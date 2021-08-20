《斯卡羅》演員查馬克病逝享年42歲，妻子稱：「走得很安詳，氣息停止後仍柔軟而溫熱」

取材羅妹號事件、改編自陳耀昌醫師小說《傀儡花》的旗艦台劇《斯卡羅》，14日於公視首播便掀起廣大迴響，片中演員如吳慷仁等人皆被肯定演技，而片中也出現已故影帝吳朋奉，更讓劇／影迷們驚呼。《斯卡羅》的演員群們備受矚目，然而，在片中飾演瑯嶠十八社大股頭「卓杞篤」的台灣演員查馬克．法拉屋樂，稍早證實於昨（19）日晚間23時05分因淋巴癌病逝，享年42歲。

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查馬克．法拉屋樂病逝的消息一出，《斯卡羅 SEQALU：Formosa 1867》官方粉專便發文哀弔，稱「太多的不捨，化成感激與思念！謝謝查馬克老師！」更順勢貼出查馬克．法拉屋樂接演《斯卡羅》的主因，全文如下：「開拍前很多朋友問我為什麼要拍這部戲，當文化的棒子一棒接一棒，當老人家把文化智慧的棒子傳給我們，要用我們的視野去詮釋，本來一再婉拒，但內心很渴望接這齣戲，祖靈希望我說這個故事，這是一個溫暖的故事，看到當下族群碰到的衝突，不同族群有不同的看見，不只是排灣族的故事，不只是漢人客家人洋人軍隊來台灣的故事；而是去思考怎樣維護自己的族群，但不用侵略式、衝突式的解決方法，而是把人看作一個最重要的核心價值，去看到人最美的部分。每一個角色都很鮮明，看見土地方滋養著不同的人，雖然膚色血統不同，但是都有高貴的靈魂，這是這齣戲想要傳達的。」

而《斯卡羅》導演曹瑞原第一眼看到查馬克．法拉屋樂就決定邀約他來飾演「卓杞篤」，查馬克．法拉屋樂也表示一開始婉拒是擔心教書和演戲相互衝突，但查馬克．法拉屋樂坦言當時被曹瑞原這句話感動：「我們一起為這片土地努力，讓更多人看見這片土地的美好。」

查馬克．法拉屋樂來自屏東縣來義鄉丹林部落，一生皆致力於排灣族文化，並在泰武國小任職教師職，並組成「泰武古謠傳唱」，讓小孩子唱出排灣族古謠，「泰武古謠傳唱」甚至走訪世界，曾於歐洲、美國、日本、中國演出。

查馬克．法拉屋樂對排灣族古謠的熱情極深，推廣不遺餘力，「泰武古謠傳唱」2006年曾憑藉傳統音樂專輯《唱一首好聽的歌》入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎；2011年泰武國小古謠傳唱則以《歌開始的地方》獲得第23屆金曲獎傳藝類最佳傳統音樂詮釋獎；到了2014年，泰武古謠傳唱的《歌，飛過群山》更獲得第25屆金曲獎最佳原住民語專輯獎殊榮，在音樂領域的成就非凡。查馬克．法拉屋樂更在2017年獲得師鐸獎。

根據《中央社》報導指出，查馬克．法拉屋樂表示從小爺爺奶奶就教他唱傳統的排灣族歌謠，所以對傳統歌謠非常熟悉。查馬克．法拉屋樂也認為泰武部落的學生應該唱自己的歌，由於排灣族沒有文字，只有語言，所以有關部落的歷史、知識和文化，都是藉由排灣族語將這些記憶編織成歌謠，但族語並沒有受到族人熟知，查馬克說：「我們堅持老祖宗的唱法，百年前vuvu（耆老）怎麼唱，我們就怎麼唱，頂多加上樂器。」

然而查馬克．法拉屋樂於去（2020）年8月14日診斷罹癌，之後便進行治療。日前也傳出查馬克．法拉屋樂的病危消息，引來各界的關心鼓勵，其中包含《斯卡羅》導演曹瑞原、蔡英文總統、蘇貞昌院長、潘孟安縣長等人。

根據《自由娛樂》報導指出，在停止嗎啡、營養劑的狀況下，查馬克仍然支撐到孩子樂可艾8月19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。查馬克的妻子謝恩祈則說，這幾天各界至親好友的關心表示非常感謝 : 「我打算讓他（樂可艾）照著流程領完獎，回來之後，把獎座放在靈堂上成為最顯眼的裝飾。查馬克走得很安詳，沒有掙扎，即便氣息停止了之後，他仍然是柔軟而溫熱的，謝謝神讓他最後一刻這樣美好的與我們道別。」

目前定於2021年8月24日上午，於來義鄉丹林聖保祿天主堂（屏東縣來義鄉丹林村117號）舉辦告別彌撒。

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