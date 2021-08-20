2021/08/20,
國際

馬來西亞新首相出爐，國家王宮宣布依斯邁明下午宣誓就職

馬來西亞新首相出爐，國家王宮宣布依斯邁明下午宣誓就職
馬來西亞第九任首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri ）。Photo Credit：AP / 達志影像

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新任馬來西亞首相伊斯邁沙比里長，2018年擔任執政黨巫統副主席至今，2020年3月進入慕尤丁內閣擔任國防部高級部長，今年7月9日升任副首相，並兼任國防部高級部長。

綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉宣布，將委任原副首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri ）擔任馬來西亞第9任首相，8月21日下午2點半將於國家王宮舉行宣誓儀式。

東方日報》報導，蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）20日下午2時30分主持了馬來統治者理事會特別會議後，便透過國家王宮表文告，指執政黨巫統副主席依斯邁已獲得114名國會議員的支持，已超過222國會議席的半數。

近3來半以來，馬來西亞已更換了3個首相，先是前首相馬哈迪領導的希望聯盟，在2018年5月9日的第14屆全國大選中，擊敗執政多年的國陣政府，實現了馬來西亞自1957年建國以來的首次政權輪替。接著在2020年2月底，希望聯盟政權因內部政爭而垮台，僅執政22個月，來自土著團結黨的慕尤丁在3月1日以微弱優勢組閣任相，並組織國盟政府

由於慕尤丁領導的土著團結黨並非國會第一大黨，而是與曾領導國陣政府的第一大黨巫統結盟，一年多來，隨著巫統領袖的逼宮，以及因無經歷選舉而任相的政權合法性問題與防疫不力，因此備受在野黨與民間要求下台的壓力。

慕尤丁最終在8月16日向國家元首蘇丹阿布都拉提出內閣總辭，接著蘇丹阿布都拉要求朝野國會議員提出支持的首相人選，同時新任首相也必須儘早召開國會進行信任動議，以確認政權的合法性。綜合媒體報導，獲各在野黨支持的公正黨主席安華，只獲得95名國會議員支持任相，無達到半數，因此國家王宮在20日下午宣布由依斯邁成為第9任首相。

現年61歲的依斯邁，2018年擔任巫統副主席至今，2020年3月慕尤丁領導的國盟政府成立後，入閣擔任國防部高級部長，接著在今年7月9日升任副首相，並兼任國防部高級部長。

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Photo Credit：AP / 達志影像
2020年5月11日，時任馬來西亞國防部長的依斯邁沙比里（左）與首相慕尤丁。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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