手遊強襲 佔據日本遊戲排行榜

王麗萍說明，中國的遊戲產業的發展，從線上遊戲晚期開始到網頁遊戲，前進行動遊戲，經過了無數的競爭淘汰，以騰訊為首的遊戲平台開始集中化，大幅成長的開始。

她強調，除了有品牌IP優勢的網易，其他沒有平台資源的中、小遊戲廠商大力發展海外發行。例如：開發商智明星通、網易、莉莉絲等都在海外取的成功。她說中國遊戲的海外發行大部分是以台港澳為第一站，成功後再推往東南亞、韓國、日本，最後才會進入歐美。

其中《日本經濟新聞》報導指出，對遊戲業者來說，能進軍日本佔有一席之地，具有業內的指標性。

美國調查公司Sensor Tower的統計顯示，以日本手遊市場來說在今年1至6月，達到97億美元，和2017年同期相比暴增了63%。《日本經濟新聞》報導，這幾年於日本手遊市場帶起高度成長的業者正是中國業者，在2021年就有3款遊戲躋身日本排行榜前10名。

其中排名最高的是網易的射擊競技遊戲《荒野行動—手機版Battleroyale》，排在第7位，角色扮演遊戲《原神》位居第9，隨後則是《放置少女：百花繚亂的萌姬物語》排10位。

若以美國調查公司Sensor Tower在2017年的數據來看，當時前10名中沒有出現中國遊戲，攤開前100名，中國遊戲僅為8款，如今卻大舉攀升至22款。

《日本經濟新聞》報導稱，在全球遊戲市場，騰訊、網易等中國企業崛起，打入了日本強者雲集的遊戲業。中國遊戲業者皆利用了日本的遊戲業的技術和日本次文化的基礎，發展出更符合服膺市場口味的遊戲。

其中，中國網易在2020年6月，於東京澀谷開設遊戲研發基地「櫻花工作室」，積極吸引日本的開發人員；另一款上海米哈遊影鐵科技推出的巨作原神，大量採取日本動漫風格，以日系美男、美少女角色活躍於日本年輕人之中。

而北京有愛互娛科技開發的《放置少女：百花繚亂的萌姬物語》，以中國三國志的武將化身，結合日系畫風，描繪出動漫美少女角受到熱烈歡迎。Sensor Tower的亞太地區擔當分析師NanLu指出，中國企業在日本的市占率逐漸擴大，是四年來中國推進日本的重要成果，也代表日本的遊戲市場正在被中國所動搖。

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核稿編輯：翁世航