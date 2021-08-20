本土新增6例、死亡1例，境外移入基因定序出現3例突破性感染

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增6例本土案例、1例死亡，指揮官陳時中表示，雖然目前陸續都有病例，不過案例都很少，近來有可能會把風險等級往下調。而8月23日觀察期即將到來，陳時中說，相關鬆綁措施，會統一於明天記者會公布。

此外，目前台電大樓群聚案，已篩檢 2019例，已經驗出來的全數均為陰性。而今日公布8月13日至19日境外移入病毒定序結果，12例全為Delta變異株，其中共有3例是突破性感染。

新增6例本土、1例死亡，台電大樓群聚案PCR檢定目前全數陰性

指揮中心今日公布國內新增9例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6例本土及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例（其中2例為居家隔離期間檢驗陽性者），為4例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中3例發病日為今年8月18日、餘3例為無症狀感染。個案分布為新北市3例、臺北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案15492），為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月9日出現咳嗽症狀，7月16日因發燒及意識不清送醫並住院隔離治療，7月17日確診，8月18日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月18日累計公布1萬4692位確診個案中，已有1萬3550人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.2%。

另外，在台電大樓群聚案中，目前篩檢2019例，已經驗出來的全數均為陰性。而尚有58人持續安排篩檢中。

針對疫苗施打，陳時中表示，昨日疫苗施打量為2萬4000多劑，目前疫苗第一劑涵蓋率為39.46%，劑次人口比為42.67%。

境外移入病毒定序結果出爐，3人突破性感染

指揮中心今日公布8月13日至19日境外移入病毒定序結果，驗出來的12例均為Delta變異株。目前統計國內共有67例病例為感染Delta變異株，54例為境外移入，13例為本土屏東群聚案。

對此醫療應變組副組長羅一鈞表示，在這12例中，共有4例未曾接種疫苗、8例接種過至少一劑疫苗（其中7例接種過兩劑、1例接種過1劑），符合突破性感染定義者有3例，分別為案15898、案15927以及案15938。

羅一鈞表示，在這3例突破性感染案例中，均接種過兩劑莫德納疫苗，而都在接種兩劑疫苗滿14天後無症狀發病確診。

另外指揮中心也有針對本土案例作病毒基因定序，目前164例本土病例中，全部都是Alpha變異株。大家關注的桃園地勤染疫案、永和群聚案、新莊家庭群聚案，也都是英國Alpha變種病毒株。

Photo Credit: 指揮中心

醫院人員津貼已預撥，新進教師施打疫苗「會如數發下去」

有基層醫護人員表示，衛福部的醫事人員防疫津貼拖欠發放。對此陳時中表示，查過相關資料後，其實今年4月起就有請醫院按月提出申請，收件後預撥八成申請金額，也要求醫院應該在撥款一周內將津貼發予工作人員。8月13日之前，共有66家醫院申請，皆已全數完成預撥。若衛福部對申請資料有疑義，會要求補件，不會直接進行扣減。

至於這次出現津貼遲發的市聯醫，陳時中表示，市聯醫的津貼是在7月23日提出110年4月的津貼申請，而衛福部也已經8月4日就預撥八成津貼到聯醫去了。他也補充說明醫事人員津貼發放的基本原則：「還沒審查時會先預撥八成，讓辛苦醫護人員及早領到津貼。」

另外，由於有新進教師與代理教師表示沒有疫苗可打，陳時中表示，針對教師接種疫苗，8/1之後新造冊的，「一定會如數發下去」。下午會與教育部核對造冊名單與數額，之後會照著序號的數目安排，以因應開學需要。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範