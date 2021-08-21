洛杉磯數萬人淪落街頭，市府祭出「帳棚禁令」面臨社運團體反彈

文：林宏翰（中央社駐洛杉磯特派員）

擁有好萊塢明星光環、得天獨厚的加州陽光，洛杉磯卻也是全美遊民問題最嚴重的城市之一，帳棚大軍盤據人行道和公園而居，市政府祭出禁令但又面臨抗議聲浪。

洛杉磯市議會8月初以13票比2票通過一項行政命令，全面禁止遊民街友在學校、公園、圖書館附近搭設帳棚，打算動用公權力討回遭遊民占據的公共空間，配套安置方案和社工輔導措施。

遊民問題長年籠罩洛杉磯，難以根治，這是市政府最新一波的處理方案。根據聯邦政府統計，加州無家可歸人數占全美四分之一，而洛杉磯又是全美僅次於紐約，無家可歸人口最多的城市。

疫情之前主管機關統計，人口約400萬的洛杉磯市，無家可歸者達4萬人，扣除安置於收容所或臨時住處者，2萬9000人生活在街頭或住車上。今（2021）年3月社福團體估計，疫情下遊民人數又增加2萬人。

除了驅離占據公共空間的遊民，洛杉磯市議會8月也通過一項計畫，目標2025年前建2萬5000戶公共住宅，安置這些盤據在人行道、公園、高速公路邊的遊民。但政府興建公宅的速度，趕不上遊民增加的速度。

高房價加上高物價，要在洛杉磯擁有棲身之處大不易，一房的公寓平均月租金將近新台幣六萬元。南加州天氣宜人，生活困頓的無家可歸者寧可逍遙自在，寄居在城市的各種公共空間，諸如公園綠地、圖書館、人行道、海灘、高速公路下的涵洞等。

遊民問題不只是貧富差距、都市中的貧窮人口問題，更涉及精神疾病、藥物濫用，使得問題變得更加複雜，遊民可能為了逃避治療或勒戒而拒絕安置到收容所。

棕櫚樹圍繞，擁有大片水景的知名地標回音公園（Echo Park）在疫情最嚴重的時候，有200多個遊民的帳棚駐紮，直到今年3月遭到警方強制驅離，原本是開放的綠地，如今四周用鐵絲圍籬包起來。

這些天空當屋頂、馬路做地板的無家者，經常群聚而散布整個街區，洛城市中心的Skid Row一帶最有名，約有4000人到8000人生活在都市街道上，是全美規模最大的遊民區。

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觀光景點威尼斯海灘（Venice Beach）風光明媚，但同時也是遊民的另一個大本營。8月初市府動用警力驅散遊民，把街友安置到臨時住處，不過近日一處擁有150幾個床位的遊民收容所爆發COVID-19群聚感染，37人確診。

遊民在街上過日子，除了一頂帳棚為家，伴隨大量撿拾來的物品，包括購物車、烤肉架、沙發、躺椅，有的甚至自建淋浴間。走過帳棚區，氣味是令人難以迴避的存在，周圍商家早晨開店第一件事經常是沖洗遊民在人行道上留下來的糞便。

在美國大城市生活的市民，幾乎習慣與遊民共處，懂得分辨哪些區域要繞路而行，不過當公園綠地、海灘湖邊也被遊民占地生活，崇尚戶外生活的加州人也逐漸感到不便，特別是擔憂孩童安全的父母，因此市政府取締遊民帳棚的政策，獲得一部分支持，但反對聲浪也不小。

今年3月警方驅散回音公園的200多名遊民時，有數百名社運人士聚集抗議。8月中洛杉磯市議員布斯凱亞諾（Joe Buscaino）要求加強取締街友，禁令範圍擴大到所有公立學校150公尺周圍，他的記者會遭到社運人士包圍，講話被打斷，幕僚與抗議人士發生拉扯衝突。

為遊民爭取權益的團體，為了反對市政府的取締帳棚禁令，7月底聚集在市長賈西迪（Eric Garcetti）的官邸丟垃圾、塗鴉以示抗議。支持街友的社運團體認為，市政府必須提供足夠的安置空間，不應把街友當成罪犯處理。

經常為遊民權益發聲的市議員波寧（Mike Bonin）主張畫出特定區域，供無家可歸者紮營過夜，他認為一旦市政府開始禁止遊民在特定區域搭帳棚，在政府無法提供上萬個床位的情況下，抗拒搬遷的遊民可能就此犯法入獄，陷這些艱苦生活的人們於不義。

波寧曾在媒體上談到20多歲時露宿街頭的經驗，形容那是無比的挫敗感，活得不像一個人似的：「我無法說清楚那樣的生活有多糟糕，每當太陽下山，你的心中就開始擔心今天晚上要睡在哪裡好。」

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