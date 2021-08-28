《千代子》：宮部美幸短篇小說的世代回顧，不強調恐怖的現代怪談

文：Waiting（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，近日常以「出前一廷」之名於部分媒體撰寫電影相關文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

日文版發行於2011年的《千代子》，是宮部美幸的短篇集作品，書中收錄的五篇小說，在故事及角色上均沒有任何關連，因此與她大多數短篇集採用的連作形式並不相同，如果以各篇最初的發表時間來看，相隔最遠的兩篇，甚至還相差了十一年之久，因此也使我們大可將這本宮部自選的短篇集，視為她在獨立短篇創作領域中的一次世代回顧。

有趣的是，由於《千代子》收錄的五篇小說，均具有相當程度的超自然元素，是以從這個角度來看，我們甚至也能將本書視為一本宮部的現代怪談短篇集。但與大多數怪談作品不同的是，宮部顯然並無意強調這幾篇小說中的恐怖性質，反倒是僅將那些無從解釋的「怪」，作為推動各篇情節的關鍵要素，因此也讓這些作品就此與宮部的各種創作面相加以融合，於不同的故事氛圍中，藉由陰鬱、溫暖、釋然、執著、無奈及悔恨這些既相關又相對的情緒，展露出宮部作品一貫具有的獨特魅力。

全書開首的〈雪姑娘〉，是宮部發表於2000年的作品，最初收錄於《雪女之吻 異形收藏綺賓館Ⅱ》這本以「雪女」作為主題的恐怖小說合集中。書內除了有小泉八雲、岡本綺堂等名家的經典之作，也邀請了菊地秀行等人，各自打造相關題材的短篇新作，而〈雪姑娘〉一篇，則正是宮部對「雪女」這個經典題材的現代演繹。

在〈雪姑娘〉中，宮部透過刻意疏離的淡然語氣，以第一人稱的方式帶領讀者進入主角的兒時回憶，並藉由故事末段的發展，將某些雪女傳說的要素給導入其中。但特別的地方是，隨著結尾的情節翻轉，究竟宮部所要描寫的「雪女」是誰，竟也成為了一個殘留於我們心中的問題。

與難以解釋的靈異現象相比，人心是否才會真正如同冰雪一般地足以令人寒徹心扉？而又是什麼樣的心態與時機，才會讓人落入這等地步？透過〈雪姑娘〉這篇小說，宮部既向讀者提出了這些問題，同時也為「雪女」這個經典元素，帶來了另一種與幽微人心有關的獨特詮釋。

第二篇的〈玩具〉，則首度發表於2001年的短篇合集《玩具館 異形收藏》中。與具有心理驚悚特質的〈雪姑娘〉相比，〈玩具〉除了是更為明確的鬼故事，卻也將恐怖氣息降得更低，在融合更具反映社會光景的元素後，為讀者帶來了一則既顯得如此無奈，卻又還是保留了一絲溫馨之情的奇妙故事。

在〈玩具〉裡，宮部把沒落的商店街即將被大型超市取代這樣的情況，與故事中年邁角色的處境加以結合，因此使這篇小說雖然並非透過回憶角度描述，卻也在字裡行間中散發出一股懷舊氣息，也讓故事彷彿被籠罩在一片落日餘暉的昏黃之中。

本作透過小鎮生活的流言蜚語，緩緩加強那股揮之不去的無奈感。而宮部在處理角色心態上的留白手法，也更強調出一種孤寂的效果，甚至更透過結局把那股諷刺的無奈感放至最大，也讓遊魂無家可歸的恐怖故事，就此化為了一則哀傷的現代都市寓言。

至於與書名同名的〈千代子〉，則在2004年1月號的《小說すばる》裡首度發表。有趣的是，宮部之所以寫下這篇「神祕布偶裝」的故事，是因為她生性害羞，每次在舉辦朗讀自己作品的活動時，總會藉由cosplay相關造型的方式來減輕壓力。而在那次的朗讀活動中，由於她特別想穿布偶裝上台，這才因此針對這個題材，寫下了〈千代子〉這則短篇。

