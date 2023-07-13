精障男殺父案聲請「不讓國民法官審」，母泣訴：願意原諒兒子，不希望再被貼負面標籤
我們想讓你知道的是
鍾母表示，曾問兒子為什麼要殺死爸爸，兒子說因為一直有個聲音說爸爸是撒旦，雖然她很痛苦，但願意原諒兒子，懇求法官法外開恩減輕兒子刑期，畢竟丈夫已死，如今只剩兒子，希望和兒子能早日團聚；講到這裡鍾母聲音哽咽，而也在聆聽陳述的鍾男當場直接哭起來。
新北市新店區1名長期患有思覺失調症的鍾姓男子（以下簡稱鍾男），在今年1月間涉持啞鈴重砸父親頭部致死，檢方依殺人罪嫌起訴鍾男。這是台北市第2件起訴適用國民法官法的案件。不過鍾男的母親今（13）日在法院準備程序開庭時表示，他不希望此案被國民法官審判，兒子是因為生病才會殺丈夫，如果社會媒體關注太高，兒子恐怕會被貼上更多負面標籤，精神障礙者污名化更嚴重；他更說願意原諒兒子，希望兒子能減輕其刑，家人能早日團聚。
案發經過為何？
鍾男和父親都有精神障礙，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全由69歲的鍾母一肩扛起，今年1月18日下午2點多，鍾父親要求兒子出門買便當，鍾男拒絕，兩人因此吵架。傍晚5點多，鍾男涉拿啞鈴槌父親的頭，導致鍾父頭部受重創不治死亡。鍾男事後打電話給母親說「爸爸死在家裡」，母親返家之後發現丈夫死在血泊中報警。警方到場後認定有他殺嫌疑，詢問鍾男也坦承「殺了爸爸」，被依殺人罪嫌逮捕送辦。
據了解，當時鍾男到案時，對自己所作所為幾乎無法流暢回答，只是不斷重複「父親是撒旦」。由於鍾男的精神狀況極差，經送鑑定有嚴重幻聽情形，檢察官依法提起公訴後，也建請法院是否依法裁定將鍾男暫行安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，依法安置期間最長6個月。
今天開庭時，人在三軍總醫院北投分院住院治療中的鍾男，以及擔任輔佐人的鍾母，也都透過視訊參與出庭。
為什麼鍾男和鍾母都「不希望國民法官審」？
根據醫院的回函指出，鍾男在住院治療並開始穩定服用藥物後，妄想症狀大幅減輕，大概從六七成減少到二到三成，不過仍有部分妄念，但基本溝通可以理解和表達自己的意見；只是需要在接受訊問時過程中，去澄清他現在說的是自己的妄念，還是在陳述事實，因此檢察官主張，被告基本上是有就審能力的。
不過鍾男的辯護律師在瞭解鍾男家庭狀況後提出，鍾母不希望此案走國民法官參審的模式，而進行通常的程序。主要原因有幾個，第一是鍾母和鍾男面對這起遺憾的家庭悲劇，母子兩人現在都希望能夠越低調越好；假如讓國民法官參審，社會和媒體的關注度過高，會對他們造成身心痛苦以及巨大壓力。
另外鍾母也表示，自己目前還在做清潔工作，國民法官的審理方式是連續密集審判好幾天，他要擔任兒子的輔佐人陪同兒子出庭的話，工作要連續請假這麼多天有困難、有壓力。
另外鍾母也補充表示，他作為被害人的妻子，同時也是被告的母親，發生這樣的悲劇對他來說造成難以抹滅的傷痛，他們原本一家三口相依為命，兒子從小就很善良、孝順和乖巧，是因為生病才在發作的情況下殺死爸爸；他認為如果國民法官參與審判，案件被高度注目，可能會加劇精神疾病患者的污名化，讓兒子身上的負面標籤更重。鍾母更激動說，雖然丈夫已經過世了，但他相信丈夫如果地下有知，也會希望不要讓國民法官參與審判。
鍾母也向法官表示，感謝兒子日前被裁定要先送到精神病院安置並且接受治療，住院後病情有穩定進步，比之前羈押在土城看守所時好很多；他問過兒子為什麼要殺死爸爸，兒子說是因為一直有個聲音說爸爸是撒旦，雖然痛苦，但他能理解兒子是因為生病，他願意原諒兒子，希望他繼續在醫院治療。
鍾母更當場懇求法官能夠法外開恩，減輕兒子的刑期，畢竟他的丈夫已死，如今他只剩下兒子，希望和兒子能早日團聚；講到這裡鍾母聲音哽咽，而也在聆聽陳述的鍾男則當場直接哭起來。
鍾男對法官強調，他沒有殺死父親的動機，之前曾在家中發生過一起衣櫃倒掉的意外，差點壓到爸爸，他當下也是衝過去撐著衣櫃，「如果要殺爸爸，那時候就殺了」，在事發當下自己是「被附身」，他原本沒有想殺死爸爸的想法。
辯護律師另外也說明，鍾男的精神鑑定報告較為複雜；而且檢察官申請調查的證據非常多，包括大量的鑑識報告、影片、各式各樣的檔案文件、證人等，在國民法官的審判流程中，恐怕會造成國民法官的極大負擔；假如是走一般程序，相信會更精緻、有效和正確。
不過檢察官則回應，雖然現在把所有的證據都提出來申請調查，但到時候並不會全部都呈現給國民法官看，還是要看後續檢辯雙方協調出本案件的爭點是什麼；假如雙方的爭點是量刑，那許多針對犯罪事實認定的證據就不需要呈現；因此不能以證據數量作為「能否給國民法官審」的標準，不然以後檢察官都草率調查，「證據數量越少，就越適合給國民法官審嗎？」
除此之外，律師也主張，應該要尊重被害人家屬，也就是鍾母的意見，鍾母不希望走國民法官的制度情有可原，懇請法官考量鍾母的心情，以及已經69歲的鍾母體能，不要讓鍾母在國民法官審判過程中，再承受更大的壓力、痛苦和傷害。
鍾母同時擔任「被告輔佐人」和「被害人家屬」
值得注意的是，由於鍾男已經長達20年患有精神疾病，並具有身心障礙者的身份，因此可以申請「輔佐人」陪同出庭，而鍾母也自願並堅持擔任兒子的輔佐人。鍾母表示，他從小看兒子長大，看著兒子從健康到生病，他最能了解兒子的狀況以及兒子想要表達的事。
不過法官也在今天提出幾個問題，例如鍾母假如要擔任輔佐人，就要在開庭期間一直陪在被告身旁；但是鍾母同時又是「被害人家屬」，也就是當法官想要了解父子間的關係、被害人家屬的期待時，鍾母也必須要以家屬身份進行陳述和表達意見；因此詢問是否鍾父有其他兄弟姐妹可以來代表被害人家屬，讓鍾母可以專心做好輔佐人的工作。
Tags：
以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。