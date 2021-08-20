筆跡心理學：抑鬱症症狀測試——看看你的字體！

文：hermione

你有否研究過自己的字體？你知道你的手寫文字可以用來評估你的心理狀態嗎？

德國兒童心理學家Wilhelm Preyer曾說過，寫作其實是源於大腦而非手指，所以書寫其實是大腦的寫作（brainwriting）（1895）。近年隨著筆跡學（Graphology）相關的研究和文獻越來越普及，它被逐漸認為是一種可以反映自身心理狀態的工具。其中佛羅倫斯大學（University of Florence）和羅馬聖瑪麗亞自由大學（Libera Università Maria SS. Assunta）亦在二零一八年發表過一份以字體分析作為評估抑鬱症的工具是否有效的報告，並最終獲得正面的研究成果，得以證明筆跡心理分析能夠用以評估抑鬱症（Giannini et. al, 2018）。

在佛羅倫斯大學的心理學教授Marco Giannini的研究中，評估了筆跡心理分析能否作爲一個客觀且有效的抑鬱症早期診斷工具（2018）。研究團隊首先觀察了十三位抑鬱症病人的手寫文字，並深入研究他們的字體特點。其後他們再邀請八十位年齡介乎十八至六十五歲的參加者參與研究，並把他們分爲臨床樣本和對照樣本兩組。其中臨床樣本的一組包括被確診患上重度抑鬱症的二十四個女性和二十個男性，而對照樣本的一組則包括沒有被確診患上任何心理疾病的十八個男性及十八個女性。接著，所有參加者被要求手寫讀默一小段大概十五句的文字，並簽上他們自己的名字。

研究團隊邀請了四個意大利專家去分析這些手寫文字，且沒有告知他們任何關於參加者心理診斷及研究分組的情況。最後，研究得到一個正面的結果，並成功建立一個客觀的指南去評估抑鬱症的症狀。

筆跡和抑鬱症症狀的對應關係

悲傷及悲觀（Sadness and pessimism）: 字體大小不規則、字母之間間距較窄、寫字較費力、往下傾。 自我討厭及低自我價值（Self-dislikes and worthlessness）: 字體大小不規則、書寫時壓力不均匀、猶豫、往上傾、字體較短且弱 。 愧疚感（Guilty feelings）: 字體較輕、斷斷續續、小心翼翼、字與字之間空間較大。 優柔寡斷（Indecisiveness）: 字體搖擺不定、猶豫不決、寫字時較費力、字體軸向不均勻、經修飾、字體呈拱形。 疲累（Tiredness and/or fatigue）: 緩慢且淡漠的筆觸、往下傾、字體向右凹、延伸、字體較輕、有消失的趨勢。 心理活動減慢（Psychomotor slowdown）: 筆觸緩慢、懶惰、字母之間的空間較大且不和諧。 激動及易怒（Agitation and irritability）: 寫字較費力、不耐煩、衝動、字體無規律跳動、往上傾、字母大小不規則、壓力不均勻、字母之間間距不均匀、軸向不均勻、纏結、晦澀。

以上皆是一些抑鬱症患者可能會有的書寫特點（Giannini et. al, 2018）。然而，雖然該項研究在心理分析上獲得實質性的進步，以及帶出筆跡學在臨床效用的潛質，但是要真正以字體分析作爲抑鬱症的診斷工具，我們還需要更多的實驗和測試以達到心理學及精神病學的科學準則。儘管筆跡學仍然面對不少質疑，但是該項研究成果亦成功帶出它依然可以被用作一個可靠且有效的臨床診斷工具。

相關文獻：

Giannini, Marco, Pellegrini, Pietro, Gori, Alessio, & Loscalzo, Yura. (2019). Is Graphology Useful in Assessing Major Depression? Psychological Reports, 122(2), 398-410.

Preyer, William 1928. Zur Psychologie des Schreibens mit besonderer Rücksicht auf individuelle Verschiedenheiten der Handschriften. Leipzig: Leopold Voss.

The History of Graphology. The British Institute of Graphologists. (n.d.). https://www.britishgraphology.org/about-british-institute-of-graphologists/the-history-of-graphology/.

Ved, V. (2020, June 14). Depression: 2 Easy Ways to Accurately Detect It from Handwriting. Write Choice. https://www.writechoice.co.in/writechoice/depression-handwriting/.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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