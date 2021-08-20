2021/08/20,
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搭配五倍券振興加碼，政院再規劃藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄券

搭配五倍券振興加碼，政院再規劃藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄券
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨立委黃國書曾質疑，動滋券消費過度集中，運動用品業者就了佔16億、約9成，其中迪卡儂就拿了4億，但是紓困需求最高的是職業或業餘運動業，動滋券卻僅挹注0.95%，政府應檢討並進行政策分析。教育部表示，今年若能成功發動滋券，會設法避免集中消費特定業別。

行政院長蘇貞昌昨（19）日於行政院會中表示，請各部會再規劃去年成功的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券等。受疫情衝擊的攤商與旅宿業者，也請經濟部、交通部往此方向規劃。

《中央社》報導，行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會中表示，紓困4.0都是發現金，目前已經有1088萬人次申請，紓困現金發放新台幣1594億元，申請總額近1600億元。他也引述蘇貞昌於院會中的發言，指出在各國GDP負成長時，台灣經濟成長創11年新高，五倍券就像把果實分享給全民，民眾不必付1000元就能領五倍券。

動滋券去年集中在運動用品業，教育部：會設法避免集中特定業別

教育部昨天表示，去年動滋券有376萬餘人領取，交易金額達新台幣47億1938萬餘元，估算帶動的外溢效益約29億4493萬元。動滋券去年採全數位方式辦理，動滋網也因此轉型為運動產業入口網，作為後續推動運動產業發展用途。今年教育部也將配合振興政策，爭取特別預算辦理動滋券。

《上報》報導，民進黨立委黃國書今年3月曾質疑，動滋券消費過度集中，運動用品業者就了佔16億、約9成，其中迪卡儂就拿了4億。黃國書強調，紓困需求最高的職業或業餘運動業，動滋券僅挹注0.95%，政府應檢討並進行政策分析，誘導消費者做最適宜的使用。

教育部對《中央社》表示，今年若能成功發動滋券，會設法避免集中消費特定業別，促進運動消費及活絡運動產業，但並未說明相關配套措施。

藝FUN券電子紙本皆有、農遊券全採數位化

《中央社》報導，文化部表示已積極規劃藝FUN券政策，初步規劃仍以新台幣600元為面額，電子、紙本形式都有，期盼帶動加乘效益，擴大鼓勵民眾共同支持藝文產業，將以不低於去年總發行預算15.6億元及275萬份數為原則。

農業委員會則說明，已著手研議新一代農遊券，是否比照去年每張價值250元尚待討論，力拚跟五倍券一起發放，基本上採去年透過網路登入取得方式，全案討論確定後還要招標。《中央社》指出，去年農遊券發行500萬張，讓民眾透過網路登入取票，每張250元，最後使用率約88.2％，帶動消費金額44.6億元。

客庄券去年超額發放，消費類型以美食伴手禮為主

客家委員會主委楊長鎮向《中央社》表示，有了去年的經驗，今年推估使用量會比較正確，就算超支情況也會比之前好一些；面額則會與其他部會一同考量、盡量衡平。楊長鎮強調，由於現在疫情仍有不確定性，推出時程與疫情發展狀況有關，因此實際上路的時間仍未定。

客委會去年推出浪漫客庄旅遊券，總名額28萬份，以等值新台幣100元為單元，每人800元，可以自由選取張數，分次使用，有效期限自去年8月1日起至12月31日止。

根據客委會結算，去年客庄券使用率達81.83%，因為原本就超額發放，除了原本預算1.32億元用罄外，另外超支4800多萬元。而消費類型仍以美食及伴手禮為主，次之則是有許多到客庄住2天1夜的旅遊民眾。

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責任編輯：許靜之
責任編輯：楊士範


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