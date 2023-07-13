精障男殺父案聲請「不讓國民法官審」，母泣訴：願意原諒兒子，不希望再被貼負面標籤

新北市新店區1名長期患有思覺失調症的鍾姓男子（以下簡稱鍾男），在今年1月間涉持啞鈴重砸父親頭部致死，檢方依殺人罪嫌起訴鍾男。這是台北市第2件起訴適用國民法官法的案件。不過鍾男的母親今（13）日在法院準備程序開庭時表示，他不希望此案被國民法官審判，兒子是因為生病才會殺丈夫，如果社會媒體關注太高，兒子恐怕會被貼上更多負面標籤，精神障礙者污名化更嚴重；他更說願意原諒兒子，希望兒子能減輕其刑，家人能早日團聚。

案發經過為何？

鍾男和父親都有精神障礙，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全由69歲的鍾母一肩扛起，今年1月18日下午2點多，鍾父親要求兒子出門買便當，鍾男拒絕，兩人因此吵架。傍晚5點多，鍾男涉拿啞鈴槌父親的頭，導致鍾父頭部受重創不治死亡。鍾男事後打電話給母親說「爸爸死在家裡」，母親返家之後發現丈夫死在血泊中報警。警方到場後認定有他殺嫌疑，詢問鍾男也坦承「殺了爸爸」，被依殺人罪嫌逮捕送辦。

據了解，當時鍾男到案時，對自己所作所為幾乎無法流暢回答，只是不斷重複「父親是撒旦」。由於鍾男的精神狀況極差，經送鑑定有嚴重幻聽情形，檢察官依法提起公訴後，也建請法院是否依法裁定將鍾男暫行安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，依法安置期間最長6個月。

今天開庭時，人在三軍總醫院北投分院住院治療中的鍾男，以及擔任輔佐人的鍾母，也都透過視訊參與出庭。

為什麼鍾男和鍾母都「不希望國民法官審」？

根據醫院的回函指出，鍾男在住院治療並開始穩定服用藥物後，妄想症狀大幅減輕，大概從六七成減少到二到三成，不過仍有部分妄念，但基本溝通可以理解和表達自己的意見；只是需要在接受訊問時過程中，去澄清他現在說的是自己的妄念，還是在陳述事實，因此檢察官主張，被告基本上是有就審能力的。

不過鍾男的辯護律師在瞭解鍾男家庭狀況後提出，鍾母不希望此案走國民法官參審的模式，而進行通常的程序。主要原因有幾個，第一是鍾母和鍾男面對這起遺憾的家庭悲劇，母子兩人現在都希望能夠越低調越好；假如讓國民法官參審，社會和媒體的關注度過高，會對他們造成身心痛苦以及巨大壓力。

另外鍾母也表示，自己目前還在做清潔工作，國民法官的審理方式是連續密集審判好幾天，他要擔任兒子的輔佐人陪同兒子出庭的話，工作要連續請假這麼多天有困難、有壓力。

另外鍾母也補充表示，他作為被害人的妻子，同時也是被告的母親，發生這樣的悲劇對他來說造成難以抹滅的傷痛，他們原本一家三口相依為命，兒子從小就很善良、孝順和乖巧，是因為生病才在發作的情況下殺死爸爸；他認為如果國民法官參與審判，案件被高度注目，可能會加劇精神疾病患者的污名化，讓兒子身上的負面標籤更重。鍾母更激動說，雖然丈夫已經過世了，但他相信丈夫如果地下有知，也會希望不要讓國民法官參與審判。

鍾母也向法官表示，感謝兒子日前被裁定要先送到精神病院安置並且接受治療，住院後病情有穩定進步，比之前羈押在土城看守所時好很多；他問過兒子為什麼要殺死爸爸，兒子說是因為一直有個聲音說爸爸是撒旦，雖然痛苦，但他能理解兒子是因為生病，他願意原諒兒子，希望他繼續在醫院治療。

鍾母更當場懇求法官能夠法外開恩，減輕兒子的刑期，畢竟他的丈夫已死，如今他只剩下兒子，希望和兒子能早日團聚；講到這裡鍾母聲音哽咽，而也在聆聽陳述的鍾男則當場直接哭起來。

鍾男對法官強調，他沒有殺死父親的動機，之前曾在家中發生過一起衣櫃倒掉的意外，差點壓到爸爸，他當下也是衝過去撐著衣櫃，「如果要殺爸爸，那時候就殺了」，在事發當下自己是「被附身」，他原本沒有想殺死爸爸的想法。

辯護律師另外也說明，鍾男的精神鑑定報告較為複雜；而且檢察官申請調查的證據非常多，包括大量的鑑識報告、影片、各式各樣的檔案文件、證人等，在國民法官的審判流程中，恐怕會造成國民法官的極大負擔；假如是走一般程序，相信會更精緻、有效和正確。

不過檢察官則回應，雖然現在把所有的證據都提出來申請調查，但到時候並不會全部都呈現給國民法官看，還是要看後續檢辯雙方協調出本案件的爭點是什麼；假如雙方的爭點是量刑，那許多針對犯罪事實認定的證據就不需要呈現；因此不能以證據數量作為「能否給國民法官審」的標準，不然以後檢察官都草率調查，「證據數量越少，就越適合給國民法官審嗎？」

除此之外，律師也主張，應該要尊重被害人家屬，也就是鍾母的意見，鍾母不希望走國民法官的制度情有可原，懇請法官考量鍾母的心情，以及已經69歲的鍾母體能，不要讓鍾母在國民法官審判過程中，再承受更大的壓力、痛苦和傷害。

鍾母同時擔任「被告輔佐人」和「被害人家屬」

值得注意的是，由於鍾男已經長達20年患有精神疾病，並具有身心障礙者的身份，因此可以申請「輔佐人」陪同出庭，而鍾母也自願並堅持擔任兒子的輔佐人。鍾母表示，他從小看兒子長大，看著兒子從健康到生病，他最能了解兒子的狀況以及兒子想要表達的事。

不過法官也在今天提出幾個問題，例如鍾母假如要擔任輔佐人，就要在開庭期間一直陪在被告身旁；但是鍾母同時又是「被害人家屬」，也就是當法官想要了解父子間的關係、被害人家屬的期待時，鍾母也必須要以家屬身份進行陳述和表達意見；因此詢問是否鍾父有其他兄弟姐妹可以來代表被害人家屬，讓鍾母可以專心做好輔佐人的工作。