從內容來看，〈千代子〉有點接近日本經典單元劇《世界奇妙物語》的感覺，以可愛逗趣的方式，成功喚醒了讀者的回憶，讓人想起自己小時候特別鍾愛的某個玩具或物品，因此在讀完全篇後，甚至還會停下片刻，就這麼在自己的回憶倉庫裡翻箱倒櫃，藉此重溫往昔。

有趣的是，那些早已被我們收進記憶深處的物品，在〈千代子〉中也相當程度地象徵了處於我們心中的天真與善意。而故事末段那個帶著些陰鬱感的安排，也同樣強調出了人性的幽微之處，使這則故事既像童話般甜美，卻也不忘提醒我們現實中依舊不免存在的人性陰影。

1999年1月，宮部以《理由》拿下了第一二○屆直木獎。就日本知名評論家大森望指出，當時的直木獎有個慣例，也就是每位得主都會在《別冊文藝春秋》這本雙月刊中，刊載他們得獎後的第一篇短篇。而本書第四篇的〈石枕〉，除了是《千代子》中發表時間最早的一篇以外，同時也正是宮部那值得紀念的「直木獎後首作」。

與前面三篇相較，〈石枕〉具有明顯的推理氣息，跟〈玩具〉也在部分主題上有所重疊，同樣描繪了口耳相傳的謠言，在恐怖故事的傳播過程裡所佔據的重要地位。

但在此同時，〈石枕〉也比〈玩具〉更深入探討了恐怖故事或都市傳說背後隱藏的集體心態。那些透過細節與角色塑造，暗示受害者本身也有問題的謠傳，確實精準說明了許多都市傳說背後所具有的社會含義，讓人將對於治安相關的恐懼，以及保護自我的種種心態，就這麼透過言之鑿鑿的謠言給扭曲了真相。甚至直至今日，我們也同樣能在眾多性騷擾與性侵案中，看到相同的偏見被不斷重複，因此也使〈石枕〉在發表超過二十年後的如今看來，卻也依舊令人嘆息地不顯過時。

至於全書壓軸的〈聖痕〉，則是距離現在最近的一篇作品，首度發表於2010年的《NOVA2 全新日本科幻小說選集》中。

在較為溫暖的〈千代子〉與〈石枕〉後，宮部轉往截然不同的方向，選擇以全書最為黑暗的故事為本書收尾，透過宗教色彩濃厚的元素，為讀者帶來一股黏膩濃稠的不適感，在人性方面的探索，也像是領著讀者來到了深淵面前，讓我們望進深不見底的一片漆黑之中。

這則短篇融入了較為沉重的社會議題，包括家暴、少年犯，甚至是群眾對於私刑正義的渴望等等，均在本作中扮演了重要關鍵。此外，再度延續〈玩具〉與〈石枕〉的謠言主題，也在本作中變得更貼近現在，透過網路這樣的存在，描繪出傳言如何屢屢變化的經過，甚至更藉此直指宗教的形成原因，使得讀完後的餘味，也因此更顯陰鬱複雜。

綜觀《千代子》收錄的作品，宮部除了藉由其中的共通元素，使本書維持一定的整體感以外，甚至也透過故事中略微不同的氛圍，將其作為一種時間上的標記。

而縱使這五篇作品就這麼處於一整個世代的不同位置，但在讀完之後，我們卻也會發現，她在這些可以被視為現代怪談的小說裡，卻也正如我們開頭時提及，所關注的並非是那些超自然元素可以多麼嚇人，而是在於人心究竟能滋生出怎樣的「怪」，這些「怪」又會以什麼方式溢到現實之中，讓人從此難辨真假。

宮部美幸在短篇領域中的世代回顧，由不強調恐怖的現代怪談構成。這，就是《千代子》。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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