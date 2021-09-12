加密貨幣與科技泡沫：投資不是選擇一種新興產業就好

文：邱茂恒（理財規劃顧問）

貝佐斯近日砸下五億美元（約140億台幣）購買遊艇，五億美元對我們來說是天文數字，但對身價超過2000億美元的貝佐斯來說，其實也不過是「一塊蛋糕」。或許你會羨慕，也或許你會覺得不關你的事。或許你覺得該買入亞馬遜的股票，也或許你覺得該賣出。

但如果我們回到24年前亞馬遜剛上市時，是不是買入就是一個正確的決定呢？

現在看亞馬遜的成功，是否忽略科技泡沫時的環境

亞馬遜24年股價飆漲了1902倍，它存活下來，並且也有非常好的發展。

作者提供 1997亞馬遜股價

作者提供 2021亞馬遜股價

如果你在當時以1萬塊買入持有到現在，那非常恭喜你，你現在就有了1902萬。但除此之外，在2000年科技泡沫後實際倒了多少間公司呢？你怎麼知道你當初買的是亞馬遜呢？你撐得過當下甚至一路走來的貪婪跟恐懼心態嗎？

當時網路的崛起、個人電腦的應用，帶給世界不同的發展路線（筆者：生產效率的提高，新舊生產模式的典範轉移）。在一片熱潮當中，太多人並不在意實際上公司、產業產生的影響。只要公司名稱有「.com」，即會股價飆漲，甚至有些創意商業模式根本沒營利過，只要跟「.com」掛上邊，就有很高的機會賣給投資者。

巴菲特當初不看好科技股的原因

巴菲特當初沒有投資科技股，是因為他在意的其實是公司、產業未來的前景，但在科技股瘋漲的時候，反映出來的只是人性本能，希望趕快低價買入，馬上高價賣出的心態，並不在意實際帶來的效益，而這種現象不可能一直持續。

如果判斷未來前景的條件越少，我們對結果的把握程度就越低，而判斷條件的增減，在顯示上會跟產業生命週期息息相關，如果產業已經跨越生命週期的導入期（新創期）的話，我們能判斷跟掌握的條件就更多。

Photo Credit: AP / 達志影像 華倫巴菲特

每個產業跟產品都有他的週期（導入期—新創、成長期、成熟期、衰退期），以及成長曲線能否延續的問題，而導入期到成長期有一個GAP（鴻溝）。這個成長曲線可控面跟不可控面，成分跟判斷依據都有不同。新興產業市場往往在第一階段的新創期，這時太多難以判斷的因素，而這種不確定性會呈現在「波動風險」。每個人在投資的時候，實際對波動風險的承受度不同。

波動風險 假設A、B兩個投資標的30年來的平均報酬率都是10%，但兩者的波動不同，也不可能每年都是剛好10%。我們會以標準差來呈現與平均報酬率的落差。譬如： （1） A平均報酬率10%，標準差20%。那就表示有68%機會報酬率坐落在-10%~30%之間，95%機會報酬率坐落在-30%~50%之間，99.7%機會報酬率坐落在-50%~70%之間。 （2） B平均報酬率10%，標準差40%。那就表示有68%機會報酬率坐落在-30%~50%之間，95%機會報酬率坐落在-70%~90%之間，99.7%機會報酬率坐落在-110%~130%之間。 這樣的判斷是我們檢視過去常態分佈的結果，而如果我們只以結果論去判斷報酬率，忽略投資標的B可能賺到50%的背後，是有可能是-30%的話，那這樣的決策跟標的是否適合自己，可能要到發生了才發現承擔不起。而如果錢是借的會放大波動風險，投資期間越短也會發現越有機會偏離平均值。

加密貨幣，與科技泡沫前的科技股相像之處

我們可以發現巴菲特跟蒙格對加密貨幣的反應，其實跟過去不投資科技股的原因都是相同的，純粹是一個風險意識。

當初巴菲特說不投資科技股，現在卻將科技股納為投資範疇，也並不是行為不一致。實際上來說，當初的科技股跟現在的科技股有所不同，甚至可以認為某些科技股已經具備傳產股的性質。就好像以前衛星電話很難普及，現在智慧型手機卻是人手一隻；早期不是每個家庭都有電腦，現在一個家庭可能會有好幾台桌電或筆電。

加密貨幣的確有它想要解決的社會問題，也的確很可能從「零消費市場」創造出新的需求。但是在產業的導入期時，大多數人會失敗，也難以保證成功，甚至更多人只是來蹭熱度及分一杯羹，並不是為了解決當初發想，而要解決的金融去中心化避免操控，及系統同步不可竄改的問題。

Photo Credit: iStock

這個時候我們就會發現，跟當初科技泡沫一樣，大多數人是看價格在做買賣，怕自己搭不到一夜致富這班列車。但這些加密貨幣的背後，真的有想要解決問題的願景及能力嗎？我相信有，但應該是少數。就像科技泡沫時一樣，多數的標的終會灰飛煙滅。

零消費市場 零消費市場的開發，本質上是一種創造需求，在當下很多人不知道自己有這方面的需求，或者知道有需求但不知道如何實現。主要有下面三種狀況： （1）市場沒有供給但真的有需求。 （2）需求者負擔不起服務跟產品。 （3）需求者沒有管道取得服務跟產品。 在開發零消費市場的同時，這種創新會依照發展順序流程創造三個結果。獲利→就業機會→文化改變（例如FAANG）

投資是方法論不是結果論

投資新手往往著重在報酬率，投資老手重視的則是風險報酬率（筆者：考量過風險承擔情況下的報酬獲取）。我們不要冒著賣白粉的風險，去賺取賣白米的報酬。投資是在風險與報酬率之間，取得一個平衡，再選擇自己可以承擔的模式。

投資不是選擇一種新興產業而已，如果是投資的話，那你應該抱持創業的心態。如果不是的話，那你就是在投機。以創業心態在做事，會比投機的心態穩當得多，也不會像浮木一樣，遇到事情沒有判斷的標準，只能尋求意見跟認同。投資、創業、投機，差異在風險意識，是可一再實踐的方法論，而不是只看結果就認為決策好壞的結果論。

巴菲特說：「投資不是一種致富的簡單途徑，投資簡單，但是不容易。」但如果我們單純以結果區分好壞，就可能發現「站在風頭上，連豬也會飛的現象」，但實際上不是結果好，就表示決策正確。我們不該只是因為結果好就覺得決策很好，而忽略了最重要的過程跟參與心態。這種理所當然的想法，不異於看著後照鏡在開車。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航