2021/08/20,
科學

筆跡心理學：抑鬱症症狀測試——看看你的字體！

筆跡心理學：抑鬱症症狀測試——看看你的字體！
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

意大利的一項心理學研究得到一個正面的結果，並成功建立一個客觀的指南去評估抑鬱症的症狀。

文：hermione

你有否研究過自己的字體？你知道你的手寫文字可以用來評估你的心理狀態嗎？

德國兒童心理學家Wilhelm Preyer曾說過，寫作其實是源於大腦而非手指，所以書寫其實是大腦的寫作（brainwriting）（1895）。近年隨著筆跡學（Graphology）相關的研究和文獻越來越普及，它被逐漸認為是一種可以反映自身心理狀態的工具。其中佛羅倫斯大學（University of Florence）和羅馬聖瑪麗亞自由大學（Libera Università Maria SS. Assunta）亦在二零一八年發表過一份以字體分析作為評估抑鬱症的工具是否有效的報告，並最終獲得正面的研究成果，得以證明筆跡心理分析能夠用以評估抑鬱症（Giannini et. al, 2018）。

在佛羅倫斯大學的心理學教授Marco Giannini的研究中，評估了筆跡心理分析能否作爲一個客觀且有效的抑鬱症早期診斷工具（2018）。研究團隊首先觀察了十三位抑鬱症病人的手寫文字，並深入研究他們的字體特點。其後他們再邀請八十位年齡介乎十八至六十五歲的參加者參與研究，並把他們分爲臨床樣本和對照樣本兩組。其中臨床樣本的一組包括被確診患上重度抑鬱症的二十四個女性和二十個男性，而對照樣本的一組則包括沒有被確診患上任何心理疾病的十八個男性及十八個女性。接著，所有參加者被要求手寫讀默一小段大概十五句的文字，並簽上他們自己的名字。

研究團隊邀請了四個意大利專家去分析這些手寫文字，且沒有告知他們任何關於參加者心理診斷及研究分組的情況。最後，研究得到一個正面的結果，並成功建立一個客觀的指南去評估抑鬱症的症狀。

筆跡和抑鬱症症狀的對應關係

  1. 悲傷及悲觀（Sadness and pessimism）: 字體大小不規則、字母之間間距較窄、寫字較費力、往下傾。
  2. 自我討厭及低自我價值（Self-dislikes and worthlessness）: 字體大小不規則、書寫時壓力不均匀、猶豫、往上傾、字體較短且弱 。
  3. 愧疚感（Guilty feelings）: 字體較輕、斷斷續續、小心翼翼、字與字之間空間較大。
  4. 優柔寡斷（Indecisiveness）: 字體搖擺不定、猶豫不決、寫字時較費力、字體軸向不均勻、經修飾、字體呈拱形。
  5. 疲累（Tiredness and/or fatigue）: 緩慢且淡漠的筆觸、往下傾、字體向右凹、延伸、字體較輕、有消失的趨勢。
  6. 心理活動減慢（Psychomotor slowdown）: 筆觸緩慢、懶惰、字母之間的空間較大且不和諧。
  7. 激動及易怒（Agitation and irritability）: 寫字較費力、不耐煩、衝動、字體無規律跳動、往上傾、字母大小不規則、壓力不均勻、字母之間間距不均匀、軸向不均勻、纏結、晦澀。

以上皆是一些抑鬱症患者可能會有的書寫特點（Giannini et. al, 2018）。然而，雖然該項研究在心理分析上獲得實質性的進步，以及帶出筆跡學在臨床效用的潛質，但是要真正以字體分析作爲抑鬱症的診斷工具，我們還需要更多的實驗和測試以達到心理學及精神病學的科學準則。儘管筆跡學仍然面對不少質疑，但是該項研究成果亦成功帶出它依然可以被用作一個可靠且有效的臨床診斷工具。

相關文獻：

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。