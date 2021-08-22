美國民眾支持從阿富汗撤軍嗎？觀察美國民意20年來的轉變

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

這周塔利班政權攻入阿富汗首都，正式政權輪替，美國許多政治人物與智庫都認為拜登總統在撤退的形象跟規畫上判斷不夠周延，川普前總統也出來罵兩句。但事實上，無論是川普前總統、或現任的拜登總統，都在過去幾年多次提及縮減軍隊、撤軍隊回美的計畫。

而當川普跟塔利班在2020年簽訂了《多哈協議》：「美軍撤出阿富汗，但塔利班保證不會用任何阿富汗領土來做出不利美國利益的事」，之後，塔利班的恐怖攻擊就減少，而美軍也確實達到了一開始出兵的目的：剿滅（本來在2001塔利班政權保護下的）恐怖組織、保護美國國土。

多數美國民眾支持撤軍但不滿拜登處理撤退的方式

而從美國的民意調查結果來看，事實上大多數的美國民眾都是支持撤軍。比較偏民主黨的Chicago Council在今年七月中的電話民調， 美國民眾高達70%支持撤軍，只有29%反對。其中民主黨支持率為77%、共和黨支持率也有56%，撤軍可說是兩大黨共識。

而由英國起家、執行網路民調為主的YouGov，同樣在今年四月詢問美國民眾是否支持撤軍，有58%的民眾支持，其中民主黨為74%、共和黨為46%（但共和黨反對的人也僅有42%）。另外從年齡來看，18-29歲支持撤軍的為56%、而曾經經歷過戰爭的65歲以上美國民眾支持撤軍的比例更高達64%。所以較年長的美國民眾並沒有因為經歷過戰爭，而更支持美國繼續作戰。

值得注意的是，儘管兩大黨都支持撤軍，但最新的民調也顯示美國民眾並不買單拜登撤軍的處理方式，一家略有爭議的民調機構Trafalgar剛出爐的最新民調，有69%美國民眾不滿拜登處理撤退的方式，其中民主黨為48%、共和黨為89%。所以美國民眾對於目標與手段之間是有不同的看法的。

對於阿富汗美國民意20年來的轉變

當然，美國的民意在過去20年來有很大的轉變。在911攻擊之後，美國民眾有超過85%支持在阿富汗發動戰爭。在2001─2011年之間，Gallup民調問了16次，多數美國民眾都支持美國在阿富汗進行的戰爭行動。

然而，在2011年賓拉登被斬首行動之後，美國民眾對於阿富汗戰爭的態度就轉為消極。在賓拉登被斬首一個月後，CNN的民調顯示僅有47%的人認為美軍贏了，有46%認為美軍並沒有因此勝利。

而到了2021年，前述提到的YouGov民調之中，美國民眾有36%覺得這場二十年戰爭是個錯誤、有35%覺得戰爭是正確的，也有29%說不知道。很顯然，在賓拉登為首的恐怖組織被擊潰之後，美國民眾覺得已經達到一開始的目的了，而後續則開始不知為何而戰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國沒有放棄中東或任意拋棄盟友

當然，美國所謂的撤軍也遠非完全撤離中東。事實上美國在中東還有多個軍事基地，例如科威特，而扶植的伊拉克政權也強大到可以剿滅伊斯蘭國。在同一份Chicago Council於2020年執行的民調之中，美國民眾對於在伊拉克以及科威特駐軍的支持，都遠高於在阿富汗駐軍。

更別提美軍以前跟中華民國之間的《中美防禦條約》、目前在日本、韓國等地駐軍，要簡單歸類為美軍放棄中東或任意拋棄盟友，光就這個案例來看，在時間上或程度上都完全是不正確或別有用心的誇大而已。而由時程來看，美軍宣布逐步減少軍隊與撤軍這中間至少也有三四年的時間，而且橫跨兩大黨的總統，因此絕非毫無規劃的倉卒撤離、也絕非不告而別。

既然講到台灣，那不妨就把台灣的資料拉進來比對。在Chicago Council的報告之中，2020年支持美國派軍隊協防台灣的比例是41%。這數字雖然不高，但假如比較同時期的趨勢，過去十年來支持美軍協防台灣的比例已經2014年的從26%成長到如今的41%。

而就算是2014年的26%，美軍也沒有因此宣布放棄台灣。而拜登政府除了邀請蕭美琴參加就職典禮等儀式之外，也實質的在今年台灣疫情爆發之後用軍機運送250萬莫德納疫苗來台，甚至因為給台灣太多、台灣疫情相對不嚴重，而引起其他小國不滿。

美軍今年航過台灣海峽的比例並未減少，甚至拜登政府在八月初也通過了上任以來第一批對台軍售。從41%這個數字來看，美國民眾對於協防台灣的看法從多數反對慢慢變成各半，也就是更有說服跟爭取的空間。對於台灣政府跟台灣民眾來說，加強台美之間的正向交流，而非巨嬰式的予取予求，或許才是可以改變民意、穩健台美關係與台海和平的最終方案。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航