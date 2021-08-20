抽獎心理學：打疫苗抽樓後，我們會高估自己中獎概率？

文：hermione

為鼓勵香港居民接種疫苗，一些大型公司 、機構陸續推出各種疫苗抽獎計劃。當中的獎品亦非常吸引，例如豪宅單位等，對於在樓價高企的香港可謂令人趨之若鶩。儘管疫苗副作用風險依然成疑，且中獎的機率亦看似微乎其微，但是不少香港人仍然會選擇「博一博」，為了參與抽獎去打疫苗。究竟這些抽獎為何會吸引這麽多香港人去參加，因而去接種疫苗？

抽獎性質：享樂為主

毋容置疑，大部分抽獎都是純屬運氣（當然也不排除其他可能性，例如某些內部「益自己人」的玩法）。要在這些抽獎中勝出其實並無任何技巧可言，而只是單靠機率。有研究發現，抽獎這類靠運氣勝出所帶來的快感，其實跟靠技巧所達致的勝利帶來的滿足感相差無幾（Darke & Freedman, 1995）。再者，基於抽獎的性質並沒有任何技能上的要求，即使在抽獎中輸掉，原因都可以歸因於運氣、概率這些無法被控制的因素，而非我們自己本身。因此，參與抽獎被視為一個愉快、令人享受的過程，而抽獎的内在享樂性質亦成為令抽獎如此吸引的原因（Ward & Hill, 1991）。這亦反映不少香港人對於疫苗抽獎「純粹玩樂，即使抽不中也不會虧本」的心態。

過分高估自己的運氣？

記得一次當筆者在跟友人討論疫苗抽獎時，有些打了疫苗的朋友已經開始討論要如何處置樓盤單位，甚至詳細至具體裝修等等（當然只是在說笑）。有位友人更直接提及自我實現預言（self-fulfilling prophecy），指出「只要相信自己會抽中（抽到豪宅），自己真正中獎的機率就越大」。由此可見，當大家對中獎的期望值越高，某程度上亦反映了大家對自身運氣的估算（perceived luckiness）。研究證明，大多數人都認為自己比較幸運，而且相信運氣會決定他們遇到的人生大事及成果（Smith et. al, 1996; Keren & Wagenaar, 1985）。

此外，一項在香港進行的與抽獎有關的實驗亦指出，越相信自身的運氣（belief in personal luck），參與抽獎的機率越大（Prendergast & Thompson, 2013）。當這種相信自己運氣的態度應用在抽獎上，對於中獎抱有過分的自信及期待，這種帶有樂觀主義的偏見（optimistic bias）其實並不現實（unrealistic optimism）（Weinstein, 1980），甚至被形容為非理性（irrational belief in luck）（Prendergast & Thompson, 2013）。至於人們之所以會高估自己的運氣和中獎的可能，某程度上與我們對於概率的錯誤認知有關。

Photo Credit: Kin Cheung / AP Photo / 達志影像

對於中獎機率的錯誤認知

有些研究指出，當參與者在考慮抽獎活動的公平性、獎品吸引力等等因素時，會傾向忽視預計中獎概率（Wagenaar, 1988）。假設我們把打疫苗後有嚴重副作用的概率與抽中樓盤的概率作比較，我們會發現其實前者一定比較高（現有打疫苗後有致命反應的個案已經多於一單；而樓盤暫時只有一個）。在經濟學角度，人類是風險趨避（risk averse）的生物。在疫苗抽獎活動推出前，大多數香港人皆抱著隔岸觀火的心態，選擇先暫緩打疫苗的計劃，等待研發出更穩定的疫苗，以避開風險。

然而，為什麽當抽獎活動推出後，我們會高估自己中獎的概率，為了參與抽獎而接種看似風險比較高的疫苗呢？先前提及過的在香港進行的抽獎研究亦指出，即使是一些學歷比較高的群體依然難以理解中獎概率（Prendergast & Thompson, 2013）。除此之外，為配合政府想要鼓勵市民接種疫苗的目的，不少媒體亦爭相報道疫苗抽獎資訊。而它們對於中獎機率的過度渲染，例如以疫苗中獎的機率與中六合彩頭獎等極低的概率作比較，誤導市民建立對疫苗中獎概率的錯誤認知和估算。因此，市民很容易過分高估中獎概率，以此作為誘因去接種疫苗。

操作制約（Operant Conditioning）

除了運氣及概率估算外，行為心理學中的操作制約（Operant Conditioning）（Skinner, 1963）亦能合理解釋這種現象。

首先，在這些疫苗抽獎活動中，各個機構及媒體皆會向市民展現各種可能得到的獎品，例如豪宅、車、禮卷等，以吸引大家的注意及興趣，因而成為參加者。如是者，市民便會把「接種疫苗」這個行為和獎池中的各項獎品挂鈎，認為兩者之間有一定聯繫，因而促進市民學習參與抽獎的行為，亦即接種疫苗。然後，通過加入及展現進行該行為（接種疫苗）的相應獎勵及懲罰，便能強化接種疫苗的行為。例如為這些抽獎活動設一個時限，必須在九月前接種兩劑疫苗。通過向大衆展示不及時接種疫苗的「懲罰」，亦即無法再得到這些在獎池内的獎勵，便能強化接種疫苗這個行為的價值，增加該行為對廣大市民的吸引力。

當然，文中所指的只是僅僅因為抽獎活動而改變對疫苗的態度，而選擇接種疫苗的行為，絕無鼓吹大家不要接種疫苗之意。接種疫苗與否皆是個人自由的選擇，大家可以自行衡量其中的益處及潛在風險再作決定。

相關文獻：

Griffiths, Mark, & Wood, Richard. (2001). The psychology of lottery gambling. International Gambling Studies, 1(1), 27-45.

Prendergast, Gerard, & Thompson, Edmund R. (2013). Rational and irrational influences on lucky draw participation. International Journal of Advertising, 32(1), 85-100.

Posted September 21, 2018 by B. C. (2018, September 21). The Psychology of Playing the Lottery. A Wealth of Common Sense. https://awealthofcommonsense.com/2018/09/the-psychology-of-playing-the-lottery/#:~:text=The%20reason%20poor%20people%20tend,the%20study%20of%20human%20irrationality.&text=Thus%2C%20wealthy%20people%20wouldn’t,if%20they%20won%20the%20lottery.

Rogers, Paul. (1998). The Cognitive Psychology of Lottery Gambling: A Theoretical Review. Journal of Gambling Studies, 14(2), 111-134.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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